Трезеге - полицейским: «Неудачники, вы не зарабатываете даже 2 000 евро»

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Известный в прошлом французский футболист оскорбил полицейских во время его задержания за вождение в нетрезвом виде.

41-летний Трезеге сначала сказал, что сдаст тест на алкоголь через час. Когда полицейские ему ответили о необходимости сдать анализ прямо сейчас, экс-футболист ответил: «Нищие, вы не зарабатываете даже две тысячи евро в месяц».

Затем Трезеге всё же прошел тест. Результат - 1.76 промилле. После этого француз занервничал и вдобавок обозвал полицейских неудачниками.

Скорее всего, француза ждет серьезный штраф за вождение в нетрезвом состоянии и оскорбления сотрудников полиции.