ГлавнаяНовости

Дзола: «Лукаку обладает идеальными характеристиками для футбола Конте»

24 июля 2019, 07:39

Бывший тренер «Челси» Джанфранко Дзола высказался о возможном переходе нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в «Интер».

Лукаку мог бы сыграть большую роль в «Интере», так как он обладает идеальными характеристиками для футбола Конте, а также физической подготовкой уровня АПЛ, которая ставит его выше всех остальных в Серии А.

Я также полагаю, что реальной силой в «Интере» будет и сам Конте. После увольнения из «Челси» он захочет передать свою решительность команде.

Мы знаем, как хорошо Антонио может передать игрокам твёрдость характера, страсть и спортивную агрессию. Я уверен, что «Интер» будет одним из главных соперников «Ювентуса» в этом сезоне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Куртуа: «Думаю, сейчас очевидно, кто первый номер в воротах „Реала“»
Сегодня, 04:15 Комментарии0
Фоден: «Не хочу, чтобы Сильва уходил из „Манчестер Сити“»
Сегодня, 00:58 Комментарии0
Президент «Нефтчи»: «Матч „Арсенала“ против „Крыльев“ - торжество футбола»
Сегодня, 00:49 Комментарии0
Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»
Сегодня, 00:38 Комментарии5
Хавбек «Нефтчи»: «В ответной игре с „Арсеналом“ будем больше атаковать»
Вчера, 23:57 Комментарии0
Новичок «Арсенала» Салиба: «В „Сент-Этьене“ у меня осталась миссия»
Вчера, 22:18 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   26 / 808
24 июля в 10:55
Быстрее бы уже забирали этого "мега" напа!!!
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
24 июля в 08:34
Лукаку, похоже, будет три года переходить.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 07:50
Самая "идеальная" Характеристика Лукаки - лишний вес. Ему бы кил восемь сбросить, был бы просто огонь!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100