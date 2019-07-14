«Сочи»: «VAR не допустит судейских ошибок, которые были со „Спартаком“»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, введение системы VAR в чемпионате России предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче «Сочи» и московского «Спартака».
В субботу «Спартак» победил «Сочи» со счетом 1:0 в матче первого тура РПЛ. На 21-й минуте защитник московского клуба Николай Рассказов в штрафной площади помешал полузащитнику Яну Казаеву пробить по воротам. Арбитр встречи Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил.
Вчера была хорошая игра, надо было использовать свои моменты и выигрывать, вышли с хорошим настроем. Я считаю, что пенальти в первом тайме был. Все, и я тоже, считают, что гол был забит с нарушением правил. Конечно, я за применение VAR, тогда не будет таких ошибок.
VAR - не панацея от предвзятости арбитра.....
А лишь его помощник....(ассистент)....
В умелых руках - VAR лишь усугубит положение вещей....
Ибо рефери будет считать где и когда использовать видеоассистента......
VAR - не панацея от предвзятости арбитра.....
А лишь его помощник....(ассистент)....
В умелых руках - VAR лишь усугубит положение вещей....
Ибо рефери будет считать где и когда использовать видеоассистента......
Кононов так ничего и не сделал
Но не сочинцам пенять на судейку
Если бы был видео судья пол команды гостей можно было смело удалять с поля
Да и пенальти за игру рукой в собственной штрафной все как то стыдливо забыли
Кононов так ничего и не сделал
Но не сочинцам пенять на судейку
Если бы был видео судья пол команды гостей можно было смело удалять с поля
Да и пенальти за игру рукой в собственной штрафной все как то стыдливо забыли
Спартак ОТСКОЧИЛ благодаря судейским скандалам Москалёва.
Вот кто ОТДУВАЛСЯ, согласно ЦЕНЫ вопроса, за все промахи игроков Спартака и их безобразной игры.
Потому что так скандально ЗАБЕСПЛАТНО не судят, только согласно ЦЕНЫ вопроса.
И находятся те, кто за судейские скандалы ЩЕДРО платит!!!
Если бы стояла система ВАР, то Спартак не выиграл бы.
Есть ГРОМКИЙ судейский скандал в пользу Спартака в первом уже туре.
Три года подряд Спартак начинает и стартует с судейских скандалов.
В перерыве чемпионата - Федун и компания не дремали и щедро отсыпали судьям и чиновникам РФС большие деньги.
Судя по всему, впереди нас ждут новые скандалы с участием Спартака.
Егоров и чиновники РФС вам их обеспечили на многие туры вперёд.
Утром деньги, а вечером судейские СКАНДАЛЫ, согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ скандалиста Москалёва????
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Скандальное судейство Москалёва вопиющий пример ЧУДОВИЩНОЙ коррупции в нашем футболе!!!
Тише товарищи!!!
Ваше слово товарищ Дюков!!!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
Спартак ОТСКОЧИЛ благодаря судейским скандалам Москалёва.
Вот кто ОТДУВАЛСЯ, согласно ЦЕНЫ вопроса, за все промахи игроков Спартака и их безобразной игры.
Потому что так скандально ЗАБЕСПЛАТНО не судят, только согласно ЦЕНЫ вопроса.
И находятся те, кто за судейские скандалы ЩЕДРО платит!!!
Если бы стояла система ВАР, то Спартак не выиграл бы.
Есть ГРОМКИЙ судейский скандал в пользу Спартака в первом уже туре.
Три года подряд Спартак начинает и стартует с судейских скандалов.
В перерыве чемпионата - Федун и компания не дремали и щедро отсыпали судьям и чиновникам РФС большие деньги.
Судя по всему, впереди нас ждут новые скандалы с участием Спартака.
Егоров и чиновники РФС вам их обеспечили на многие туры вперёд.
Утром деньги, а вечером судейские СКАНДАЛЫ, согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы.
А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ скандалиста Москалёва????
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Скандальное судейство Москалёва вопиющий пример ЧУДОВИЩНОЙ коррупции в нашем футболе!!!
Тише товарищи!!!
Ваше слово товарищ Дюков!!!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???