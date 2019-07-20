Форвард «Марселя» близок к переходу в «Спартак»

По информации французских СМИ, «Спартак» достиг договоренности по переходу нападающего «Марселя» Клинтона Н'Жие. О трансфере будет объявлено в ближайшие дни. Стоимость сделки оценивается в 6 млн евро.
В минувшем сезоне 25-летний Н’Жие провел за «Марсель» 17 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.
Сообщалось также об интересе к форварду со стороны московского «Динамо».
Ты же сам на другой ветке говоришь
Что сравнивать наш чемп и ту же бундеслигу
Несколько некорректно
Ты же сам на другой ветке говоришь
Что сравнивать наш чемп и ту же бундеслигу
Несколько некорректно
а вот темненький из дубля дубля вольфсбурга это явно подтверждает мои слова
а вот темненький из дубля дубля вольфсбурга это явно подтверждает мои слова
Смотрю ты лично присутствовал
На собеседовании Ваги, Сейду и Бекао
Смотрю ты лично присутствовал
На собеседовании Ваги, Сейду и Бекао
Чем покупать Гильерме за 12 лямов
Чем покупать Гильерме за 12 лямов
Точно им подходит
у них даже собеседование так проходит :
-вы в футбол играть умеете?
- не очень, но я зулус
-вы приняты
Точно им подходит
у них даже собеседование так проходит :
-вы в футбол играть умеете?
- не очень, но я зулус
-вы приняты
Тот не забивает и этот нулевой.
Кто больше не забьёт.
Тот не забивает и этот нулевой.
Кто больше не забьёт.
Одним будет больше!!!!!
Одним будет больше!!!!!