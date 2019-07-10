В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-26 из-за гендерного неравенства

Американский сенатор Джозеф Мэнчин выступил против государственного финансирования ЧМ-26, который пройдет в США, Канаде и Мексике, пока зарплата американских футболисток и футболистов не станет равной.
«Явная неравная зарплата американских мужских и женских футбольных команд недопустима, и я рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала общественный резонанс», - заявил политик.
Ранее капитан американской команды Меган Рапино, ставшая лучшим игроком и бомбардиром прошедшего турнира, открыто критиковала руководство ФИФА и стала одной из 28 американских футболисток, подавших в суд на Федерацию футбола США из-за гендерной дискриминации.
никогда количество поклонников женского футбола даже близко не приблизится к поклонникам футбола мужского. да и не факт, что уважаемая Меган Рапино попала бы хотя бы в предварительную заявку сборной, не США даже, а условной Никарагуа.
никогда количество поклонников женского футбола даже близко не приблизится к поклонникам футбола мужского. да и не факт, что уважаемая Меган Рапино попала бы хотя бы в предварительную заявку сборной, не США даже, а условной Никарагуа.