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Президент «Урала»: «Я против VAR, но, если придется, будем играть»

сегодня, 14:17

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал слова главы РПЛ Сергея Прядкина о намерении начать использовать VAR с сезона-2019/20.

Мы вообще пока не знаем, как и что это будет. Да, месяц назад приняли решение, что в первом туре используют систему в нескольких городах, но с тех пор — тишина. У нас матч уже через несколько дней, пока никаких указаний не приходило. Стадионы-то готовы, просто непонятно, как это будет технически. Я вообще против VAR, но, если приедут с ней к нам, что поделать — будем играть.

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Байкал-38
Байкал-38 ответил Faustello
   31 / 745
сегодня в 15:55
Может он и не Иванов вовсе, а Петров или даже Сидоров ))
Как знать, как знать....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   153 / 745
сегодня в 15:51
Конечно ,за ВАР платить нужно . А теперь денежки потекут мимо кармана !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   153 / 745
сегодня в 15:49
Будешь как миленький !
Faustello
Faustello ответил Байкал-38
   6 / 745
сегодня в 15:30
Я вот Иванова вообще не понимаю. Больше всех кричит, стонет, мол там пенальти не дали, а там дали, там удалили, а соперника не удаляют и т.д. А когда ему предлагают по возможности уменьшить эти ошибки (как показывает практика и с ВАР бывают ошибки), он опять плачет. Иванов, что то скрывает? А может он просто артист по жизни хороший и всё заранее по сценарию играет? В любом случае он что то утаивает.....
Может он и не Иванов вовсе, а Петров или даже Сидоров ))
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 745
сегодня в 15:24
Я вот Иванова вообще не понимаю. Больше всех кричит, стонет, мол там пенальти не дали, а там дали, там удалили, а соперника не удаляют и т.д. А когда ему предлагают по возможности уменьшить эти ошибки (как показывает практика и с ВАР бывают ошибки), он опять плачет.
Иванов, что то скрывает? А может он просто артист по жизни хороший и всё заранее по сценарию играет?
В любом случае он что то утаивает.....
cska plus
cska plus
   16 / 745
сегодня в 15:03
Против только федун.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Faustello
   11 / 745
сегодня в 14:54
Кто бы сомневался, Урал самая странная команда с самыми сомнительными проигрышами во всей лиге на протяжении всего времени...
Я об этом же подумал!
Павел Амурский
Павел Амурский
   69 / 745
сегодня в 14:47
Фердун придумал на тарасовской базе тысячу способов как подкупить VAR.
Faustello
Faustello ответил Leha-ha50
   6 / 745
сегодня в 14:41
Против, не против .....куда ты денешься?!?
Кто бы сомневался, Урал самая странная команда с самыми сомнительными проигрышами во всей лиге на протяжении всего времени...
ДСА
ДСА
   186 / 745
сегодня в 14:36
VAR либо надо использовать по полной, либо вообще не использовать.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 745
сегодня в 14:21
Против, не против .....куда ты денешься?!?
Zenit_84
Zenit_84
   100 / 745
сегодня в 14:17
Против WAR не попрешь
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