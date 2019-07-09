Прядкин: «Использование VAR на всех матчах в РПЛ возможно к концу года»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что система VAR , скорее всего, не будет использоваться на всех матчах в каждом из туров чемпионата России по футболу до конца 2019 года.

Александр Валерьевич Дюков (президент РФС - прим.) после исполкома РФС сказал, что мы постараемся сделать все, чтобы VAR был с первого тура. Еще он правильно сказал, что сейчас мы технически не способны использовать ее на всех аренах. Это децентрализованное использование VAR .