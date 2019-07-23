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Родри: «Чтобы преуспеть в „Ман Сити“, я должен и атаковать, и защищаться»

23 июля 2019, 08:21

Новобранец «Манчестер Сити» Родри рассказал, в каком компоненте ему нужно прибавить, чтобы добиться успеха. Напомним, полузащитник заключил с «горожанами» пятилетний контракт, а стоимость его трансфера составила 70 млн евро.

В «Манчестер Сити» собрано множество талантливых игроков, но, возможно, команда может стать сильнее, поработав над физикой. У нас много отличных некрупных игроков, но футбол меняется. В Премьер-Лиге футбол становится более контактным. Здорово, что я получу этот опыт на своей позиции.

Недостаточно просто играть хорошо, чтобы победить. Нужны и другие вещи, вот почему команды меняют свою философию.

Много лет назад я понял, что чтобы преуспеть в Манчестере, мне нужно стать одновременно и атакующим, и обороняющимся игроком.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   128 / 808
23 июля в 09:22
Говорить может, осталось на поле все показать.
Artuom
Artuom
   255 / 808
23 июля в 08:32
ммм в Атлетико ведь тоже и оборонялся, и атаковал... Ну так зачем приписывать только МС? Хотя может это СМИ так перекрутили, а Родри высказывался в общем, без привязки к новому клубу - "чтобы преуспеть нужно уметь хорошо и обороняться, и атаковать"
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