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«Спартак» возьмет в аренду нападающего «Шахтера»

сегодня, 21:25

«Спартак» намерен взять в аренду нападающего донецкого «Шахтера». Речь идет о нигерийском форварде Оларенваджу Кайоде. Футболист перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что «Спартак» покинул Софьян Ханни.

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Все комментарии
drug01
drug01
   125 / 829
сегодня в 22:03
посмотрим в игре?????
cska plus
cska plus
   13 / 829
сегодня в 22:02
Вся Нигерия скоро будет в тарасне.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Evilhuman
   86 / 829
сегодня в 22:00
А разве Карпин не также работал? Он развёл Федуна вообще на 250 млн. И ничего. Федун не обеднел
Evilhuman
Evilhuman
   41 / 829
сегодня в 21:54
Цорн красавец, всё из федуна выжмет и оставит от мясных разбитое корыто
RamonCSKA
RamonCSKA
   51 / 829
сегодня в 21:53
оо опять темнокожий третьесортный футболист)))
не удивили, похоже Цорн любит копчёные колбаски
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Kresi frok
   206 / 829
сегодня в 21:52
Опять зулас, да сколько можно то...
Сколько можно - все наши !!! )))))))))))))))))))))))))))))))) ГЫ-ГЫ-ГЫ !!!
FROLL 001
FROLL 001
   5 / 829
сегодня в 21:38
Очередной Педра. Браво Цорн. Гыгыгы
VIPded
VIPded
   38 / 829
сегодня в 21:38
"Намерен" - понятие растяжимое...)))
Гавроша
Гавроша
   30 / 829
сегодня в 21:37
По цвету коже как раз для спартака.
Питер Ман
Питер Ман
   28 / 829
сегодня в 21:31
    Питер Ман
    Питер Ман
       28 / 829
    сегодня в 21:31
    Истинный Спартач
    Kresi frok
    Kresi frok
       169 / 829
    сегодня в 21:29
    Чисто клиент спортока!
    Kresi frok
    Kresi frok
       169 / 829
    сегодня в 21:26
    Опять зулас, да сколько можно то...
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