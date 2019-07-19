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На матче «Динамо» - «Рубин» впервые в РПЛ будет использована система VAR

вчера, 19:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинЗавтра в 19:00 Не начался

Впервые в истории РПЛ в матче «Динамо» - «Рубин» будет использоваться система VAR в режиме «live». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля. 

Функции видеоассистентов выполнят Василий Казарцев и Михаил Вилков

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Sysanin101
Sysanin101
   147 / 796
вчера в 22:58
Чудны КРИМИНАЛЬНЫЕ дела работников РФС!
Превратили футбол в свою коррупционную ЛАВОЧКУ и нещадно обогащаются на футболе.
Футбол самый коррумпированный вид спорта в России!

Конкурс надо было проводить ОТКРЫТО и прозрачно, но чиновникам РФС на ЧЕСТНОСТЬ наплевать.
Криминальная кормушка РФС только для СВОИХ.
Футбольная МАФИЯ рулит и набивает карманы миллионами евро!!!
Федун ОТКУПИЛСЯ и вместо Спартака с Ростовым ВАР будет работать на другом матче!

У чиновников РФС появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы и болельщиков им глубоко НАПЛЕВАТЬ!

Сразу два - дуплетом РЕЗОНАНСНЫХ скандала в нашем чемпионате в первом же туре с участием Спартака и Локомотива.
А если бы стояла система ВАР, то скандалов удалось бы избежать!
Вилков в матче с участием Локомотива оскандалился и вместо того, чтобы его отстранить Вилкова посадили на ВАР!
Судьи делятся с нужными людьми из РФС, и те их ОТМАЗЫВАЮТ, и посылают по-новой СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса.

А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.

Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.

Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.

Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Сп62
Сп62
   100 / 796
вчера в 21:04
Выходит денег хватило только на один VAR.
cska plus
cska plus
   11 / 796
вчера в 20:36
ВАР надо использовать на играх спартака.
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 796
вчера в 20:34
На матче с Зенитом или Цска опробовать опасаются. ВАР может ох.ть и сломаться)
Kresi frok
Kresi frok
   243 / 796
вчера в 20:27
Следует начать с Зенита и наблюдать до конца сезона.
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   116 / 796
вчера в 20:05
Вилков правил не знает, а его видеоассистентом ставят.
Или знает, но выполнял указание Сухины.
ildar_3871
ildar_3871
   341 / 796
вчера в 19:57
В прошлом матче надо было уже , чтобы гол Локо отменить !
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   52 / 796
вчера в 19:56
Для зенита до лампочки этот вар,у них дьяков есть
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   231 / 796
вчера в 19:53
Будем глядеть.
cevin cigan
cevin cigan
   75 / 796
вчера в 19:49
Это же самый принципиальный матч! Русское эль класико!
drug01
drug01
   155 / 796
вчера в 19:33
Это будет интересно наблюдать!
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