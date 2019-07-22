«Урал» подпишет контракт с Кухарчиком

«Урал» в скором времени объявит нового футболиста — Михала Кухарчика.
В своем твиттере «Урал» опубликовал пост, в котором сообщил о том, что в ближайшее время с клубом подпишет контракт новый игрок.
Совсем скоро объявим новичка! Догадаетесь кто он? Игрок сборной, тренировался у Станислава Черчесова, забивал «Спартаку».
Сообщается, что речь идет о полузащитнике сборной Польши Михале Кухарчике. 28-летний футболист сыграл 9 матчей за сборную своей страны.
Также Кухарчик выступал за «Легию» под руководством Станислава Черчесова, где и забил гол «Спартаку» в Лиге Европы.
В первом туре РПЛ «Урал» разгромил «Ахмат».