В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-26 из-за гендерного неравенства

сегодня, 11:48

Американский сенатор Джозеф Мэнчин выступил против государственного финансирования ЧМ -26, который пройдет в США , Канаде и Мексике, пока зарплата американских футболисток и футболистов не станет равной.

«Явная неравная зарплата американских мужских и женских футбольных команд недопустима, и я рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала общественный резонанс», - заявил политик.