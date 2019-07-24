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Агент: «Мельгарехо может покинуть „Спартак“ этим летом»

24 июля 2019, 13:04

Агент полузащитника «Спартака» Лоренцо Мельгарехо заявил, что футболист может сменить клуб этим летом.

Лоренцо вполне может покинуть «Спартак» этим летом. Его контракт заканчивается через год, но не исключаю, что Мельгарехо не доиграет сезон в Москве. Однако на данный момент никаких переговоров по его трансферу мы не ведем.

Напомним, что Мельгарехо перешел в «Спартак» в 2016 году.  

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Все комментарии
Columb
Columb
   58 / 808
24 июля в 19:19
Давно пора было бежать от свиней.
Санчо Панса
Санчо Панса
   138 / 808
24 июля в 16:07
Да и ладно! Лоренцо явно засиделся в стане пупсиков. Ему наверняка уже хочется избавить себя от этой кармы и играть в действительно сильном клубе)
Denkuz
Denkuz
   20 / 808
24 июля в 16:01
Зарплату Мельгарехо назначат выбранному судье.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   110 / 808
24 июля в 15:16
Спартак в пердив собирается, а Мельгарехо мешает.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
24 июля в 14:55
Свиней покидают легенды.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил spartach091
   46 / 808
24 июля в 14:54
также говорили и о юношеской сборной, когда чалов забивал, а выпускали мелкадзе , и никуда не поехали, но ему все равно дали новый жирный контракт в Спартаке, но 3-4 гола за сезон думаю забьёт, с таким то судейством
spartach091
spartach091 ответил LOpp
   103 / 808
24 июля в 14:47
Мелкадзе вообще жёсткий нападающий, 1400 минут ни голов ни передач, зачем он нужен непонятно
NbKA555
NbKA555
   165 / 808
24 июля в 14:43
Ну слева,сильнее него пока никого нет в клубе.И не предвидется..Поэтому нужен,как по мне
Питер Ман
Питер Ман ответил LOpp
   30 / 808
24 июля в 14:31
Это у тебя на укроине такое?
LOpp
LOpp ответил Питер Ман
   15 / 808
24 июля в 14:28
Все бегут из Тарасовки
кто бежит?
паспортистов (Ломовицкий, Мелкадзе, Ещенко, Ребров) пинками не выгонишь. Глушакову доплатить пришлось чтобы свалил.
VIPded
VIPded
   41 / 808
24 июля в 14:09
Еще годик тарасовской банькой попользуется! )))
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
24 июля в 14:09
Игроки в Спартаке не главное. Главное прикормленные судьи.
311
311
   38 / 808
24 июля в 14:02
Доплатят за год вперед и выставят за дверь!)
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 808
24 июля в 13:58
Хоть бы
SHMEL
SHMEL
   80 / 808
24 июля в 13:36
Надоели желуди парню и постоянные унижения тем,что он спартаковец.Стыдно за спартак.
Caniggia
Caniggia
   34 / 808
24 июля в 13:24
Начинал вроде неплохо в Спартаке, но потом постепенно деградировал, превратившись в никчёмного, бесполезного игрочишку.
Питер Ман
Питер Ман
   30 / 808
24 июля в 13:20
Все бегут из Тарасовки
Байкал-38
Байкал-38
   12 / 808
24 июля в 13:19
Скоро мы увидим новый обновлённый Спартак Цорна, но фанатам Спартака это вряд ли доставит удовольствия.
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
24 июля в 13:09
Кононов и без него справится.
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