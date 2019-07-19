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Футболисты «Ньюкасла» приняли участие в уличной драке из-за лысины Шелви

сегодня, 12:21

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви, а также вратарь Карл Дарлоу стали участниками уличной драки возле одного из ресторанов.

Сообщается, что один из посетителей заведения оскорбил Шелви, упомянув тому о его лысине. Футболист решил ответить обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка.

Напомним, что Шелви с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос, а в 2017 году спортсмен признался, что ходит к психотерапевту.

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Все комментарии
Dudikoff
Dudikoff ответил Bладимиp
сегодня в 15:12
Там никто ни на кого в суд подавать не стал.
Это просто Джонджо повезло, что крестьянин белый был)
ЮЗИК
ЮЗИК
   178 / 803
сегодня в 15:11
У нас сейчас лысым быть даже модно
Верг
Верг ответил Bладимиp
   467 / 803
сегодня в 15:03
Там никто ни на кого в суд подавать не стал.
Думаю если бы в том питейном заведении шелви приложил стулом терезу мэй, то его сослали бы просто в дубль!
Bладимиp
Bладимиp
   50 / 803
сегодня в 14:07
Там никто ни на кого в суд подавать не стал.
cska plus
cska plus
   10 / 803
сегодня в 13:44
За оскорбление а тем более лысины надо было по лбу дать покрепче.
Denkuz
Denkuz
   302 / 803
сегодня в 13:35
Хорошо повеселиться стало большой редкостью. Эти футболисты хоть близки к народу.
Faustello
Faustello ответил Faustello
   11 / 803
сегодня в 13:34
Ничего страшного, крестьян можно и руками хреначить, стулья это для чиновников, это как кол против вампиров ))
P.S. Написал про кол и подумал, а вдруг Коко и Мамай попали в заваруху как герои фильма От заката до рассвета??? Может они на чиновников вампиров в вампирском кабаке нарвались?
Faustello
Faustello ответил Juve14
   11 / 803
сегодня в 13:32
Надо было стулом зарядить, стул всему голова, стул быстро угомонит обидчика, стул лучшее оружие поставляемое ресторанами, на нем и отдохнуть можно после трепки, пользуйтесь стулом господа
Ничего страшного, крестьян можно и руками хреначить, стулья это для чиновников, это как кол против вампиров ))
DXTK
DXTK
   182 / 803
сегодня в 13:18
Шелви должен был поступить, как Зидан, своей лысиной сразу отоварить обидчика в грудак.
Foxes
Foxes
   201 / 803
сегодня в 13:13
Нехорошо!
dzvinka
dzvinka
   125 / 803
сегодня в 13:11
вот так лысый х****, крестьян обижает)))
Juve14
Juve14 ответил Так Себе Аналитик
   208 / 803
сегодня в 12:54
Нее стул видать за кадром остался, на улицу выходят только после стулотерапии)))
ДАША Д
ДАША Д
   200 / 803
сегодня в 12:49
Может все же от алкоголя он страдает?
Жаль что там Пак не оказался.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Juve14
   6 / 803
сегодня в 12:46
Надо было стулом зарядить, стул всему голова, стул быстро угомонит обидчика, стул лучшее оружие поставляемое ресторанами, на нем и отдохнуть можно после трепки, пользуйтесь стулом господа
Ну улице не было стула, очевидно) А с собой носить накладно, даже складной)
Juve14
Juve14
   208 / 803
сегодня в 12:41
Надо было стулом зарядить, стул всему голова, стул быстро угомонит обидчика, стул лучшее оружие поставляемое ресторанами, на нем и отдохнуть можно после трепки, пользуйтесь стулом господа
a3r3v3
a3r3v3
   229 / 803
сегодня в 12:31
А где же их "толерантность"? Или на лысых она не распространяется?)
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