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Маляров: «С нашими моментами можно было даже обыграть ЦСКА»

24 июля 2019, 04:32
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Полузащитник «Оренбурга» Никита Маляров прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в матче 2-го тура РПЛ.

Давно не забивал уже, ещё со времен «Волги». Но это не главное в игре с ЦСКА. Главное, что не смогли набрать очки. Это расстраивает. 

Могли ли по игре зацепиться за очки? Думаю, могли. Моменты, в принципе, были острые. Конечно, хотелось бы их больше создавать. Но и с теми, что имели, можно было не проиграть, а то и выиграть. 

Деспотович здорово пробил в концовке. Но Акинфеев сделал то, за что его все любят и уважают. В самый нужный момент помог ЦСКА сохранить победу.

К уходу большой группы ведущих игроков команда была готова нормально. Считаю наш состав хорошим. Уверенно провели сборы. Да и в первых двух турах могли добиться большего. И в Ростове, и сейчас в Москве с ЦСКА. Проиграли всего в один мяч, но для «Оренбурга» всё могло сложиться лучше. При более удачной реализации моментов были способны набрать очки в одной из этих встреч, а, возможно, и в обеих. Наверное, фарта немного не хватает.

Чего может добиться «Оренбург» в этом сезоне? Надо выходить на каждую игру, добиваться победы, а после 30-го тура посчитаем очки. Думаю, мы можем повторить результат прошлого сезона.

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Все комментарии
mensk
mensk
   540 / 808
24 июля в 13:04
Очередной мечтатель из Оренбурга.
drug01
drug01
   89 / 808
24 июля в 11:33
После игры можно говорить все
Red blu
Red blu
   439 / 808
24 июля в 11:07
Не могли вы обыграть. У вас нет Акинфеева.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   31 / 808
24 июля в 11:01
Могли и 3-ий пропустить в конце игры, в пустые ворота не стал бить армеец.
VIPded
VIPded
   41 / 808
24 июля в 09:52
Обыгрывайте теперь других!
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 09:14
Бакланчики, после драки крыльями не машут!
Kuvan
Kuvan
   175 / 808
24 июля в 09:05
ЦСКА сейчас не сильнее Оренбурга, дома выиграете.
jilbar
jilbar
   105 / 808
24 июля в 09:03
Удачи Оренбургу!
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
24 июля в 08:50
А очки могли бы взять 😆
beefs
beefs
   74 / 808
24 июля в 08:47
в том то и дело, что выигрывает тот кто забивает, а не тот который мечтает...
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   261 / 808
24 июля в 08:34
Должны были с разгромом проиграть, а они еще о победе тут говорят.
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 808
24 июля в 08:10
Два тайма вас возили как детей, радуйтесь , что крупно не проиграли!!!
SHMEL
SHMEL
   80 / 808
24 июля в 07:49
Дайте ему успокоительное и что-нибудь от галюцинаций,а то моменты какие-то начали мерещиться,о выигрыше заговорил...
ДСА
ДСА
   128 / 808
24 июля в 07:45
И так почётно проиграли.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   79 / 808
24 июля в 07:22
У человека реально крышу снесло. В их ворота 2 чистых пенальти не назначили и игрока не удалили, они почти весь матч позорно отбивались у своей штрафной, даже по статистике ударов, владения, стандартов у ЦСКА было огромное преимущество, а он типа мог выиграть....
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   197 / 808
24 июля в 06:48
можно было даже обыграть ЦСКА».....?! Это не ЦСКА ,а так ,небылица ! Раньше был ЦСКА ,да весь вышел ! Засса.......и перед названием ,так и скажите ! Там один Влашич ,который никому не нужен в Европе , Марио Фернандес , а остальное распиаренное до невозможности барахло ,во главе с Чаловым ! )))))
cska1948
cska1948
   47 / 808
24 июля в 06:09
Оренбург соперник неуступчивый и взять у него три очка ни кому не просто. В Тарасовке это могут подтвердить.
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 05:29
Фантазирует мальчик.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
24 июля в 05:11
Запросто но не сумели.
STVA 1
STVA 1
   67 / 808
24 июля в 04:55
Так надо было забивать
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