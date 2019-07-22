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«Урал» подпишет контракт с Кухарчиком

сегодня, 15:27

«Урал» в скором времени объявит нового футболиста — Михала Кухарчика.

В своем твиттере «Урал» опубликовал пост, в котором сообщил о том, что в ближайшее время с клубом подпишет контракт новый игрок.

Совсем скоро объявим новичка! Догадаетесь кто он? Игрок сборной, тренировался у Станислава Черчесова, забивал «Спартаку».

Сообщается, что речь идет о полузащитнике сборной Польши Михале Кухарчике. 28-летний футболист сыграл 9 матчей за сборную своей страны.

Также Кухарчик выступал за «Легию» под руководством Станислава Черчесова, где и забил гол «Спартаку» в Лиге Европы.

В первом туре РПЛ «Урал» разгромил «Ахмат».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   1 / 826
сегодня в 16:07
А кто раньше готовил для команды? )))
itujan
itujan
   153 / 826
сегодня в 16:05
Имеет опыт унижения свиней, а это много значит.
cska plus
cska plus
   12 / 826
сегодня в 16:01
Самое важное, что забивал спартаку.
Проэкт Ман
Проэкт Ман
   231 / 826
сегодня в 15:28
Да кто только не забивал спартаку!
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