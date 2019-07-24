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Эмери: «Хотим сократить отставание от „Ливерпуля“ и „Манчестер Сити“»

24 июля 2019, 08:38

Наставник «Арсенала» Унаи Эмери после матча Международного Кубка чемпионов против «Реала» поделился ожиданиями от следующего сезона.

Нужно оставаться реалистами. Мы сильно отстаем от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».  Хотим сократить это отставание и стать более конкурентоспособными.

Мы хотим улучшить свою игру в обороне, чтобы при этом не пострадало нападение. Первой нашей идеей было сделать команду атакующей.

В данный момент «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» очень сильны, но мы хотим идти своим путем. Попасть в топ-4 будет сложно. «Тоттенхэм» растет, успешные выступления может продолжить «Челси». «Манчестер Юнайтед» в прошлом году был позади нас, но это команда с большим потенциалом.

Мы должны верить в свой путь и в своих игроков. У нас отличный состав, сильная молодежь. Нужно подписать двух-трех игроков, которые смогут нам помочь.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил shlifen
   10 / 808
24 июля в 11:44
Афигеть... Залез на трансфермаркт, и выпал в осадок... Арсенал его за 1 лимон продал... =(( чего-то я в этой жизни не понимаю... Блин, обидно за Арсенал... Кроенке и Вудворд два уникала, и каждый по своему: один покупает игроков которые не подходят, с переплатой в два-три раза; другой - вообще не покупает =(((
Посмотрел обзор матча "Арсенала" с "Реалом", один гол - Марсело дважды обыграл Ходила и отдал голевую, второй - Шашлыкян полностью устранился от борьбы в штрафной.

В общем, понятно, что в сезоне будет, то же самое, что в прошлом)) Эти двое тупо уже считают, что в "Арсенале" можно просто зп получать, а не играть, на двоих меньше передач в прошлом сезоне, чем у Сашка, а они все гнут свою линию.
SkeenHat
SkeenHat ответил shlifen
   734 / 808
24 июля в 11:33
Афигеть... Залез на трансфермаркт, и выпал в осадок... Арсенал его за 1 лимон продал... =(( чего-то я в этой жизни не понимаю... Блин, обидно за Арсенал... Кроенке и Вудворд два уникала, и каждый по своему: один покупает игроков которые не подходят, с переплатой в два-три раза; другой - вообще не покупает =(((
И Гнабри продали.В итоге оба заиграли.Вот так бывает.
shlifen
shlifen ответил SkeenHat
   90 / 808
24 июля в 11:28
Афигеть... Залез на трансфермаркт, и выпал в осадок... Арсенал его за 1 лимон продал... =(( чего-то я в этой жизни не понимаю... Блин, обидно за Арсенал... Кроенке и Вудворд два уникала, и каждый по своему: один покупает игроков которые не подходят, с переплатой в два-три раза; другой - вообще не покупает =(((
SkeenHat
SkeenHat ответил shlifen
   734 / 808
24 июля в 11:21
Пол трансферного окна Эмери "толчет воду в ступе" - нам нужны пара подписаний, мы работаем, мы хотим прогрессировать... Теперь вот "мы хотим сократить отставание от МС и Ливерпуля..." Видимо дело вообще не в тренерах, Венгер тоже всеми интересовался... Скорее всего руководство тупо не хочет тратить бабло, а Эмери вынужден создавать информационный фон, якобы работа идёт... Вот кто мешал подписать Фекира за 20?? почему было не побороться за Сарабию за 18 или за Диалло из БД за 32 ?? Почему даже не подумали про Хамеса за 40 и Лосано за 40-45?? Бенассер из Эмполи (лучший игрок Кубка Африки) тоже в районе 20-ки... Полно ведь нормальных вариантов по нормальной цене, но нет вцепились в Тирни и Заха и вообще не смотрят на остальных игроков... Не пойму Арсенал =(((
Беннасер уже был канониром)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил shlifen
   10 / 808
24 июля в 10:50
Пол трансферного окна Эмери "толчет воду в ступе" - нам нужны пара подписаний, мы работаем, мы хотим прогрессировать... Теперь вот "мы хотим сократить отставание от МС и Ливерпуля..." Видимо дело вообще не в тренерах, Венгер тоже всеми интересовался... Скорее всего руководство тупо не хочет тратить бабло, а Эмери вынужден создавать информационный фон, якобы работа идёт... Вот кто мешал подписать Фекира за 20?? почему было не побороться за Сарабию за 18 или за Диалло из БД за 32 ?? Почему даже не подумали про Хамеса за 40 и Лосано за 40-45?? Бенассер из Эмполи (лучший игрок Кубка Африки) тоже в районе 20-ки... Полно ведь нормальных вариантов по нормальной цене, но нет вцепились в Тирни и Заха и вообще не смотрят на остальных игроков... Не пойму Арсенал =(((
Да это нормальная практика. На самом деле Кроенке не хочет тратить ничего. Поэтому они как бы предлагают смешную сумму за Заха (полцены примерно) и максимум 20-ку за Тирни, чтобы им точно отказали.

А сейчас вот арендуют Себальоса на сезон (35 игр за "Реал" 0 голевых передач), вот оно и будет, все усиление.
azkan
azkan ответил shlifen
   445 / 808
24 июля в 10:04
Пол трансферного окна Эмери "толчет воду в ступе" - нам нужны пара подписаний, мы работаем, мы хотим прогрессировать... Теперь вот "мы хотим сократить отставание от МС и Ливерпуля..." Видимо дело вообще не в тренерах, Венгер тоже всеми интересовался... Скорее всего руководство тупо не хочет тратить бабло, а Эмери вынужден создавать информационный фон, якобы работа идёт... Вот кто мешал подписать Фекира за 20?? почему было не побороться за Сарабию за 18 или за Диалло из БД за 32 ?? Почему даже не подумали про Хамеса за 40 и Лосано за 40-45?? Бенассер из Эмполи (лучший игрок Кубка Африки) тоже в районе 20-ки... Полно ведь нормальных вариантов по нормальной цене, но нет вцепились в Тирни и Заха и вообще не смотрят на остальных игроков... Не пойму Арсенал =(((
Раньше именно из-за Венгера и шли в Арсенал.
Сейчас его нет и о французской Африке можно забыть)
shlifen
shlifen
   90 / 808
24 июля в 09:58
Пол трансферного окна Эмери "толчет воду в ступе" - нам нужны пара подписаний, мы работаем, мы хотим прогрессировать... Теперь вот "мы хотим сократить отставание от МС и Ливерпуля..." Видимо дело вообще не в тренерах, Венгер тоже всеми интересовался... Скорее всего руководство тупо не хочет тратить бабло, а Эмери вынужден создавать информационный фон, якобы работа идёт...

Вот кто мешал подписать Фекира за 20?? почему было не побороться за Сарабию за 18 или за Диалло из БД за 32 ?? Почему даже не подумали про Хамеса за 40 и Лосано за 40-45?? Бенассер из Эмполи (лучший игрок Кубка Африки) тоже в районе 20-ки... Полно ведь нормальных вариантов по нормальной цене, но нет вцепились в Тирни и Заха и вообще не смотрят на остальных игроков... Не пойму Арсенал =(((
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
24 июля в 09:41
Удачи .
beefs
beefs
   74 / 808
24 июля в 09:40
Мечты, мечты где ваша сладость...
drug01
drug01
   89 / 808
24 июля в 09:27
Одного желания мало....
ZaZizu
ZaZizu
   299 / 808
24 июля в 09:26
так покупайте,хорош сиськи мять!
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 09:16
Посмотрим на вашу игру в "догонялки" !?!
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
24 июля в 09:12
Шутник однако!
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
24 июля в 08:55
Хотеть не вредно, но тренеришка не дотягивает до уровня Пепки и Клоппки.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
24 июля в 08:45
Главное на самом старте не отстать.
Atist
Atist
   37 / 808
24 июля в 08:39
Нужно стараться.
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