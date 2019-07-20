Форвард «Марселя» близок к переходу в «Спартак»

сегодня, 17:28

По информации французских СМИ , «Спартак» достиг договоренности по переходу нападающего «Марселя» . О трансфере будет объявлено в ближайшие дни. Стоимость сделки оценивается в 6 млн евро.

В минувшем сезоне 25-летний Н’Жие провел за «Марсель» 17 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.

Сообщалось также об интересе к форварду со стороны московского «Динамо».