Маляров: «Говорить о гарантированных 6 очках для „Зенита“ просто некрасиво»

24 июля 2019, 02:58

Полузащитник «Оренбурга» подчеркнул, что его команда ни в коем случае не собирается сдавать матч с «Зенитом».

Разговоры о том, что «Зениту» гарантированы 6 очков в матчах с «Оренбургом»? Даже не знаю, что сказать насчёт этих разговоров. Это просто некрасиво и, я бы сказал, невежливо. Так могут мыслить только люди, которые или вообще не знают футбол и не разбираются в нём, или смотрят на него очень поверхностно. Любой, кто находится внутри нашего клуба и команды «Оренбург», понимает, что мы будем биться за победу в матче с «Зенитом». И сделаем всё для того, чтобы набрать очки в любой встрече с ними, в том числе ближайшей. А ещё лучше – победить.