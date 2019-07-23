ГлавнаяНовости

Родри: «С „Манчестер Сити“ могут конкурировать пять-шесть команд»

23 июля 2019, 09:47

Новобранец «Манчестер Сити» Родри рассказал о своих надеждах выиграть Лигу чемпионов.

Конечно, одержать победу в Лиге чемпионов важно. На столь высоком уровне с нами могут конкурировать только пять или шесть команд.

Победа в Лиге чемпионов - это наша цель, но важны и другие турниры, в которых мы принимаем участие. Есть много факторов, которые нужно учитывать. Нужно отталкиваться от настоящего момента.

Посмотрим, как будет развиваться сезон, но я вижу людей в этом клубе, вижу прекрасных игроков, которые многие выиграли, и очень хочу завоевать титул Лиги чемпионов.

Напомним, Родри заключил с «Манчестер Сити» пятилетний контракт.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Куртуа: «Думаю, сейчас очевидно, кто первый номер в воротах „Реала“»
Сегодня, 04:15 Комментарии1
Фоден: «Не хочу, чтобы Сильва уходил из „Манчестер Сити“»
Сегодня, 00:58 Комментарии0
Президент «Нефтчи»: «Матч „Арсенала“ против „Крыльев“ - торжество футбола»
Сегодня, 00:49 Комментарии1
Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»
Сегодня, 00:38 Комментарии5
Хавбек «Нефтчи»: «В ответной игре с „Арсеналом“ будем больше атаковать»
Вчера, 23:57 Комментарии0
Новичок «Арсенала» Салиба: «В „Сент-Этьене“ у меня осталась миссия»
Вчера, 22:18 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
23 июля в 11:22
Удачи МС !!!
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
23 июля в 10:23
Только не в ЛЧ 😁😁😁
Ptaha91
Ptaha91
   252 / 808
23 июля в 09:57
до первой встречи с топ клубом
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100