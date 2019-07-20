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Форвард «Марселя» близок к переходу в «Спартак»

сегодня, 17:28

По информации французских СМИ, «Спартак» достиг договоренности по переходу нападающего «Марселя» Клинтона Н'Жие. О трансфере будет объявлено в ближайшие дни. Стоимость сделки оценивается в 6 млн евро.

В минувшем сезоне 25-летний Н’Жие провел за «Марсель» 17 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола.

Сообщалось также об интересе к форварду со стороны московского «Динамо».

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Все комментарии
Томик
Томик
   565 / 790
сегодня в 19:02
А десятка то где? Юристы же без отдыха трудились.
VIPded
VIPded
   41 / 790
сегодня в 19:02
Сам Клинтон этот в курсе хоть? )))
Байкал-38
Байкал-38 ответил d_fincher
   35 / 790
сегодня в 19:00
Ари ты тоже петушком называл?
А причём тут Ари, какая связь? У него был такой хохолок? Ау, о чём ты?
d_fincher
d_fincher ответил Армейская душа
   59 / 790
сегодня в 18:48
О - цвет прям немного светлее цвета коренного жителя Тарасовки. Такая "белоснежка" может не прижиться в спартаке
Вагнер,Муса, Витиньо, Жо?
d_fincher
d_fincher ответил Байкал-38
   59 / 790
сегодня в 18:47
Петушок
Ари ты тоже петушком называл?
fanspam
fanspam
   549 / 790
сегодня в 18:33
Главное,что бы за этим Клинтоном следом Левински не прикупили
МКС
МКС ответил RamonCSKA
   122 / 790
сегодня в 18:30
ну по их результату видно что взяли за футбол а вот темненький из дубля дубля вольфсбурга это явно подтверждает мои слова
Ну хрен его знает

Ты же сам на другой ветке говоришь

Что сравнивать наш чемп и ту же бундеслигу

Несколько некорректно
RamonCSKA
RamonCSKA ответил МКС
   44 / 790
сегодня в 18:28
ну по их результату видно что взяли за футбол
а вот темненький из дубля дубля вольфсбурга это явно подтверждает мои слова
МКС
МКС ответил RamonCSKA
   122 / 790
сегодня в 18:26
Ахахаха Точно им подходит у них даже собеседование так проходит : -вы в футбол играть умеете? - не очень, но я зулус -вы приняты
Рассмешил))))

Смотрю ты лично присутствовал

На собеседовании Ваги, Сейду и Бекао
МКС
МКС
   122 / 790
сегодня в 18:23
Ну это лучше

Чем покупать Гильерме за 12 лямов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   25 / 790
сегодня в 18:19
Черныш, самое то для народных...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   48 / 790
сегодня в 18:17
Вон Соболев в Крыльях 2 матча 3 мяча. Рост 195, 22 года. Где они лазят, глаза что ли повылазили? ?? Не ужели эти Понсе... лучше??? 😁
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Байкал-38
   44 / 790
сегодня в 18:17
Ахахаха
Точно им подходит
у них даже собеседование так проходит :
-вы в футбол играть умеете?
- не очень, но я зулус
-вы приняты
Морозовский
Морозовский
   2 / 790
сегодня в 18:14
Хана бакланам!
RamonCSKA
RamonCSKA
   44 / 790
сегодня в 18:13
17 матчей и 3 гола? точно нап? не защитник?
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   47 / 790
сегодня в 18:12
Прямой конкурент для Медкадзе.
Тот не забивает и этот нулевой.
Кто больше не забьёт.
Павел Амурский
Павел Амурский
   65 / 790
сегодня в 18:11
Политика свиней не меняется.
valt134
valt134
   253 / 790
сегодня в 18:09
Хватит уже «цветного барахла»
Denkuz
Denkuz
   166 / 790
сегодня в 18:04
    Comdiv
    Comdiv
       227 / 790
    сегодня в 18:02
      cska plus
      cska plus
         12 / 790
      сегодня в 17:57
      По всем параметрам подходит хрющам, во первых негр, что очень важно а во вторых много играет и практически не забивает.
      КЭТиК
      КЭТиК
         197 / 790
      сегодня в 17:55
      Ну не суперфорвард это.
      African spartak
      African spartak
         79 / 790
      сегодня в 17:48
      Подходит для африканского клуба.
      Армейская душа
      Армейская душа
         132 / 790
      сегодня в 17:44
      Смотрю Зиброк опять какую-то глупость сморозил
      Qwеrty
      Qwеrty ответил FROLL 001
         368 / 790
      сегодня в 17:42
      Очередной Педра, очередной развод мазутного проекта. Гыгыгы
      Клинтон Жиесть
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         69 / 790
      сегодня в 17:41
      В тарасовке половина зулусов, ХаХаХа.
      Одним будет больше!!!!!
      Qwеrty
      Qwеrty
         368 / 790
      сегодня в 17:40
      Дантес африканского пошиба по имени Клинтон стремится завладеть банными угодьями. Ирония судьбы.
      4увак
      4увак
         350 / 790
      сегодня в 17:40
      Перефразирую: Форвард «Марселя» близок к завершению карьеры ;-D
      FROLL 001
      FROLL 001
         14 / 790
      сегодня в 17:39
      Очередной Педра, очередной развод мазутного проекта. Гыгыгы
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
         69 / 790
      сегодня в 17:38
      Близок локоть, а........
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