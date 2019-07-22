«Урал» подпишет контракт с Кухарчиком

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«Урал» в скором времени объявит нового футболиста — .

В своем твиттере «Урал» опубликовал пост, в котором сообщил о том, что в ближайшее время с клубом подпишет контракт новый игрок.

Совсем скоро объявим новичка! Догадаетесь кто он? Игрок сборной, тренировался у Станислава Черчесова, забивал «Спартаку».

Сообщается, что речь идет о полузащитнике сборной Польши Михале Кухарчике. 28-летний футболист сыграл 9 матчей за сборную своей страны.

Также Кухарчик выступал за «Легию» под руководством Станислава Черчесова, где и забил гол «Спартаку» в Лиге Европы.