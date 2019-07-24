Маляров: «С нашими моментами можно было даже обыграть ЦСКА»

Полузащитник «Оренбурга» прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 2-го тура РПЛ .

Давно не забивал уже, ещё со времен «Волги». Но это не главное в игре с ЦСКА . Главное, что не смогли набрать очки. Это расстраивает.

Могли ли по игре зацепиться за очки? Думаю, могли. Моменты, в принципе, были острые. Конечно, хотелось бы их больше создавать. Но и с теми, что имели, можно было не проиграть, а то и выиграть.

Деспотович здорово пробил в концовке. Но Акинфеев сделал то, за что его все любят и уважают. В самый нужный момент помог ЦСКА сохранить победу.

К уходу большой группы ведущих игроков команда была готова нормально. Считаю наш состав хорошим. Уверенно провели сборы. Да и в первых двух турах могли добиться большего. И в Ростове, и сейчас в Москве с ЦСКА . Проиграли всего в один мяч, но для «Оренбурга» всё могло сложиться лучше. При более удачной реализации моментов были способны набрать очки в одной из этих встреч, а, возможно, и в обеих. Наверное, фарта немного не хватает.

Чего может добиться «Оренбург» в этом сезоне? Надо выходить на каждую игру, добиваться победы, а после 30-го тура посчитаем очки. Думаю, мы можем повторить результат прошлого сезона.