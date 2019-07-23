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Гвардиола: «Хотим, чтобы люди знали, какая хорошая у нас команда»

23 июля 2019, 10:46

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед началом предсезонного сбора в Азии поделился ожиданиями от тура.

Мы получаем новый опыт каждый сезон. Хотим, чтобы люди знали, какая хорошая у нас команда и какой замечательный клуб.

Я горжусь тем, что мы сделали. Горжусь отделом маркетинга и всеми людьми, которые организовали этот тур. Уверен, что мы еще вернемся в Китай.

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sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
23 июля в 14:30
Осваивают азиатский рынок 😆
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
23 июля в 12:35
Видимо Пепу изначально этот китайский тур был не нужен.
Igo0rek
Igo0rek ответил Artuom
   209 / 808
23 июля в 12:06
Это мы уже узнали... Первый раз китайцы критикуют клуб... Сколько уже раз тут играли Арсенал, Челси и МЮ - ни разу нареканий не было ;) Не понятно что там игроки/тренеры из МС умудрились такого сделать (или наоборот не сделать)...
Вроде как Гвардиола не остановился, и не подошел к болельщикам и СМИ.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
23 июля в 11:32
Это негры из Сити нос воротят от азиатов.
Novograd
Novograd
23 июля в 11:10
    Artuom
    Artuom
       255 / 808
    23 июля в 11:04
    Это мы уже узнали... Первый раз китайцы критикуют клуб... Сколько уже раз тут играли Арсенал, Челси и МЮ - ни разу нареканий не было ;)
    Не понятно что там игроки/тренеры из МС умудрились такого сделать (или наоборот не сделать)...
    drug01
    drug01
       89 / 808
    23 июля в 10:58
    А мы уже знаем
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