Милнер ответил игроку «Севильи» на грязный фол

Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал эпизод из товарищеского матча против «Севильи», в котором защитник испанцев Жорис Ньяньон грубо влетел в ноги 18-летнему игроку «красных» Яссеру Ларучи, за что был удален с поля.
Было ли это слишком? Я думаю, да. Это позорный момент. Это всего лишь товарищеский матч. Не так часто видишь красные карточки в таких играх, не так ли? Такие моменты разочаровывают.
Для судьи ситуация была непростой, потому что в товарищеских матчах не хочется никого удалять. Обычно подобные вещи не происходят. Это позор
Ранее стало известно, что Джеймс Милнер до сих пор не продлил контракт с «Ливерпулем».