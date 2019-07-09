ГлавнаяНовости

Прядкин: «Использование VAR на всех матчах в РПЛ возможно к концу года»

сегодня, 16:38

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что система VAR, скорее всего, не будет использоваться на всех матчах в каждом из туров чемпионата России по футболу до конца 2019 года. 

Александр Валерьевич Дюков (президент РФС - прим.) после исполкома РФС сказал, что мы постараемся сделать все, чтобы VAR был с первого тура. Еще он правильно сказал, что сейчас мы технически не способны использовать ее на всех аренах. Это децентрализованное использование VAR.

Как только будет создан координационный центр, так называемая комната VAR, система будет использована на всех стадионах. Мы еще не определились с подрядчиком, но пока будет децентрализованный метод. К новому году, а некоторые подрядчики обещают и раньше, будет централизованный метод.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Урала»: «Я против VAR, но, если придется, будем играть»
Сегодня, 14:17 Комментарии12
Пятнадцать клубов РПЛ проголосовали за использование VAR
06 июня Комментарии9
VAR внедрят в финальной части Лиги наций
03 июня Комментарии3
Стыковые матчи пройдут с применением VAR
29 мая Комментарии3
VAR может быть использован в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ
27 мая Комментарии6
В украинской лиге должен появиться VAR
17 мая Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   18 / 742
сегодня в 17:02
Звери...Последний кусок у судейского корпуса отнимают...
jilbar
jilbar
   70 / 742
сегодня в 16:50
VAR для фердуна не преграда к достижению липовых трофеев.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   41 / 742
сегодня в 16:44
У них сезон на неделе начнётся, а они ещё подрядчика для VAR не нашли.
CSKA2012
CSKA2012
   189 / 742
сегодня в 16:43
Дану вар 77 редкостное ,это я понял по финалу кубка Америки
cska plus
cska plus
   15 / 742
сегодня в 16:43
Пока в футболе есть федун ни о каких новых технологиях предотвращающую коррупцию говорить не приходится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100