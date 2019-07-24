ГлавнаяНовости

Сарри разозлили вопросы китайских журналистов о его курении

24 июля 2019, 09:34

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, известный своим пристрастием к сигаретам, устал от вопросов о его привычке. После прибытия команды на сбор в Нанкин местные журналисты также не оставили его в покое.

Стало ли вам комфортнее в Нанкине в сравнении с Сингапуром, где запрещено курить в общественных местах?

Вы более толерантны, так что да, чувствую себя более комфортно. Но чтобы вас [журналиста] осчастливить, скажу, что я курил даже в Сингапуре.

После этого вопросы о курении не прекратились, поэтому Сарри заявил, что прекращает курить.

Мы все знаем, что вы сходите с ума по сигарам. Пробовали ли вы китайские сигары или сигареты?

Скажем, что я прекращаю курить. Всё. Хватит!

Ранее Сарри признался, что выкуривает по 60 сигарет в день.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Куртуа: «Думаю, сейчас очевидно, кто первый номер в воротах „Реала“»
Сегодня, 04:15 Комментарии0
Фоден: «Не хочу, чтобы Сильва уходил из „Манчестер Сити“»
Сегодня, 00:58 Комментарии0
Президент «Нефтчи»: «Матч „Арсенала“ против „Крыльев“ - торжество футбола»
Сегодня, 00:49 Комментарии0
Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»
Сегодня, 00:38 Комментарии5
Хавбек «Нефтчи»: «В ответной игре с „Арсеналом“ будем больше атаковать»
Вчера, 23:57 Комментарии0
Новичок «Арсенала» Салиба: «В „Сент-Этьене“ у меня осталась миссия»
Вчера, 22:18 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   237 / 808
24 июля в 21:11
после интервью,Сарри залпом выкурил ещё 60 сегарет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 808
24 июля в 10:53
Так это был не праздный вопрос второй. У китайцев есть местячковые сигары и сигареты по бешеным ценам (120 долларов за пачку и выше) и они очень ими гордятся, типа, настоящая илитка.

А Сарри оказался просто не в курсе их национальной гордости.
dzvinka
dzvinka
   42 / 808
24 июля в 10:15
китайцы деда затролили))) ахахахха
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100