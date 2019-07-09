ПСЖ и Неймар жгут мосты

Уже изрядно надоевшее «дело Неймара» впервые из косвенной речи и слухов перешло к реальным словам. «Соккер.ру» выражает уважение спортивному директору ПСЖ.
Вот для чего в ПСЖ возвращали Леонардо. Для жесткости и конкретики. Что-то, конечно, в парижском клубе наверняка подсмотрели из модели поведения «Атлетико», который жестко высказался по поводу Антуана Гризманна и «Барселоны». Теперь настал черед ПСЖ. Странным образом получается, что цивилизованным путем звезды Гризманн и Неймар не могут перейти в «Барселону» - это непременно должно сопровождаться мучительным расставанием с нынешними клубами, пока каталонцы вроде как находятся сбоку.
8 июля был днем «Икс» для ПСЖ – на этот день намечено возобновление подготовки, а значит, все футболисты, не имеющие специального разрешения должны были вернуться в расположение клуба. Разумеется, все ждали, сделает ли это Неймар, который очень хочет в «Барселону», как известно, но пока все ограничивается намеками и слухами в прессе, пусть и очень настойчивыми.
В назначенный час в ПСЖ Неймар не прибыл, бросив вызов руководству клуба, в неуважении которого бразильца подозревали и ранее. Дальше нужно было действовать парижанам, которые стояли перед выбором: куда направить нарастающее напряжение. И выбор сделан в пользу разрыва. Сначала последовало довольно дежурное сообщение клуба:
В понедельник, 8 июля, Неймар да Силва Сантос-младший должен был вернуться к предсезонной подготовке с основным составом «Пари Сен-Жермен». Игрок не явился в указанное место в оговоренное время, хотя не получал на это разрешение клуба. Клуб сожалеет о сложившейся ситуации и поэтому примет соответствующие меры.
Потом отец игрока, который, если бы был рыбкой, то умел бы находить самые глубокие места, обвинил ПСЖ в том, что там не знают о собственных решениях. Дескать, Неймар-то должен быть на благотворительном вечере в Сан-Паулу:
Причина, по которой он отсутствует, прекрасно известна. Это было запланировано еще год назад. Он вернется 15 июля. Не вижу никакой проблемы.
Только вечер запланирован на 12-13 июля. Нет особой нужды застревать там так надолго. Особенно с учетом того, как быстро передвигается между Европой и Бразилией Неймар, когда ему нужно. И тут-то свое слово сказал Леонардо, от которого давно ждали какого-то конкретного заявления по ситуации с Неймаром, чтобы весь этот туман развеялся и стала понятна настоящая позиция ПСЖ:
В понедельник Неймара не было при возобновлении тренировок. Он должен был прибыть, но не прибыл. Он знал, что должен быть там. Мы примем необходимые меры, что сделали бы и в случае с любым другим сотрудником. Значит ли это, что Неймар ясно выразил свое желание уйти? Это и так всем понятно. Но в футболе сегодня вы говорите одно, а завтра - другое. Удивительно, но это так. Не буду рассказывать все детали разговора. Мы общались и с окружением игрока. Его позиция понятна всем. И только одно можно сказать конкретно - у Неймара еще три года контракта с нами. И поскольку мы не получали предложений, то и не можем ничего обсуждать.
Когда игрок хочет покинуть клуб, это нормальная футбольная ситуация. Почему некоторые считают сложившуюся ситуацию позором? Будто клуб не смог убедить игрока остаться и всегда был виноват. Что, в случае Неймара, который игнорирует первую тренировку, всё равно несет ответственность клуб, который не справился с этой проблемой? Нет. Если игрок опаздывает, это его вина. А уже потом последуют внутренние процедуры.
По Неймару мы не получали никаких предложений. Только очень поверхностные контакты. «Барселона»? Да. Они говорили, что хотят его купить. Неймар может покинуть ПСЖ, если будет предложение, которое всех устроит. Нужно говорить и договариваться, вот и всё. Больше никаких вопросов о Неймаре, пожалуйста.
ПСЖ хочет полагаться на игроков, которые желают остаться и построить что-то большое. Нам не нужны футболисты, которые делают одолжение клубу, оставаясь в нем.
Этим заявлением Леонардо расставил все точки над i. Во-первых, он сам упомянул то, о чем многие думали и не говорили прямо: Неймар наносит урон репутации ПСЖ своим поведением. Во-вторых, ПСЖ готов продавать Неймара. В-третьих, «Барселона» снова только мутит воду, но пока ничего не предлагает конкретного, создавая конфликтную ситуацию, поскольку бразилец наверняка знал о тех самых поверхностных контактах и это его спровоцировало на такое поведение.
В-четвертых, он, по сути, признал, что Неймар хочет уйти из клуба. В-пятых, ПСЖ очень раздражен поведением форварда, и это практически уничтожает пути к отступлению. Ситуация с «Барселоной» поставила всех в тупик. Кроме самих каталонцев. Теперь ПСЖ имеет обузу в виде дорогостоящего игрока, не желающего играть. Не имеет предложений по нему. «Барселона» может их и не сделать, а отношения ПСЖ и Неймара уже испорчены.
Бразильцу и клубу придется очень постараться, чтобы все забыли конфликт и не освистывали игрока, если вдруг он останется в команде. Ведь французские СМИ уже провели опрос. Подавляющее большинство фанатов парижан хочет, чтобы Неймар был продан, потому что он «капризный», «дорогой – на его место можно купить более ответственных игроков», а также «бесполезный», потому что все, чего добился ПСЖ, смог бы достичь и без него. Это основные тезисы в ответах парижских фанатов.
Любопытно, что еще два года назад Леонардо, еще и уже не будучи спортивным директором ПСЖ, описал риск, с которым французы столкнутся, купив Неймара:
Мы говорим о харизматичном игроке, очень хорошем. Он настоящая звезда. Но думаю, что тут важно всем управлять. Клуб должен занимать сильную позицию независимо от того, кто с ним: Неймар или Криштиану Роналду. Клуб нужно уважать. Клуб должен быть главным проектом, а не Неймар.
Прозорливый менеджер уже тогда, не находясь в структуре ПСЖ, прекрасно понимал, к чему все может привести, если руководство парижан слишком будет поклоняться Неймару и многое ему позволять. Леонардо теперь может говорить, что был прав. Но ситуация уже в тупике, так что теперь от него зависит то, насколько красиво ПСЖ выйдет из него. Первые конкретные шаги Леонардо начал делать.