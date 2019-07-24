Абаев: «Я думал, что какие-то варианты из Премьер-Лиги всё же найдутся»

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал свой переход в «Чертаново».
Я думал, что какие-то варианты из Премьер-Лиги всё же найдутся. Но ни одного предложения не было.
Договорились с руководством «Чертаново», что если появятся какие-то предметные предложения из РПЛ, то меня будут готовы отпустить. Но в то же время я вижу, как на меня тут рассчитывают, не хотелось бы подводить команду и уходить в середине сезона. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мне мой нынешний клуб нравится, он для меня родной, да и к тому же находится в Москве — это удобно для семьи. Но я не хочу отказываться от идеи возвращения в Премьер-Лигу.