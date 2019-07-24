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Маляров: «Говорить о гарантированных 6 очках для „Зенита“ просто некрасиво»

24 июля 2019, 02:58
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит28.07.2019 в 14:00 Не начался

Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров подчеркнул, что его команда ни в коем случае не собирается сдавать матч с «Зенитом».

Разговоры о том, что «Зениту» гарантированы 6 очков в матчах с «Оренбургом»? Даже не знаю, что сказать насчёт этих разговоров. Это просто некрасиво и, я бы сказал, невежливо. Так могут мыслить только люди, которые или вообще не знают футбол и не разбираются в нём, или смотрят на него очень поверхностно. Любой, кто находится внутри нашего клуба и команды «Оренбург», понимает, что мы будем биться за победу в матче с «Зенитом». И сделаем всё для того, чтобы набрать очки в любой встрече с ними, в том числе ближайшей. А ещё лучше – победить.

Напомним, команды сыграют между собой в 3-м туре РПЛ, а главным арбитром встречи будет судья из Москвы Сергей Карасёв.

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Все комментарии
Gessenschaft
Gessenschaft ответил Заполярный
   230 / 808
вчера в 01:37
ПРАВДА И ЕСТЬ ПРАВДА, КРАСИВАЯ ОНА ИЛИ НЕТ. ОРЕНБУРГ ЭТО ТОЖЕ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОСТАВКИ ОЧКОВ ЛАЗУРНО-ГОЛУБЫМ.
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman ответил Maxim Ryabinin
       168 / 808
    24 июля в 18:58
    Да Зенит катком по таким командам и так должен проходить. Какие там договоры между клубами.
    то-то в прошлом сезоне слили Анжи вообще. Катки
    МКС
    МКС
       83 / 808
    24 июля в 18:10
    Свежо предание

    Да верится с трудом
    Maxim Ryabinin
    Maxim Ryabinin
       664 / 808
    24 июля в 16:14
    Да Зенит катком по таким командам и так должен проходить. Какие там договоры между клубами.
    oFANATo
    oFANATo
       75 / 808
    24 июля в 12:40
    Посмотрим как твои слова разойдутся с действиями
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы
       247 / 808
    24 июля в 12:03
    О гарантированных очках говорят либо недалёкие, либо ненавистники. Эта ненависть затмевает всё: разум, совесть, стыд.
    Да, Зенит, скорей всего победит. Состояние разобранного "Оренбурга" сегодня плачевно. И связи с газпромом здесь нет.
    А вот связи с судейскими ошибками в пользу спартака, я бы поискал. Только кто мне даст?
    Заполярный
    Заполярный
       311 / 808
    24 июля в 11:43
    ПРАВДА И ЕСТЬ ПРАВДА, КРАСИВАЯ ОНА ИЛИ НЕТ. ОРЕНБУРГ ЭТО ТОЖЕ ПРОЕКТ ДЛЯ ПОСТАВКИ ОЧКОВ ЛАЗУРНО-ГОЛУБЫМ.
    ekliziast
    ekliziast ответил zenitforfun
       232 / 808
    24 июля в 10:59
    ага. именно поэтому на 99 минуте в доп время динамо забивает и практически лишает шанса Зенита на выход (счет 5 -4 в пользу Динамо к той минуте по совокупности встречи + мяч забитый на чужом поле) - после этого Зениту надо было забивать еще 2. Вы бы там хотя бы башкой то думали прежде чем одно и то же повторять
    Тренер минчан , прямым текстом сказал, скидка на газ и ни чего личного.Это что бы Вы временами башкой думали, и не рассказывали про отрежиссированный спектакль.Для справки, в Беларуси нет ни газа ни нефти, а Газпром доить как то надо.
    legendsofsails
    legendsofsails ответил beefs
    24 июля в 10:39
    Это футбол, милок, а не механическое лото. Пора мозг иногда включать, если есть оный.))
    legendsofsails
    legendsofsails
    24 июля в 10:37
    Вся вонь от спартачей в СМИ идёт. Завзятые покупатели судей стараются отвести внимание от своих купленных очков любым способом. Так что понимающие футбол люди знают, что ждать от разных по уровню команд.
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       57 / 808
    24 июля в 10:19
    У свиней каждый матч как минимум + очко приносят судьи.
    beefs
    beefs
       74 / 808
    24 июля в 10:00
    А не вспомнишь, мальчик, как в прошлом году вы в Краснодаре выложились, а затем проигрывали весь месяц всем подряд, или это тоже было не по указке?
    Морозовский
    Морозовский
       4 / 808
    24 июля в 09:21
    БРЕХАТЬ НЕ НАДО!!! Быстро "проект лазурный" вас в пердив оформит, если выжопиваться будете! Запишите себе сразу -6 очков и пропустИте скалько вам укажут и спите спокойно!
    zenitforfun
    zenitforfun ответил ekliziast
       441 / 808
    24 июля в 08:59
    Знает кошка чьё мясо съела.Биться они понимаешь будут. Позвонят из Газпрома и объяснят , как должны играть.Динамо Минск сказали восемь пропустить, они и пропустили.
    ага. именно поэтому на 99 минуте в доп время динамо забивает и практически лишает шанса Зенита на выход (счет 5 -4 в пользу Динамо к той минуте по совокупности встречи + мяч забитый на чужом поле) - после этого Зениту надо было забивать еще 2.
    Вы бы там хотя бы башкой то думали прежде чем одно и то же повторять
    FROLL 001
    FROLL 001
       2 / 808
    24 июля в 08:45
    Про сговор могут говорить только свиньи. Они привыкли, что из судьи тащат. Гыгыгы
    Риланд
    Риланд
       426 / 808
    24 июля в 08:42
    Некрасиво так говорить, но что есть, то есть. Административный ресурс рулит.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       8 / 808
    24 июля в 08:42
    А кто об этом говорит то ??
    И придумывает эти байки для "оправдашек" своих неудач с Оренбургом..??

