Гвардиола: «Этот сумасшедший календарь убивает игроков!»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола посетовал на плотный график в современном футболе. Тренер не собирается вызывать на сбор тех игроков, которые лишь недавно завершили сезон.
Напомним, полузащитник Рияд Марез вместе со сборной Алжира в пятницу выиграл Кубок Африки.
Это просто сумасшедший календарь, он убивает наших игроков! Им нужно отдыхать. Не хочу, чтобы они возвращались в клуб уставшими или не восстановившимися психологически после сложного сезона.
Мы начали новый сезон в момент, когда Рияд Марез даже не закончил предыдущий!
уж только не ему жаловаться.
уж только не ему жаловаться.
Не холодно, без переездов, есть комната релаксации с рыбками и попугайчиками, да молока нальют за вредность..:))
Не холодно, без переездов, есть комната релаксации с рыбками и попугайчиками, да молока нальют за вредность..:))
Тогда и деньгам надо делать перерыв.Не платить по полгода и все пртдет в норму.
Тогда и деньгам надо делать перерыв.Не платить по полгода и все пртдет в норму.
И Марез для которого - просто игрок скамейки))
И Марез для которого - просто игрок скамейки))