Зинченко: «Я плакал, когда Компани ушел»

Защитник «Манчестер Сити» заявил, что расплакался, узнав об уходе капитана клуба .

Я плакал. Венсан — это настоящая живая легенда, поэтому мне так повезло, что я играл вместе с ним. Сможет ли он однажды стать главным тренером? Да, почему нет? Он сможет, потому что он умнейший парень из всех, кого я знаю.

Венсан очень мне помог в прошлом сезоне — на поле и за его пределами.

Он учил меня игре на позиции левого защитника, а также несколько раз оставался со мной после тренировок.

Он работал со мной около 40 минут, просто стараясь помочь мне с игрой на свободных пространствах и тем, что я должен делать на своей позиции.