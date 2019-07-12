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«Атлетико» может доказать, что «Барселона» должна клубу 80 млн евро

вчера, 23:18

«Атлетико» сегодня выступил с заявлением, в котором утверждал, что «Барселона» подписала соглашение с форвардом Антуаном Гризманном до того, как 1 июля сумма отступных за француза снизилась с 200 млн евро до 120 млн.

Журналист испанского издания Marca Давид Санчес сообщает, что мадридцы располагают документами, которые подтверждают эти данные. В этих документах говорится, что каталонцы согласовали условия личного контракта с игроком 9 марта.

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Все комментарии
Bastardo
Bastardo ответил Qwеrty
   202 / 751
сегодня в 00:41
Я заметил на этом сайте,стоит зайти на международную новость,так свора "неадекватов" налетает и грызет эту куклу,,причем некоторые с таким умным видом и так регулярно.Особенно это видно в новостях про Барселону и Месси. Такая публика,скорее всего в почете у ресурса.
В рпл ещё хуже, коментарии пишут просто по клубу о котором говорится в новости.
Nety-net
Nety-net ответил Qwеrty
   462 / 751
сегодня в 00:08
Да, дело ведь не в этом, Месси начали называть лучшим в истории(когда были такие футболисты как Роналдо, Хави, Иньесть, Зидан), вот и получилась неприязнь.
Apsny
Apsny
   344 / 751
сегодня в 00:07
Просто шумиху создали, показуху типа непростой трансфер, чтоб отвлечь внимание.
Заратустра
Заратустра
   69 / 751
сегодня в 00:06
    spartach091
    spartach091
       62 / 751
    вчера в 23:58
    Пусть платят
    Qwеrty
    Qwеrty ответил dimagas1
       89 / 751
    вчера в 23:57
    А лидер кто?)))
    Я заметил на этом сайте,стоит зайти на международную новость,так свора "неадекватов" налетает и грызет эту куклу,,причем некоторые с таким умным видом и так регулярно.Особенно это видно в новостях про Барселону и Месси. Такая публика,скорее всего в почете у ресурса.
    MESSIDGIN
    MESSIDGIN ответил Медив
       717 / 751
    вчера в 23:53
    Вперед Атлеты! Если добьются еще и трансферного бана для Барселоны - сделают хорошее дело для всего футбола, избавив его от самых хитрозaдых
      MESSIDGIN
      MESSIDGIN
         717 / 751
      вчера в 23:52
      Катлеты меньше 100 тки получат вот и бесятся..)))
      Qwеrty
      Qwеrty ответил dimagas1
         89 / 751
      вчера в 23:49
      А лидер кто?)))
      Не помню уже,Севилья или Атлетико.Но точно не "леганес".
      NOVA
      NOVA
         302 / 751
      вчера в 23:48
      давай матрасы, на кол барсу!!
      dimagas1
      dimagas1 ответил Qwеrty
         117 / 751
      вчера в 23:46
      А король это гном что-ли? Видел где-то таблицу кому Месси забил больше всего в чемпионате Испании,так там Мадридский Реал один из лидеров.
      А лидер кто?)))
      Qwеrty
      Qwеrty ответил NGYRZ
         89 / 751
      вчера в 23:41
      Сейчас Король Леганесов и Никарагуа, обвинит Ла Лигу в коррупции и в симпатии к Атлетико!😁
      А король это гном что-ли? Видел где-то таблицу кому Месси забил больше всего в чемпионате Испании,так там Мадридский Реал один из лидеров.
      Bavaria_M
      Bavaria_M ответил Qwеrty
         108 / 751
      вчера в 23:37
      Да ладно? Какие еще сказки м?
      Artuom
      Artuom ответил Omaxa
         128 / 751
      вчера в 23:33
      Атлетико ничего не получит.
      Если нету неопровержимых доказательств - тогда конечно не получит. Я думаю что нету... они бы уже показали и решали дело с помощью юристов и УЕФА. Хотя... есть вариант что шумихи не хотели, а Барса отказалась по тихому решить...

      Но больше всё же склоняюсь к тому что нет доказательств.
      NGYRZ
      NGYRZ
         104 / 751
      вчера в 23:30
      Сейчас Король Леганесов и Никарагуа, обвинит Ла Лигу в коррупции и в симпатии к Атлетико!😁
      Qwеrty
      Qwеrty ответил Bavaria_M
         89 / 751
      вчера в 23:29
      Еще бы доказали о всех липовых кубках барсы и гнома
      Если разобраться,то у Баварии этой липой не только шея со шкафами увешана,но и совесть
      Bavaria_M
      Bavaria_M ответил Qwеrty
         108 / 751
      вчера в 23:28
      Нет они теперь с детства за ливер
      Bavaria_M
      Bavaria_M
         108 / 751
      вчера в 23:27
      Еще бы доказали о всех липовых кубках барсы и гнома
      Qwеrty
      Qwеrty ответил Медив
         89 / 751
      вчера в 23:27
      Вперед Атлеты! Если добьются еще и трансферного бана для Барселоны - сделают хорошее дело для всего футбола, избавив его от самых хитрозaдых
      Вы за Челси болеете? Наверное здорово находясь в трансферном бане,желать такого-же другим.
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca
         149 / 751
      вчера в 23:25
      Переход Антуана Гризманна в "Барселону" из "Атлетико" сегодня был официально подтвержден каталонским клубом. Сумма выкупа составила 120 млн евро.

      Бывший клуб Гризманна "Реал Сосьедад" получит 20% от общей суммы, то есть 24 млн евро, сообщает Marca.
      Qwеrty
      Qwеrty
         89 / 751
      вчера в 23:24
      когда 120 мало
      Медив
      Медив
         154 / 751
      вчера в 23:24
      Вперед Атлеты! Если добьются еще и трансферного бана для Барселоны - сделают хорошее дело для всего футбола, избавив его от самых хитрозaдых
      dimagas1
      dimagas1
         117 / 751
      вчера в 23:23
      Думаю это все сплетни.
      Omaxa
      Omaxa
      вчера в 23:22
      Атлетико ничего не получит.
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