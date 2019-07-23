Гвардиола: «Хотим, чтобы люди знали, какая хорошая у нас команда»

Наставник «Манчестер Сити» перед началом предсезонного сбора в Азии поделился ожиданиями от тура.

Мы получаем новый опыт каждый сезон. Хотим, чтобы люди знали, какая хорошая у нас команда и какой замечательный клуб.

Я горжусь тем, что мы сделали. Горжусь отделом маркетинга и всеми людьми, которые организовали этот тур. Уверен, что мы еще вернемся в Китай.