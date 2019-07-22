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Силлессен: «Лучше играть в „Валенсии“, чем сидеть в „Барселоне“»

сегодня, 11:37

Новый вратарь «Валенсии» Яспер Силлессен объяснил причины своего ухода из «Барселоны».

Я хочу играть. «Валенсия» – это клуб с большой историей. Здесь собрана отличная команда, для меня это был отличный вариант. Вот почему я здесь. Самое важное в этот момент моей карьеры получать постоянную игровую практику, здесь у меня будет такая возможность.

Когда я прибыл в «Барселону», тер Стеген не был на таком высоком уровне. Спустя три года он стал одним из лучших вратарей в мире. Я думаю, что мы оба стали лучше, но для меня пришло время уходить.

У меня не было проблем ни с «Барселоной», ни с кем-либо в команде. Для меня важнее всего играть. единственная причина, по которой я здесь. Для меня переход в «Валенсию» не является шагом назад. Лучше играть в «Валенсии», чем сидеть на скамейке в «Барселоне».

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Все комментарии
marvel777
marvel777
   305 / 814
сегодня в 12:53
Кокорин и Мамаев лучше сидеть в Барселоне чем Белгороде)
dimagas1
dimagas1
   93 / 814
сегодня в 12:49
Отсидел и на волю))
particular
particular
   9 / 814
сегодня в 12:47
Прагматичный подход действующего игрока без плевков в бывших и слюней про нынешних..:)) Надо играть, пока играется..:))
Брулин
Брулин
   67 / 814
сегодня в 12:39
Барса с Валенсией помыли бабло, Сиелесен получит игровую практику, Нету получит титулы. В общем все довольны
Colchoneros
Colchoneros
   125 / 814
сегодня в 12:35
Браво Силлессен!
Zenit_84
Zenit_84
   88 / 814
сегодня в 12:18
Истину глаголит!
ДАША Д
ДАША Д
   133 / 814
сегодня в 12:17
А если еще и получать те же деньги, что и в Барселоне, то вообще просто замечательно.
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 814
сегодня в 12:10
Вот и хорошо .
drug01
drug01
   124 / 814
сегодня в 12:06
Верно говорит лучше играть!!!
Glodor
Glodor
   45 / 814
сегодня в 12:03
И то правильно.
No problem
No problem
   321 / 814
сегодня в 12:03
    cska plus
    cska plus
       11 / 814
    сегодня в 12:01
    Красавчик! Если бы все так думали.
    BAHbKA BCTAHbKA
    BAHbKA BCTAHbKA
       120 / 814
    сегодня в 11:45
    Странно)
    Нето считает по другому)
    STVA 1
    STVA 1
       81 / 814
    сегодня в 11:40
    Устал лавку протирать .
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