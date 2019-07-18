ГлавнаяНовости

СМИ: Трезеге лишен водительских прав

вчера, 16:32

Чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000-го Давид Трезеге лишен водительских прав, об этом сообщает итальянская пресса.

41-летний Трезеге, находившийся за рулем Jeep, был остановлен сотрудниками полиции Турина. Экс-форвард «Ювентуса» более часа отказывался от прохождения теста на содержание алкоголя в крови, а после провалил медицинское освидетельствование. В итоге Трезеге был оштрафован на 2000 евро и на месте лишен водительских прав.

Напомним, что недавно Уэйн Руни был признан виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Трезеге - полицейским: «Неудачники, вы не зарабатываете даже 2 000 евро»
Сегодня, 00:04 Комментарии13
Слухи«Атлетико» может доказать, что «Барселона» должна клубу 80 млн евро
12 июля Комментарии54
В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-26 из-за гендерного неравенства
10 июля Комментарии32
ПСЖ и Неймар жгут мосты
09 июляСергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии15
Слухи«Атлетико» хочет оштрафовать Гризманна
08 июля Комментарии7
СлухиАргентину приглашают сыграть в Лиге Наций
08 июля Комментарии19
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 811
вчера в 20:12
У нас даже сбивают людей на пешеходном переходе а федун выкупает, учитесь.
КЭТиК
КЭТиК
   236 / 811
вчера в 17:14
Лучше бы в футбол играл где-нибудь в Индии.
mihaluch
mihaluch
   110 / 811
вчера в 17:10
Без прав будет ездить, как это делается может рассказать любой московский спартаковец.
EAGinLE
EAGinLE
   32 / 811
вчера в 16:56
Бывает .
Don trambon
Don trambon
   75 / 811
вчера в 16:53
Целый час отказывался сдать анализ в надежде на то что выветрится?)

А так руки поломать, что бы нечем было руль крутить за такое дело.
Novograd
Novograd
   641 / 811
вчера в 16:44
Ну шо з літ то з розуму
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100