    Да только те ,кто на старте первенства по-честноку ни Сочи (дома) ни Ростов обыграть не могут....))
    Кто самоуспакаивается таким образом,при итоговом 15-ти очковым отставанием от победителя чемпионата...))

    Недоказуемая плаксивость сих утверждений - слабое утешение нелучшей игры своих команд.......но хоть что то......на фоне реальных судейских скандалов.....не требующих пояснений....ибо всем ясно кто.куда и почему свистит...))

    Не надо быть сверхумным при определении фаворита когда играют команды с 19-го места рейтинга УЕФА и из 3-й сотни ...и чья стоимость игроков и бюджет разнится более чем в 10 раз....

    А если некоторым удобней лишь читать названия спонсоров на футболках и видеть в этом оправдание того что сами не смогли обыграть команду проигрывающую Енисею - да пожалуйста....)))
    Пусть придумывают что хотят...если им от этого "хорошечно"....))
    itujan
    itujan
       66 / 808
    24 июля в 08:37
    Это свиньи с енисеем, арсеналом и ростовом, здесь футбол.
    ekliziast
    ekliziast
       232 / 808
    24 июля в 08:32
    Знает кошка чьё мясо съела.Биться они понимаешь будут. Позвонят из Газпрома и объяснят , как должны играть.Динамо Минск сказали восемь пропустить, они и пропустили.
    kastites
    kastites
       143 / 808
    24 июля в 07:18
    ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 808
    24 июля в 07:16
    Странно , что он об этом вообще заговорил перед самым матчем?!?
    По сути сам нагнетает и без того напряженную обстановку.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
       197 / 808
    24 июля в 06:54
    Маляров ! Сходи к клубному врачу и возьми вазелин ! Его перед матчами с Зенитом дают бесплатно ! И получай запланированное Газпромом удовольствие !!! ))))))
    shlomo
    shlomo
       225 / 808
    24 июля в 06:28
    Будем посмотреть на матч, потом и обсуждать будем....
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
    ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
       511 / 808
    24 июля в 06:28
    Некрасиво ножки ширше плеч раздвигать перед зеней.
    Аксинья
    Аксинья
       51 / 808
    24 июля в 05:51
    Никитос, когда сумеете хотя бы сгонять ничейку с Зенитом тогда и чирикай, а пока молчал бы в тряпочку...
    Caniggia
    Caniggia
       34 / 808
    24 июля в 05:37
    Пропел Маляров красиво, но не он и не Оренбург в целом, решают судьбу этих 6 очков - за них уже всё решили.
    112910415
    112910415
       81 / 808
    24 июля в 04:53
    говорить-то некрасиво, но ...
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       99 / 808
    24 июля в 04:37
    Если парень об этом заговорил., то вопрос решён. Ведь известно на ком шапка горит. Газпром что зря приобрёл эту команду. До сих пор все работало безотказно
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       151 / 808
    24 июля в 04:20
    Никита, зато проект думает, что вы им по любви даете...
    Ладожский
    Ладожский
       18 / 808
    24 июля в 04:10
    Нельзя мерить всех по методам завоевания очков свиньями тарасовскими.
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