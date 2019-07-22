Силлессен: «Лучше играть в „Валенсии“, чем сидеть в „Барселоне“»

Новый вратарь «Валенсии» объяснил причины своего ухода из «Барселоны».

Я хочу играть. «Валенсия» – это клуб с большой историей. Здесь собрана отличная команда, для меня это был отличный вариант. Вот почему я здесь. Самое важное в этот момент моей карьеры получать постоянную игровую практику, здесь у меня будет такая возможность.

Когда я прибыл в «Барселону», тер Стеген не был на таком высоком уровне. Спустя три года он стал одним из лучших вратарей в мире. Я думаю, что мы оба стали лучше, но для меня пришло время уходить.

У меня не было проблем ни с «Барселоной», ни с кем-либо в команде. Для меня важнее всего играть. единственная причина, по которой я здесь. Для меня переход в «Валенсию» не является шагом назад. Лучше играть в «Валенсии», чем сидеть на скамейке в «Барселоне».