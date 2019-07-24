Сарри разозлили вопросы китайских журналистов о его курении

24 июля 2019, 09:34

Главный тренер «Ювентуса» , известный своим пристрастием к сигаретам, устал от вопросов о его привычке. После прибытия команды на сбор в Нанкин местные журналисты также не оставили его в покое.

Стало ли вам комфортнее в Нанкине в сравнении с Сингапуром, где запрещено курить в общественных местах?

Вы более толерантны, так что да, чувствую себя более комфортно. Но чтобы вас [журналиста] осчастливить, скажу, что я курил даже в Сингапуре.

После этого вопросы о курении не прекратились, поэтому Сарри заявил, что прекращает курить.

Мы все знаем, что вы сходите с ума по сигарам. Пробовали ли вы китайские сигары или сигареты?

Скажем, что я прекращаю курить. Всё. Хватит!

Ранее Сарри признался, что выкуривает по 60 сигарет в день.