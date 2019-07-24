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Абаев: «Я думал, что какие-то варианты из Премьер-Лиги всё же найдутся»

24 июля 2019, 11:11

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев прокомментировал свой переход в «Чертаново».

Я думал, что какие-то варианты из Премьер-Лиги всё же найдутся. Но ни одного предложения не было.

Договорились с руководством «Чертаново», что если появятся какие-то предметные предложения из РПЛ, то меня будут готовы отпустить. Но в то же время я вижу, как на меня тут рассчитывают, не хотелось бы подводить команду и уходить в середине сезона. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мне мой нынешний клуб нравится, он для меня родной, да и к тому же находится в Москве — это удобно для семьи. Но я не хочу отказываться от идеи возвращения в Премьер-Лигу.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
24 июля в 16:02
Заместо "Спартака" - Чертаново",если сольют "Туну"
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   400 / 808
24 июля в 15:58
В 37 лет даже у Буффона мечты поскромнее были наверно.
beefs
beefs
   74 / 808
24 июля в 12:46
Конечно ПЛ и ФНЛ разные вещи....
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   137 / 808
24 июля в 12:07
Придется Чертаново выигрывать ФНЛ.
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
24 июля в 11:47
Надо Чертаново в Премьер-Лигу выводить.
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
24 июля в 11:27
Воротчиков видать хватает.
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 11:16
В "зеню" мылится - там вратарей всегда мало!
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