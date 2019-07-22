Милнер ответил игроку «Севильи» на грязный фол

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Ветеран «Ливерпуля» прокомментировал эпизод из товарищеского матча против «Севильи», в котором защитник испанцев Жорис Ньяньон грубо влетел в ноги 18-летнему игроку «красных» , за что был удален с поля.

Было ли это слишком? Я думаю, да. Это позорный момент. Это всего лишь товарищеский матч. Не так часто видишь красные карточки в таких играх, не так ли? Такие моменты разочаровывают. Для судьи ситуация была непростой, потому что в товарищеских матчах не хочется никого удалять. Обычно подобные вещи не происходят. Это позор

A friendly? 🤔



Sevilla’s Gnagnon shown a straight red for his ridiculous challenge on Liverpool’s Larouci ❌



Tackles have been flying in throughout the match in Boston.# LFC pic.twitter.com/p4gzPYAOf2 — Sacha Pisani (@Sachk0) 21 июля 2019 г.

Ранее стало известно, что Джеймс Милнер до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем».