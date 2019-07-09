ПСЖ и Неймар жгут мосты

сегодня, 09:30

Уже изрядно надоевшее «дело Неймара» впервые из косвенной речи и слухов перешло к реальным словам. «Соккер.ру» выражает уважение спортивному директору ПСЖ .

Вот для чего в ПСЖ возвращали Леонардо. Для жесткости и конкретики. Что-то, конечно, в парижском клубе наверняка подсмотрели из модели поведения «Атлетико», который жестко высказался по поводу Антуана Гризманна и «Барселоны». Теперь настал черед ПСЖ . Странным образом получается, что цивилизованным путем звезды Гризманн и Неймар не могут перейти в «Барселону» - это непременно должно сопровождаться мучительным расставанием с нынешними клубами, пока каталонцы вроде как находятся сбоку.

8 июля был днем «Икс» для ПСЖ – на этот день намечено возобновление подготовки, а значит, все футболисты, не имеющие специального разрешения должны были вернуться в расположение клуба. Разумеется, все ждали, сделает ли это Неймар, который очень хочет в «Барселону», как известно, но пока все ограничивается намеками и слухами в прессе, пусть и очень настойчивыми.

В назначенный час в ПСЖ Неймар не прибыл, бросив вызов руководству клуба, в неуважении которого бразильца подозревали и ранее. Дальше нужно было действовать парижанам, которые стояли перед выбором: куда направить нарастающее напряжение. И выбор сделан в пользу разрыва. Сначала последовало довольно дежурное сообщение клуба:

В понедельник, 8 июля, Неймар да Силва Сантос-младший должен был вернуться к предсезонной подготовке с основным составом «Пари Сен-Жермен». Игрок не явился в указанное место в оговоренное время, хотя не получал на это разрешение клуба. Клуб сожалеет о сложившейся ситуации и поэтому примет соответствующие меры.

Потом отец игрока, который, если бы был рыбкой, то умел бы находить самые глубокие места, обвинил ПСЖ в том, что там не знают о собственных решениях. Дескать, Неймар-то должен быть на благотворительном вечере в Сан-Паулу:

Причина, по которой он отсутствует, прекрасно известна. Это было запланировано еще год назад. Он вернется 15 июля. Не вижу никакой проблемы.

Только вечер запланирован на 12-13 июля. Нет особой нужды застревать там так надолго. Особенно с учетом того, как быстро передвигается между Европой и Бразилией Неймар, когда ему нужно. И тут-то свое слово сказал Леонардо, от которого давно ждали какого-то конкретного заявления по ситуации с Неймаром, чтобы весь этот туман развеялся и стала понятна настоящая позиция ПСЖ :

В понедельник Неймара не было при возобновлении тренировок. Он должен был прибыть, но не прибыл. Он знал, что должен быть там. Мы примем необходимые меры, что сделали бы и в случае с любым другим сотрудником. Значит ли это, что Неймар ясно выразил свое желание уйти? Это и так всем понятно. Но в футболе сегодня вы говорите одно, а завтра - другое. Удивительно, но это так. Не буду рассказывать все детали разговора. Мы общались и с окружением игрока. Его позиция понятна всем. И только одно можно сказать конкретно - у Неймара еще три года контракта с нами. И поскольку мы не получали предложений, то и не можем ничего обсуждать. Когда игрок хочет покинуть клуб, это нормальная футбольная ситуация. Почему некоторые считают сложившуюся ситуацию позором? Будто клуб не смог убедить игрока остаться и всегда был виноват. Что, в случае Неймара, который игнорирует первую тренировку, всё равно несет ответственность клуб, который не справился с этой проблемой? Нет. Если игрок опаздывает, это его вина. А уже потом последуют внутренние процедуры. По Неймару мы не получали никаких предложений. Только очень поверхностные контакты. «Барселона»? Да. Они говорили, что хотят его купить. Неймар может покинуть ПСЖ , если будет предложение, которое всех устроит. Нужно говорить и договариваться, вот и всё. Больше никаких вопросов о Неймаре, пожалуйста. ПСЖ хочет полагаться на игроков, которые желают остаться и построить что-то большое. Нам не нужны футболисты, которые делают одолжение клубу, оставаясь в нем.

Этим заявлением Леонардо расставил все точки над i. Во-первых, он сам упомянул то, о чем многие думали и не говорили прямо: Неймар наносит урон репутации ПСЖ своим поведением. Во-вторых, ПСЖ готов продавать Неймара. В-третьих, «Барселона» снова только мутит воду, но пока ничего не предлагает конкретного, создавая конфликтную ситуацию, поскольку бразилец наверняка знал о тех самых поверхностных контактах и это его спровоцировало на такое поведение.

В-четвертых, он, по сути, признал, что Неймар хочет уйти из клуба. В-пятых, ПСЖ очень раздражен поведением форварда, и это практически уничтожает пути к отступлению. Ситуация с «Барселоной» поставила всех в тупик. Кроме самих каталонцев. Теперь ПСЖ имеет обузу в виде дорогостоящего игрока, не желающего играть. Не имеет предложений по нему. «Барселона» может их и не сделать, а отношения ПСЖ и Неймара уже испорчены.

Бразильцу и клубу придется очень постараться, чтобы все забыли конфликт и не освистывали игрока, если вдруг он останется в команде. Ведь французские СМИ уже провели опрос. Подавляющее большинство фанатов парижан хочет, чтобы Неймар был продан, потому что он «капризный», «дорогой – на его место можно купить более ответственных игроков», а также «бесполезный», потому что все, чего добился ПСЖ , смог бы достичь и без него. Это основные тезисы в ответах парижских фанатов.

Любопытно, что еще два года назад Леонардо, еще и уже не будучи спортивным директором ПСЖ , описал риск, с которым французы столкнутся, купив Неймара:

Мы говорим о харизматичном игроке, очень хорошем. Он настоящая звезда. Но думаю, что тут важно всем управлять. Клуб должен занимать сильную позицию независимо от того, кто с ним: Неймар или Криштиану Роналду. Клуб нужно уважать. Клуб должен быть главным проектом, а не Неймар.