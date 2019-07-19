На матче «Динамо» - «Рубин» впервые в РПЛ будет использована система VAR

Впервые в истории РПЛ в матче «Динамо» - «Рубин» будет использоваться система VAR в режиме «live». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля.
Функции видеоассистентов выполнят Василий Казарцев и Михаил Вилков.
Впервые в истории РПЛ в матче «Динамо» - «Рубин» будет использоваться система VAR в режиме «live». Встреча состоится в воскресенье, 21 июля.
Функции видеоассистентов выполнят Василий Казарцев и Михаил Вилков.
Превратили футбол в свою коррупционную ЛАВОЧКУ и нещадно обогащаются на футболе.
Футбол самый коррумпированный вид спорта в России!
Конкурс надо было проводить ОТКРЫТО и прозрачно, но чиновникам РФС на ЧЕСТНОСТЬ наплевать.
Криминальная кормушка РФС только для СВОИХ.
Футбольная МАФИЯ рулит и набивает карманы миллионами евро!!!
Федун ОТКУПИЛСЯ и вместо Спартака с Ростовым ВАР будет работать на другом матче!
У чиновников РФС появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы и болельщиков им глубоко НАПЛЕВАТЬ!
Сразу два - дуплетом РЕЗОНАНСНЫХ скандала в нашем чемпионате в первом же туре с участием Спартака и Локомотива.
А если бы стояла система ВАР, то скандалов удалось бы избежать!
Вилков в матче с участием Локомотива оскандалился и вместо того, чтобы его отстранить Вилкова посадили на ВАР!
Судьи делятся с нужными людьми из РФС, и те их ОТМАЗЫВАЮТ, и посылают по-новой СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Превратили футбол в свою коррупционную ЛАВОЧКУ и нещадно обогащаются на футболе.
Футбол самый коррумпированный вид спорта в России!
Конкурс надо было проводить ОТКРЫТО и прозрачно, но чиновникам РФС на ЧЕСТНОСТЬ наплевать.
Криминальная кормушка РФС только для СВОИХ.
Футбольная МАФИЯ рулит и набивает карманы миллионами евро!!!
Федун ОТКУПИЛСЯ и вместо Спартака с Ростовым ВАР будет работать на другом матче!
У чиновников РФС появился новый вид криминального дохода.
Не желаете играть с ВАР, платите и мы всё организуем и переведём стрелки на другие клубы.
Пример с Динамо вам тому подтверждение!!!
В тиши кабинетов и под шелест КУПЮР чиновники РФС полюбовно решают все свои проблемы с неправедным ОБОГАЩЕНИЕМ, согласно цены вопроса, а на клубы и болельщиков им глубоко НАПЛЕВАТЬ!
Сразу два - дуплетом РЕЗОНАНСНЫХ скандала в нашем чемпионате в первом же туре с участием Спартака и Локомотива.
А если бы стояла система ВАР, то скандалов удалось бы избежать!
Вилков в матче с участием Локомотива оскандалился и вместо того, чтобы его отстранить Вилкова посадили на ВАР!
Судьи делятся с нужными людьми из РФС, и те их ОТМАЗЫВАЮТ, и посылают по-новой СКАНДАЛИТЬ, согласно цены вопроса.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Или знает, но выполнял указание Сухины.
Или знает, но выполнял указание Сухины.