ГлавнаяНовости

Зинченко: «Я плакал, когда Компани ушел»

сегодня, 09:37

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что расплакался, узнав об уходе капитана клуба Венсана Компани.

Я плакал. Венсан — это настоящая живая легенда, поэтому мне так повезло, что я играл вместе с ним. Сможет ли он однажды стать главным тренером? Да, почему нет? Он сможет, потому что он умнейший парень из всех, кого я знаю.

Венсан очень мне помог в прошлом сезоне — на поле и за его пределами.

Он учил меня игре на позиции левого защитника, а также несколько раз оставался со мной после тренировок.

Он работал со мной около 40 минут, просто стараясь помочь мне с игрой на свободных пространствах и тем, что я должен делать на своей позиции.

Ранее украинский футболист сменил номер в команде. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хуан Мата: «Думаю, Погба счастлив в „Юнайтед“»
Сегодня, 10:50 Комментарии2
Кейн: «Гол в ворота „Ювентуса“ - один из лучших в моей карьере»
Вчера, 21:56 Комментарии24
Почеттино рассказал о возможном возвращении Бэйла в «Тоттенхэм»
Вчера, 18:06 Комментарии10
Сарри: «„Тоттенхэм“ был готов к матчу лучше нас»
Вчера, 17:33 Комментарии16
Шелви: «Болельщики должны дать шанс Стиву Брюсу»
Вчера, 16:22 Комментарии2
Де Лигт: «Когда вы думаете об Италии, то на ум сразу приходят защитники»
Вчера, 14:50 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
itujan
itujan
   186 / 814
сегодня в 10:44
Что-то мало верится.
Artuom
Artuom
   130 / 814
сегодня в 10:07
МС многое потерял с уходом Компани. Это настоящий кэп, который был полезен как на поле, так и в раздевалке.
cska plus
cska plus
   11 / 814
сегодня в 10:00
Ахахах! Давай я тебе слёзы вытру, салоед плаксливый.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100