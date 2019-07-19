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Трезеге - полицейским: «Неудачники, вы не зарабатываете даже 2 000 евро»

сегодня, 00:04

Известный в прошлом французский футболист Давид Трезеге оскорбил полицейских во время его задержания за вождение в нетрезвом виде.

41-летний Трезеге сначала сказал, что сдаст тест на алкоголь через час. Когда полицейские ему ответили о необходимости сдать анализ прямо сейчас, экс-футболист ответил: «Нищие, вы не зарабатываете даже две тысячи евро в месяц».

Затем Трезеге всё же прошел тест. Результат - 1.76 промилле. После этого француз занервничал и вдобавок обозвал полицейских неудачниками.

Скорее всего, француза ждет серьезный штраф за вождение в нетрезвом состоянии и оскорбления сотрудников полиции.

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Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   45 / 811
сегодня в 03:27
Обнаглел до тюрьмы.
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил Евгений Макрушин
сегодня в 03:26
Это в Вашей голове наводили кучи говорилки с федеральных каналов.Прежде чем тыкать в колличество алкоголя нужно посмотреть что именно они пьют,и что пьют у нас... А ещё,чтоб совсем в следующий раз рот не открывать нужно глянуть размер пенсий, продолжительность жизни и процент по кредиту в вышеуказанных странах...вперёд...
О каких какналах вы толкуете и откуда в дискуссии взялись какие-то каналы?
В нормальных домах нынче мало телевизоров, и пора вам уже менять методичку с устаревшими "каналами". Иногда вам встретятся люди, оперирующие фактами.
Смотрим факты. 1. В статье сказано: жлоб-француз упился, нарушил закон и нахамил. 2. Франция на мировом пьедестале почёта по потребелению алкоголя. Россияне пьют в полтора раза меньше, и динамика лишь нарастает.
Кто смог что-то противопоставить фактам?
Зато мне рассказали про мою улицу и ещё что я должен смотреть, что именно они пьют.
Давайте без женской логики, а?
Желаете возразить - готовьтесь.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Je suis КСИР
   158 / 811
сегодня в 03:03
Это в Вашей голове наводили кучи говорилки с федеральных каналов.Прежде чем тыкать в колличество алкоголя нужно посмотреть что именно они пьют,и что пьют у нас... А ещё,чтоб совсем в следующий раз рот не открывать нужно глянуть размер пенсий, продолжительность жизни и процент по кредиту в вышеуказанных странах...вперёд...
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил Project Pandora
сегодня в 02:47
На улицу вечером выйди и оглянись. А потом и на Европу можно потаращиться, "гля".
Ты меня озадачил по двум пунктам.
1. Известно ли тебе, на какой улице я живу?
Или ты предлагаешь мне придти на твою улицу?
2. Не улавливаю, что могло тебя дёрнуть так резко вступиться за очевидно гниющую часть нашего континента. Тебя надурили, будто Запад это сладко, и ты повёлся, как простодушная первоклашка?
Когда уже собственной головой начнём мыслить, а не промытыми мозгами, в которые наваляли либеральных куч?
и 3. Чтобы удалить вероятность пустопорожней дискуссии, рекомендую предпринять следующие действия:
а) открой википедию, набери "Список стран по потреблению алкоголя на человека", б) найди там Эстонию-Литву-Францию, затем в) сравни с потреблением алкоголя в России. г) подумай.
Удачи.
Project Pandora
Project Pandora ответил Je suis КСИР
   366 / 811
сегодня в 01:49
А гля, спивается походу Европка. Упоротые алкаши из просвещённой части планеты.
На улицу вечером выйди и оглянись. А потом и на Европу можно потаращиться, "гля".
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   14 / 811
сегодня в 01:18
Конченый человек. Полицейские может и не богатые, зато работу свою добросовестно выполняют. А эта свинья пьяная вместо пользы какой-то лишь опасность на дороге создаёт для других.
Je suis КСИР
Je suis КСИР
сегодня в 00:55
А гля, спивается походу Европка. Упоротые алкаши из просвещённой части планеты.
Je suis КСИР
Je suis КСИР
сегодня в 00:53
Трезеге грустный неудачник.
Играл бы за Спартак и сломал бы чуваку нос, как Гулиев американскому пешеходу - просто ушёл бы себе спокойничком с места происшествия, да и дело с концом.
Хотя, впрочем, играл бы за Краснодар, как Мамаев, или за Зенит, как Кокорин - то чалился бы сейчас полтора года среди туберкулёзных зеков и колол бы себе купола под ритмичные уголовные песни.
Террпсихора
Террпсихора ответил Jeck Denielse
   658 / 811
сегодня в 00:42
41 год.... А поведение и суждения как у дошкольника......
Скорее всего это алкоголь
mangoх12
mangoх12
   30 / 811
сегодня в 00:31
Нищие конечно по сравнению с путинскими полицаями.
KaiserRM
KaiserRM
   328 / 811
сегодня в 00:24
Месси-Гризманну: неудачник,у тебя даже нет 5 липовых ЗМ и вообще,ты хоть ложку во рту держал а?
a3r3v3
a3r3v3
   244 / 811
сегодня в 00:20
А ещё ему в участке измерили температуру,ректально
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 811
сегодня в 00:18
41 год....
А поведение и суждения как у дошкольника......
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