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Милнер ответил игроку «Севильи» на грязный фол

сегодня, 11:25

Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал эпизод из товарищеского матча против «Севильи», в котором защитник испанцев Жорис Ньяньон грубо влетел в ноги 18-летнему игроку «красных» Яссеру Ларучи, за что был удален с поля.

Было ли это слишком? Я думаю, да. Это позорный момент. Это всего лишь товарищеский матч. Не так часто видишь красные карточки в таких играх, не так ли? Такие моменты разочаровывают.

Для судьи ситуация была непростой, потому что в товарищеских матчах не хочется никого удалять. Обычно подобные вещи не происходят. Это позор

 

 

Ранее стало известно, что Джеймс Милнер до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем»

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил BAHbKA BCTAHbKA
   18 / 814
сегодня в 12:48
Кстати в ЦСКА от армии остался только душок)))
Какая связь тут с ЦСКА
mihaluch
mihaluch
   83 / 814
сегодня в 12:16
Грубить и даже играть чересчур жёстко в товарищеских матчах наверное всё-же не стоит.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   324 / 814
сегодня в 12:13
Игрок Севильи сыграл грубо и не по спортивному. Хотя до этого Ловрен довольно жестко сыграл против одного из игроков Севильи, но вот так играть специально в ногу, а не в мяч в товарищеском матче, это перебор, заслуженное удаление.
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 814
сегодня в 12:10
Это через чур даже в официальных матчах!
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   120 / 814
сегодня в 12:10
Кстати в ЦСКА от армии остался только душок)))
Kuvan
Kuvan
   110 / 814
сегодня в 12:08
Что тут сказать, только свиньи так играют.
Армейская душа
Армейская душа
   91 / 814
сегодня в 12:00
Сразу видна спартаковская школа - Свинси оставил свой "след" в испанском клубе
Footbolista
Footbolista
   3 / 814
сегодня в 11:55
Жестко срубил...так смольников обычно делает...
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   120 / 814
сегодня в 11:43
Мне кажется? Или заголовок не соответствует тексту статьи?
Pronto
Pronto
   704 / 814
сегодня в 11:36
Ну севильцы и впрямь ноги вырывали. Ларуччи жалко, удаление по делу. Всё-таки товарняки придумали не для того, чтобы кости сопернику ломать.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 814
сегодня в 11:34
Позор был в Сочи
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