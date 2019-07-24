Агент: «Мельгарехо может покинуть „Спартак“ этим летом»

Агент полузащитника «Спартака» заявил, что футболист может сменить клуб этим летом.

Лоренцо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве. Однако на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведем.