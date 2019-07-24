Эмери: «Хотим сократить отставание от „Ливерпуля“ и „Манчестер Сити“»

Наставник «Арсенала» после матча Международного Кубка чемпионов против «Реала» поделился ожиданиями от следующего сезона.

Нужно оставаться реалистами. Мы сильно отстаем от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Хотим сократить это отставание и стать более конкурентоспособными.

Мы хотим улучшить свою игру в обороне, чтобы при этом не пострадало нападение. Первой нашей идеей было сделать команду атакующей.

В данный момент «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» очень сильны, но мы хотим идти своим путем. Попасть в топ-4 будет сложно. «Тоттенхэм» растет, успешные выступления может продолжить «Челси». «Манчестер Юнайтед» в прошлом году был позади нас, но это команда с большим потенциалом.

Мы должны верить в свой путь и в своих игроков. У нас отличный состав, сильная молодежь. Нужно подписать двух-трех игроков, которые смогут нам помочь.