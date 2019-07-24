Дзола: «Лукаку обладает идеальными характеристиками для футбола Конте»

Бывший тренер «Челси» высказался о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» в «Интер».

Лукаку мог бы сыграть большую роль в «Интере», так как он обладает идеальными характеристиками для футбола Конте, а также физической подготовкой уровня АПЛ , которая ставит его выше всех остальных в Серии А.

Я также полагаю, что реальной силой в «Интере» будет и сам Конте. После увольнения из «Челси» он захочет передать свою решительность команде.

Мы знаем, как хорошо Антонио может передать игрокам твёрдость характера, страсть и спортивную агрессию. Я уверен, что «Интер» будет одним из главных соперников «Ювентуса» в этом сезоне.