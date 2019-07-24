Гвардиола: «Этот сумасшедший календарь убивает игроков!»

Наставник «Манчестер Сити» посетовал на плотный график в современном футболе. Тренер не собирается вызывать на сбор тех игроков, которые лишь недавно завершили сезон.

Напомним, полузащитник вместе со сборной Алжира в пятницу выиграл Кубок Африки.

Это просто сумасшедший календарь, он убивает наших игроков! Им нужно отдыхать. Не хочу, чтобы они возвращались в клуб уставшими или не восстановившимися психологически после сложного сезона.

Мы начали новый сезон в момент, когда Рияд Марез даже не закончил предыдущий!