Президент «Урала»: «Я против VAR, но, если придется, будем играть»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова главы РПЛ Сергея Прядкина о намерении начать использовать VAR с сезона-2019/20.

Мы вообще пока не знаем, как и что это будет. Да, месяц назад приняли решение, что в первом туре используют систему в нескольких городах, но с тех пор — тишина. У нас матч уже через несколько дней, пока никаких указаний не приходило. Стадионы-то готовы, просто непонятно, как это будет технически. Я вообще против VAR , но, если приедут с ней к нам, что поделать — будем играть.