Гвардиола: «Хотим, чтобы люди знали, какая хорошая у нас команда»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед началом предсезонного сбора в Азии поделился ожиданиями от тура.
Мы получаем новый опыт каждый сезон. Хотим, чтобы люди знали, какая хорошая у нас команда и какой замечательный клуб.
Я горжусь тем, что мы сделали. Горжусь отделом маркетинга и всеми людьми, которые организовали этот тур. Уверен, что мы еще вернемся в Китай.
Не понятно что там игроки/тренеры из МС умудрились такого сделать (или наоборот не сделать)...
Не понятно что там игроки/тренеры из МС умудрились такого сделать (или наоборот не сделать)...