Родри: «С „Манчестер Сити“ могут конкурировать пять-шесть команд»

Новобранец «Манчестер Сити» Родри рассказал о своих надеждах выиграть Лигу чемпионов.

Конечно, одержать победу в Лиге чемпионов важно. На столь высоком уровне с нами могут конкурировать только пять или шесть команд.

Победа в Лиге чемпионов - это наша цель, но важны и другие турниры, в которых мы принимаем участие. Есть много факторов, которые нужно учитывать. Нужно отталкиваться от настоящего момента.

Посмотрим, как будет развиваться сезон, но я вижу людей в этом клубе, вижу прекрасных игроков, которые многие выиграли, и очень хочу завоевать титул Лиги чемпионов.