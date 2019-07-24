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Гвардиола: «Этот сумасшедший календарь убивает игроков!»

24 июля 2019, 10:10

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетовал на плотный график в современном футболе. Тренер не собирается вызывать на сбор тех игроков, которые лишь недавно завершили сезон.

Напомним, полузащитник Рияд Марез вместе со сборной Алжира в пятницу выиграл Кубок Африки.

Это просто сумасшедший календарь, он убивает наших игроков! Им нужно отдыхать. Не хочу, чтобы они возвращались в клуб уставшими или не восстановившимися психологически после сложного сезона.

Мы начали новый сезон в момент, когда Рияд Марез даже не закончил предыдущий!

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Все комментарии
anyway
anyway
   415 / 808
вчера в 15:14
А дать шанс молодежи не судьба? ах да у голубого мешка же нет спортивной школы, да и зачем, если можно скупить всех подряд...
mortid
mortid
   136 / 808
24 июля в 22:57
Cкажи это шахтёрам, лысый гомосек. За такое бабло эти игроки должны круглые сутки, без выходных и отпуска пахать.
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   171 / 808
24 июля в 21:34
Бедняжки, а ведь после игр им ещё и чемоданы с зарплатой тягать нужно. Айяйяй)
dok66
dok66
   535 / 808
24 июля в 21:01
Отдых нужен любому , даже цирковому , уж не говоря футбольному !
рус фан
рус фан
   100 / 808
24 июля в 20:38
График у топ клубов напряженный, отпуск у игроков длится недели две всего за год, каждый день 2 тренировки, полный режим, бухать нельзя, курить лучше не надо, по болезне не закосишь, здоровье всегда наблюдается, потом игра двусторонка (иногда жесткая), затем индивидуальные занятия в залах и на поле, теория, а в выходные (в половине случаев на выезде) ты должен давать победный! концерт, потом читать вечером в прессе насколько ты был плох, хотя команда победила.
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин ответил злой зануда
   398 / 808
24 июля в 19:24
В 32 года и профессиональный футболист регрессирует в физическом плане. Не то что вы. Ну и сравнение!
ceret
ceret
   411 / 808
24 июля в 17:46
Марез и так на лавке сидит ,ему то это не проблема
Ромка Пупкин
Ромка Пупкин ответил Gelious
   562 / 808
24 июля в 16:56
На мадрид посмотреть? Что там смотреть? Как судьи вытаскивали их за уши в финал? Как они в чемпе из год в год вынимают по 4-5 от барселоны? Как в кубке короля ежегодно вылетают на ранних стадиях? Мадрид это позор 21 века, победы в лч благодаря подогретым шарам, купленным судьям. Даже чемп испании в последний раз выиграли благодаря судьям. Появился Вар и реал занял свое достойное 3 место. Первый в мадриде уже несколько лет это Атлетико.
drug01
drug01
   89 / 808
24 июля в 15:20
Футбол требует жертв
злой зануда
злой зануда
   641 / 808
24 июля в 15:12
Мы тут попробовали с пацанами два раза в неделю футбол играть. Уже две недели некоторых не видим) Мне 32.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 14:06
Трудно с Гвардиолой не согласиться. График изнуряющий!!!
feris1
feris1
   450 / 808
24 июля в 13:58
у пепки несколько составов для ротации.
уж только не ему жаловаться.
berda2003
berda2003
   312 / 808
24 июля в 13:41
меньше бухали бы, точно б не уставали...
STVA 1
STVA 1 ответил 112910415
   67 / 808
24 июля в 12:58
это же готовый профсоюзный лидер !
В шахту его!!
particular
particular
   7 / 808
24 июля в 12:42
Тех, кто сильно устаёт, можно попробовать в сталелитейном цеху у печи...
Не холодно, без переездов, есть комната релаксации с рыбками и попугайчиками, да молока нальют за вредность..:))
nikoladolgov
nikoladolgov
   150 / 808
24 июля в 12:40
Смешно..
Тогда и деньгам надо делать перерыв.Не платить по полгода и все пртдет в норму.
lobsterdam
lobsterdam ответил Jeck Denielse
   236 / 808
24 июля в 12:31
Деньги..... Жадность ФИФА и УЕФА безгранична...... ЧМ-раз в год.... ЧЕ-раз в полгода... ЛЧ- 2 раза в неделю... Игры чемпионатов 4 раза в неделю... Эль класико 3 раза в месяц... Матчи разбить на шесть 15-ти минутных таймов с паузами для рекламы... Скоро жадность уничтожит этот вид спорта.....
оптимистичный сценарий-прогноз...
lobsterdam
lobsterdam
   236 / 808
24 июля в 12:28
Ну они же просто очень хорошо оплачиваемые гладиаторы. Чего же жаловаться за такие гонорары? Иди тогда на завод!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   95 / 808
24 июля в 12:19
Кому кому но не ему жаловаться
Брулин
Брулин
   68 / 808
24 июля в 12:11
Уж не Пепу с его бездонной скамейкой жаловаться на усталость
ДСА
ДСА
   128 / 808
24 июля в 11:50
Они получают достаточно, что бы убиваться.
Belgie2009
Belgie2009
   499 / 808
24 июля в 11:46
Так для этого у тебя есть ногомячисты на 10 состав..
112910415
112910415
   81 / 808
24 июля в 11:41
это же готовый профсоюзный лидер !
Gelious
Gelious ответил поглотитель недоразумений
   102 / 808
24 июля в 11:24
а до этого? или только 5 лет в приоритете!!!
К чему этот вопрос? Как он относится к моему выссказыванию в первом сообщении? Но окей. До этого? Мадрид до этого установил абсолютный рекорд по выходам в полуфинал подряд. Без финала это лишь минус один матч в самом конце сезона. И не каждый сезон, а когда не был в финале.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
24 июля в 11:23
Свиней кушают, но не бомжи
311
311
   38 / 808
24 июля в 11:11
У лысого 2 полноценных состава, уж кто бы ныл!)
ОПС
ОПС
   267 / 808
24 июля в 11:07
Понимаю, тренировки тяжелые и прочее. Но 90 минут на поле в неделю отпахать за хорошее вознаграждение думаю можно. А уж отдыхать они точно умеют.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
24 июля в 11:06
Согласен, а еще у нас в России людей избивают на стадионах стюарды
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
24 июля в 11:06
Лол, смешно, что на календарь жалуется именно Гвардиола, который и выиграл АПЛ за счет того, что у остальных соперников был один состав, а у него почти два.

И Марез для которого - просто игрок скамейки))
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений ответил Gelious
   624 / 808
24 июля в 11:05
За 5 лет предыдущих Реал дошел до финала 4 раза. И как-то особо не жаловался на график.
а до этого? или только 5 лет в приоритете!!!
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