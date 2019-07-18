СМИ: Трезеге лишен водительских прав

вчера, 16:32

Чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000-го лишен водительских прав, об этом сообщает итальянская пресса.

41-летний Трезеге, находившийся за рулем Jeep, был остановлен сотрудниками полиции Турина. Экс-форвард «Ювентуса» более часа отказывался от прохождения теста на содержание алкоголя в крови, а после провалил медицинское освидетельствование. В итоге Трезеге был оштрафован на 2000 евро и на месте лишен водительских прав.

Напомним, что недавно Уэйн Руни был признан виновным в управлении транспортным средством в нетрезвом виде.