Родри: «Чтобы преуспеть в „Ман Сити“, я должен и атаковать, и защищаться»

Новобранец «Манчестер Сити» Родри рассказал, в каком компоненте ему нужно прибавить, чтобы добиться успеха. Напомним, полузащитник заключил с «горожанами» пятилетний контракт, а стоимость его трансфера составила 70 млн евро.

В «Манчестер Сити» собрано множество талантливых игроков, но, возможно, команда может стать сильнее, поработав над физикой. У нас много отличных некрупных игроков, но футбол меняется. В Премьер-Лиге футбол становится более контактным. Здорово, что я получу этот опыт на своей позиции.

Недостаточно просто играть хорошо, чтобы победить. Нужны и другие вещи, вот почему команды меняют свою философию.

Много лет назад я понял, что чтобы преуспеть в Манчестере, мне нужно стать одновременно и атакующим, и обороняющимся игроком.