Прядкин: «Использование VAR на всех матчах в РПЛ возможно к концу года»

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что система VAR, скорее всего, не будет использоваться на всех матчах в каждом из туров чемпионата России по футболу до конца 2019 года.
Александр Валерьевич Дюков (президент РФС - прим.) после исполкома РФС сказал, что мы постараемся сделать все, чтобы VAR был с первого тура. Еще он правильно сказал, что сейчас мы технически не способны использовать ее на всех аренах. Это децентрализованное использование VAR.
Как только будет создан координационный центр, так называемая комната VAR, система будет использована на всех стадионах. Мы еще не определились с подрядчиком, но пока будет децентрализованный метод. К новому году, а некоторые подрядчики обещают и раньше, будет централизованный метод.