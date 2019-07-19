Трезеге - полицейским: «Неудачники, вы не зарабатываете даже 2 000 евро»

Известный в прошлом французский футболист Давид Трезеге оскорбил полицейских во время его задержания за вождение в нетрезвом виде.
41-летний Трезеге сначала сказал, что сдаст тест на алкоголь через час. Когда полицейские ему ответили о необходимости сдать анализ прямо сейчас, экс-футболист ответил: «Нищие, вы не зарабатываете даже две тысячи евро в месяц».
Затем Трезеге всё же прошел тест. Результат - 1.76 промилле. После этого француз занервничал и вдобавок обозвал полицейских неудачниками.
Скорее всего, француза ждет серьезный штраф за вождение в нетрезвом состоянии и оскорбления сотрудников полиции.
В нормальных домах нынче мало телевизоров, и пора вам уже менять методичку с устаревшими "каналами". Иногда вам встретятся люди, оперирующие фактами.
Смотрим факты. 1. В статье сказано: жлоб-француз упился, нарушил закон и нахамил. 2. Франция на мировом пьедестале почёта по потребелению алкоголя. Россияне пьют в полтора раза меньше, и динамика лишь нарастает.
Кто смог что-то противопоставить фактам?
Зато мне рассказали про мою улицу и ещё что я должен смотреть, что именно они пьют.
Давайте без женской логики, а?
Желаете возразить - готовьтесь.
В нормальных домах нынче мало телевизоров, и пора вам уже менять методичку с устаревшими "каналами". Иногда вам встретятся люди, оперирующие фактами.
Смотрим факты. 1. В статье сказано: жлоб-француз упился, нарушил закон и нахамил. 2. Франция на мировом пьедестале почёта по потребелению алкоголя. Россияне пьют в полтора раза меньше, и динамика лишь нарастает.
Кто смог что-то противопоставить фактам?
Зато мне рассказали про мою улицу и ещё что я должен смотреть, что именно они пьют.
Давайте без женской логики, а?
Желаете возразить - готовьтесь.
1. Известно ли тебе, на какой улице я живу?
Или ты предлагаешь мне придти на твою улицу?
2. Не улавливаю, что могло тебя дёрнуть так резко вступиться за очевидно гниющую часть нашего континента. Тебя надурили, будто Запад это сладко, и ты повёлся, как простодушная первоклашка?
Когда уже собственной головой начнём мыслить, а не промытыми мозгами, в которые наваляли либеральных куч?
и 3. Чтобы удалить вероятность пустопорожней дискуссии, рекомендую предпринять следующие действия:
а) открой википедию, набери "Список стран по потреблению алкоголя на человека", б) найди там Эстонию-Литву-Францию, затем в) сравни с потреблением алкоголя в России. г) подумай.
Удачи.
1. Известно ли тебе, на какой улице я живу?
Или ты предлагаешь мне придти на твою улицу?
2. Не улавливаю, что могло тебя дёрнуть так резко вступиться за очевидно гниющую часть нашего континента. Тебя надурили, будто Запад это сладко, и ты повёлся, как простодушная первоклашка?
Когда уже собственной головой начнём мыслить, а не промытыми мозгами, в которые наваляли либеральных куч?
и 3. Чтобы удалить вероятность пустопорожней дискуссии, рекомендую предпринять следующие действия:
а) открой википедию, набери "Список стран по потреблению алкоголя на человека", б) найди там Эстонию-Литву-Францию, затем в) сравни с потреблением алкоголя в России. г) подумай.
Удачи.
Играл бы за Спартак и сломал бы чуваку нос, как Гулиев американскому пешеходу - просто ушёл бы себе спокойничком с места происшествия, да и дело с концом.
Хотя, впрочем, играл бы за Краснодар, как Мамаев, или за Зенит, как Кокорин - то чалился бы сейчас полтора года среди туберкулёзных зеков и колол бы себе купола под ритмичные уголовные песни.
Играл бы за Спартак и сломал бы чуваку нос, как Гулиев американскому пешеходу - просто ушёл бы себе спокойничком с места происшествия, да и дело с концом.
Хотя, впрочем, играл бы за Краснодар, как Мамаев, или за Зенит, как Кокорин - то чалился бы сейчас полтора года среди туберкулёзных зеков и колол бы себе купола под ритмичные уголовные песни.
А поведение и суждения как у дошкольника......
А поведение и суждения как у дошкольника......