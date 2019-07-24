Эмери: «Хотим сократить отставание от „Ливерпуля“ и „Манчестер Сити“»

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери после матча Международного Кубка чемпионов против «Реала» поделился ожиданиями от следующего сезона.
Нужно оставаться реалистами. Мы сильно отстаем от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Хотим сократить это отставание и стать более конкурентоспособными.
Мы хотим улучшить свою игру в обороне, чтобы при этом не пострадало нападение. Первой нашей идеей было сделать команду атакующей.
В данный момент «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» очень сильны, но мы хотим идти своим путем. Попасть в топ-4 будет сложно. «Тоттенхэм» растет, успешные выступления может продолжить «Челси». «Манчестер Юнайтед» в прошлом году был позади нас, но это команда с большим потенциалом.
Мы должны верить в свой путь и в своих игроков. У нас отличный состав, сильная молодежь. Нужно подписать двух-трех игроков, которые смогут нам помочь.
В общем, понятно, что в сезоне будет, то же самое, что в прошлом)) Эти двое тупо уже считают, что в "Арсенале" можно просто зп получать, а не играть, на двоих меньше передач в прошлом сезоне, чем у Сашка, а они все гнут свою линию.
В общем, понятно, что в сезоне будет, то же самое, что в прошлом)) Эти двое тупо уже считают, что в "Арсенале" можно просто зп получать, а не играть, на двоих меньше передач в прошлом сезоне, чем у Сашка, а они все гнут свою линию.
А сейчас вот арендуют Себальоса на сезон (35 игр за "Реал" 0 голевых передач), вот оно и будет, все усиление.
А сейчас вот арендуют Себальоса на сезон (35 игр за "Реал" 0 голевых передач), вот оно и будет, все усиление.
Сейчас его нет и о французской Африке можно забыть)
Сейчас его нет и о французской Африке можно забыть)
Вот кто мешал подписать Фекира за 20?? почему было не побороться за Сарабию за 18 или за Диалло из БД за 32 ?? Почему даже не подумали про Хамеса за 40 и Лосано за 40-45?? Бенассер из Эмполи (лучший игрок Кубка Африки) тоже в районе 20-ки... Полно ведь нормальных вариантов по нормальной цене, но нет вцепились в Тирни и Заха и вообще не смотрят на остальных игроков... Не пойму Арсенал =(((
Вот кто мешал подписать Фекира за 20?? почему было не побороться за Сарабию за 18 или за Диалло из БД за 32 ?? Почему даже не подумали про Хамеса за 40 и Лосано за 40-45?? Бенассер из Эмполи (лучший игрок Кубка Африки) тоже в районе 20-ки... Полно ведь нормальных вариантов по нормальной цене, но нет вцепились в Тирни и Заха и вообще не смотрят на остальных игроков... Не пойму Арсенал =(((