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Микелтадзе: «Считаю, что в „Рубине“ собрался великолепный коллектив»

24 июля 2019, 01:53
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе прокомментировал победу над «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ.

Считаю, что новый стадион «Динамо» высокого качества, было приятно играть здесь. У «Динамо» современная и удобная арена. Очень классный стадион – похож на кинотеатр.

Матч действительно выдался невероятно напряжённым. В первом тайме игрок нашей команды получил красную карточку, и команде стало ещё тяжелее. Играть в меньшинстве всегда гораздо сложнее. Фактически каждому нужно отдаваться на поле не только за себя, но и за того, кто был удалён. Тем не менее команде удалось добиться первой победы в сезоне, и мы этому очень рады. 

Как я уже сказал, играть в меньшинстве непросто. Но, с другой стороны, это и мотивировало нас играть лучше. Понимали, что надо бегать и выкладываться в два раза больше, чем обычно. А когда в конце матча нам удалось ещё и гол забить, мы испытали невероятные эмоции. Наверное, сложно было бы придумать победу ярче в плане эмоций. 

Очень рад, что мне удалось забить победный гол в этом матче. Когда ты приходишь в новую команду, очень непросто сразу проявить себя и показать, на что ты способен. Поэтому здорово, что удалось забить уже в самом начале сезона. 

Возможно, именно из-за того, что никто не ждал от нас высоких результатов, нам и удаётся выглядеть неплохо. Когда от тебя ждут меньше, проще превзойти эти ожидания. Считаю, что в «Рубине» собрался великолепный коллектив. В команде очень много молодых игроков, у нас много сил и желания побеждать. Мы стараемся выкладываться в каждой игре, и у нас пока получается давать результат.

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Все комментарии
Atist
Atist
   37 / 808
24 июля в 19:13
Пора после туркмена оживать.
Контуженый
Контуженый ответил ildar_3871
   531 / 808
24 июля в 14:47
Рубин чемпион !
    ildar_3871
    ildar_3871
       115 / 808
    24 июля в 09:05
    Рубин чемпион !
    Пепс
    Пепс
       297 / 808
    24 июля в 08:01
    Молодец , хорошо так забил .. Зряче , точненько ..хладнокровео очень . . . 9 из 10 с этой точки лупили б со всей дури ..
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       177 / 808
    24 июля в 07:13
    Судя по результатам так оно и есть
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