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«Сочи»: «VAR не допустит судейских ошибок, которые были со „Спартаком“»

14 июля 2019, 16:12

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает, введение системы VAR в чемпионате России предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче «Сочи» и московского «Спартака».

В субботу «Спартак» победил «Сочи» со счетом 1:0 в матче первого тура РПЛ. На 21-й минуте защитник московского клуба Николай Рассказов в штрафной площади помешал полузащитнику Яну Казаеву пробить по воротам. Арбитр встречи Владимир Москалев не усмотрел нарушения правил. 

Вчера была хорошая игра, надо было использовать свои моменты и выигрывать, вышли с хорошим настроем. Я считаю, что пенальти в первом тайме был. Все, и я тоже, считают, что гол был забит с нарушением правил. Конечно, я за применение VAR, тогда не будет таких ошибок.

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Палыч82
Палыч82 ответил ABir
   279 / 802
вчера в 00:53
Спартак дожал в концовке Сочи, а вар тут не помощник
Дожал то боюсь, но с ВАР на тот момент счёт только ничейным стал бы
DenX
DenX
14 июля в 18:46
Так то с ВАРом мешки и кони будут бороться за 5 место.
DenX
DenX ответил Sysanin101
14 июля в 18:44
Прежде чем писать похмеляться надо.
kastites
kastites
   126 / 802
14 июля в 18:42
От Федуна можно всё что угодно ожидать
sadafa
sadafa
   760 / 802
14 июля в 18:20
Да бросьте вы это ошибка -какие это ошибки -что в противоложные стороны ошибок не бывает -сам болельщик Спартака с 1965 года всегда писал не нужный эти медвежие услуги потом всё боком выходит ведь в Евро не наши судьи судят -откуда у нас будет футбол если об новых игроках тренера узнают в последню очередь превратили спорт в чистый бизнес
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 802
14 июля в 17:39
ВАР нужен, чем быстрее тем лучше!!!
Glodor
Glodor
   138 / 802
14 июля в 17:17
Москалев весь прошлый год совершал подобные ошибки, при чем здесь VAR, если этого продажного иуду никто в РФС не хочет выгонять вон из футбола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 802
14 июля в 17:13
Почему то Гендир "Сочи" решил что "VARить" будут исключительно порядочные и честные арбитры.....))

VAR - не панацея от предвзятости арбитра.....
А лишь его помощник....(ассистент)....
В умелых руках - VAR лишь усугубит положение вещей....
Ибо рефери будет считать где и когда использовать видеоассистента......
Михалыч 75
Михалыч 75 ответил karnager
   766 / 802
14 июля в 17:11
Господа! Не забывайте, что с внедрением VAR футбол в России превратится в постоянные споры. Игрокам зулусам будет проще давить на жалость, требуя повтора, а старые добрые алконафты-арбитры будут при каждом случае обращаться к чудо-технике, чтобы не уволили. Итог - длина матча в РПЛ достигнет 100-110+ минут
я лучше посмотрю на 10 мин. дольше , чем смотеть это убогое судейство и это я не о вчерашнем матче , а вообщем
МКС
МКС
   51 / 802
14 июля в 17:08
Спартак вчера конечно не играл

Кононов так ничего и не сделал

Но не сочинцам пенять на судейку

Если бы был видео судья пол команды гостей можно было смело удалять с поля

Да и пенальти за игру рукой в собственной штрафной все как то стыдливо забыли
RIR68
RIR68
   125 / 802
14 июля в 17:03
даже после введения VAR за спартаковских жыг меньше стыдно не будет.
karnager
karnager
   678 / 802
14 июля в 16:44
Господа! Не забывайте, что с внедрением VAR футбол в России превратится в постоянные споры. Игрокам зулусам будет проще давить на жалость, требуя повтора, а старые добрые алконафты-арбитры будут при каждом случае обращаться к чудо-технике, чтобы не уволили. Итог - длина матча в РПЛ достигнет 100-110+ минут
Sysanin101
Sysanin101
   161 / 802
14 июля в 16:36
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!

Спартак ОТСКОЧИЛ благодаря судейским скандалам Москалёва.
Вот кто ОТДУВАЛСЯ, согласно ЦЕНЫ вопроса, за все промахи игроков Спартака и их безобразной игры.
Потому что так скандально ЗАБЕСПЛАТНО не судят, только согласно ЦЕНЫ вопроса.
И находятся те, кто за судейские скандалы ЩЕДРО платит!!!

Если бы стояла система ВАР, то Спартак не выиграл бы.

Есть ГРОМКИЙ судейский скандал в пользу Спартака в первом уже туре.
Три года подряд Спартак начинает и стартует с судейских скандалов.
В перерыве чемпионата - Федун и компания не дремали и щедро отсыпали судьям и чиновникам РФС большие деньги.
Судя по всему, впереди нас ждут новые скандалы с участием Спартака.
Егоров и чиновники РФС вам их обеспечили на многие туры вперёд.
Утром деньги, а вечером судейские СКАНДАЛЫ, согласно ЦЕНЫ вопроса!!!

А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы.

А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
Угадайте с 1-го раза.
Правильно!
Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!

Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.

Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.

Честный судья не боится видеоповторов.
Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!

Как теперь Егоров будет ОТМАЗЫВАТЬ скандалиста Москалёва????
Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!
Скандальное судейство Москалёва вопиющий пример ЧУДОВИЩНОЙ коррупции в нашем футболе!!!

Тише товарищи!!!
Ваше слово товарищ Дюков!!!
Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ???
ABir
ABir
   103 / 802
14 июля в 16:34
Спартак дожал в концовке Сочи, а вар тут не помощник
13 RUS
13 RUS
   121 / 802
14 июля в 16:33
Что то повара не слыхать с рейнгольдами,они живые вообще или им до такой степени уже стыдно за спартак после вчерашнего?😂
OLESOCC
OLESOCC
   206 / 802
14 июля в 16:31
Москалика разжаловать! И пусть вернёт деньги!!!
13 RUS
13 RUS
   121 / 802
14 июля в 16:30
Почему все прикрывают свиней? Неужели они не знают о гонорарах на сезон от фидуна?
mangoх12
mangoх12
   34 / 802
14 июля в 16:26
ВАР это когда судейка не видел эпизод , а когда видел и игнорировал только мешок на голову в темном переулке
cska plus
cska plus
   7 / 802
14 июля в 16:25
Со спартаком ВАР работать не будет, там решают судьи и количество в чемоданчике федуна.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 802
14 июля в 16:24
Вчера были не ошибки, а намеренная и умышленная работа Москалева на своего хозяина. Гыгыгы
4RT
4RT
   204 / 802
14 июля в 16:20
Посмотрим как эти точилки против газировки упираться будут)
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   88 / 802
14 июля в 16:17
Ну поставят вар, дальше-то что? Федунуские запросто будут игнорировать вар, главного судью никто не заставит обращаться за видеоповторами
serh62
serh62
   252 / 802
14 июля в 16:17
ВАРа не будет..никогда. иначе спартак вылетит в пердив. первая же игра показала что судьи настроены тащить этот клуб от начала и до конца.
Эллочка
Эллочка
   53 / 802
14 июля в 16:16
гнилые три очка москалев подарил спартаку и отобрал у сочи
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