Футболисты «Ньюкасла» приняли участие в уличной драке из-за лысины Шелви

сегодня, 12:21

Полузащитник «Ньюкасла» , а также вратарь стали участниками уличной драки возле одного из ресторанов.

Сообщается, что один из посетителей заведения оскорбил Шелви, упомянув тому о его лысине. Футболист решил ответить обидчику фразой «Возвращайся домой, крестьянин». После этого между участниками конфликта завязалась потасовка.

Напомним, что Шелви с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос, а в 2017 году спортсмен признался, что ходит к психотерапевту.