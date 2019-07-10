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В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-26 из-за гендерного неравенства

сегодня, 11:48

Американский сенатор Джозеф Мэнчин выступил против государственного финансирования ЧМ-26, который пройдет в США, Канаде и Мексике, пока зарплата американских футболисток и футболистов не станет равной.

«Явная неравная зарплата американских мужских и женских футбольных команд недопустима, и я рад, что победа женской сборной на чемпионате мира вызвала общественный резонанс», - заявил политик.

Ранее капитан американской команды Меган Рапино, ставшая лучшим игроком и бомбардиром прошедшего турнира, открыто критиковала руководство ФИФА и стала одной из 28 американских футболисток, подавших в суд на Федерацию футбола США из-за гендерной дискриминации.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   131 / 728
сегодня в 12:16
Пусть на настоящее поле пойдут поработают, картошку пособирают.
Ларс
Ларс
сегодня в 12:14
бред, конечно, знатный. но политический ход очень качественный. женское население США оценит.
никогда количество поклонников женского футбола даже близко не приблизится к поклонникам футбола мужского. да и не факт, что уважаемая Меган Рапино попала бы хотя бы в предварительную заявку сборной, не США даже, а условной Никарагуа.
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 728
сегодня в 12:10
Совсем уже .... . Пусть отказываются, думаю Канада с Мексикой нормально справятся.
Aчиститель
Aчиститель
   100 / 728
сегодня в 12:10
Женский футбол похож на мужскую художественную гимнастику.
stromshik
stromshik
сегодня в 12:10
Ну что за полумеры - всего лишь отказ от финансирования. Берите круче - откажитесь от проведения чемпионата вообще.
Djon_V
Djon_V
   394 / 728
сегодня в 12:05
Бред, сколько зарабатывает мужской футбол и сколько женский, чего это вдруг зарплаты должны быть равные?
Juve14
Juve14
   303 / 728
сегодня в 12:04
Уберите женский футбол и все. Пусть в кулинарии да стирке соревнуются
11-и метровый
11-и метровый
   27 / 728
сегодня в 12:03
Уже не знают какое изощрение придумать.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
   293 / 728
сегодня в 12:00
Только тогда пусть бьют по мячу со скоростью 150-200 км/ч, бегают не по 8-9, а по 12 км, рывки делают достойные, финты разучат и, на грудь приняв, бьют через себя. Вот тогда-то и платить можно, так как и стадионы полные будут и на тв показывать будут.
Groove000
Groove000
   387 / 728
сегодня в 11:58
Согласен, пусть мужикам снизят зп, а то уж больно большие суммы за пинание мячика
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