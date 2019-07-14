«Сочи»: «VAR не допустит судейских ошибок, которые были со „Спартаком“»

14 июля 2019, 16:12

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, введение системы VAR в чемпионате России предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче «Сочи» и московского «Спартака».

В субботу «Спартак» победил «Сочи» со счетом 1:0 в матче первого тура РПЛ . На 21-й минуте защитник московского клуба Николай Рассказов в штрафной площади помешал полузащитнику Яну Казаеву пробить по воротам. Арбитр встречи Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил.