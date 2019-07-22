«Спартак» возьмет в аренду нападающего «Шахтера»

«Спартак» намерен взять в аренду нападающего донецкого «Шахтера». Речь идет о нигерийском форварде Оларенваджу Кайоде. Футболист перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что «Спартак» покинул Софьян Ханни.
«Спартак» намерен взять в аренду нападающего донецкого «Шахтера». Речь идет о нигерийском форварде Оларенваджу Кайоде. Футболист перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что «Спартак» покинул Софьян Ханни.
не удивили, похоже Цорн любит копчёные колбаски
не удивили, похоже Цорн любит копчёные колбаски