«Атлетико» может доказать, что «Барселона» должна клубу 80 млн евро

«Атлетико» сегодня выступил с заявлением, в котором утверждал, что «Барселона» подписала соглашение с форвардом Антуаном Гризманном до того, как 1 июля сумма отступных за француза снизилась с 200 млн евро до 120 млн.
Журналист испанского издания Marca Давид Санчес сообщает, что мадридцы располагают документами, которые подтверждают эти данные. В этих документах говорится, что каталонцы согласовали условия личного контракта с игроком 9 марта.
Но больше всё же склоняюсь к тому что нет доказательств.
Но больше всё же склоняюсь к тому что нет доказательств.
Бывший клуб Гризманна "Реал Сосьедад" получит 20% от общей суммы, то есть 24 млн евро, сообщает Marca.
Бывший клуб Гризманна "Реал Сосьедад" получит 20% от общей суммы, то есть 24 млн евро, сообщает Marca.