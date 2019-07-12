«Атлетико» может доказать, что «Барселона» должна клубу 80 млн евро

вчера, 23:18

«Атлетико» сегодня выступил с заявлением, в котором утверждал, что «Барселона» подписала соглашение с форвардом до того, как 1 июля сумма отступных за француза снизилась с 200 млн евро до 120 млн.

Журналист испанского издания Marca Давид Санчес сообщает, что мадридцы располагают документами, которые подтверждают эти данные. В этих документах говорится, что каталонцы согласовали условия личного контракта с игроком 9 марта.