Маляров: «Говорить о гарантированных 6 очках для „Зенита“ просто некрасиво»

Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров подчеркнул, что его команда ни в коем случае не собирается сдавать матч с «Зенитом».
Разговоры о том, что «Зениту» гарантированы 6 очков в матчах с «Оренбургом»? Даже не знаю, что сказать насчёт этих разговоров. Это просто некрасиво и, я бы сказал, невежливо. Так могут мыслить только люди, которые или вообще не знают футбол и не разбираются в нём, или смотрят на него очень поверхностно. Любой, кто находится внутри нашего клуба и команды «Оренбург», понимает, что мы будем биться за победу в матче с «Зенитом». И сделаем всё для того, чтобы набрать очки в любой встрече с ними, в том числе ближайшей. А ещё лучше – победить.
Напомним, команды сыграют между собой в 3-м туре РПЛ, а главным арбитром встречи будет судья из Москвы Сергей Карасёв.
Да верится с трудом
Да верится с трудом
Да, Зенит, скорей всего победит. Состояние разобранного "Оренбурга" сегодня плачевно. И связи с газпромом здесь нет.
А вот связи с судейскими ошибками в пользу спартака, я бы поискал. Только кто мне даст?
Да, Зенит, скорей всего победит. Состояние разобранного "Оренбурга" сегодня плачевно. И связи с газпромом здесь нет.
А вот связи с судейскими ошибками в пользу спартака, я бы поискал. Только кто мне даст?
Вы бы там хотя бы башкой то думали прежде чем одно и то же повторять
Вы бы там хотя бы башкой то думали прежде чем одно и то же повторять
И придумывает эти байки для "оправдашек" своих неудач с Оренбургом..??
Да только те ,кто на старте первенства по-честноку ни Сочи (дома) ни Ростов обыграть не могут....))
Кто самоуспакаивается таким образом,при итоговом 15-ти очковым отставанием от победителя чемпионата...))
Недоказуемая плаксивость сих утверждений - слабое утешение нелучшей игры своих команд.......но хоть что то......на фоне реальных судейских скандалов.....не требующих пояснений....ибо всем ясно кто.куда и почему свистит...))
Не надо быть сверхумным при определении фаворита когда играют команды с 19-го места рейтинга УЕФА и из 3-й сотни ...и чья стоимость игроков и бюджет разнится более чем в 10 раз....
А если некоторым удобней лишь читать названия спонсоров на футболках и видеть в этом оправдание того что сами не смогли обыграть команду проигрывающую Енисею - да пожалуйста....)))
Пусть придумывают что хотят...если им от этого "хорошечно"....))
И придумывает эти байки для "оправдашек" своих неудач с Оренбургом..??
Да только те ,кто на старте первенства по-честноку ни Сочи (дома) ни Ростов обыграть не могут....))
Кто самоуспакаивается таким образом,при итоговом 15-ти очковым отставанием от победителя чемпионата...))
Недоказуемая плаксивость сих утверждений - слабое утешение нелучшей игры своих команд.......но хоть что то......на фоне реальных судейских скандалов.....не требующих пояснений....ибо всем ясно кто.куда и почему свистит...))
Не надо быть сверхумным при определении фаворита когда играют команды с 19-го места рейтинга УЕФА и из 3-й сотни ...и чья стоимость игроков и бюджет разнится более чем в 10 раз....
А если некоторым удобней лишь читать названия спонсоров на футболках и видеть в этом оправдание того что сами не смогли обыграть команду проигрывающую Енисею - да пожалуйста....)))
Пусть придумывают что хотят...если им от этого "хорошечно"....))
По сути сам нагнетает и без того напряженную обстановку.
По сути сам нагнетает и без того напряженную обстановку.