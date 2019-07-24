Микелтадзе: «Считаю, что в „Рубине“ собрался великолепный коллектив»

Нападающий «Рубина» прокомментировал победу над «Динамо» в матче 2-го тура РПЛ .

Считаю, что новый стадион «Динамо» высокого качества, было приятно играть здесь. У «Динамо» современная и удобная арена. Очень классный стадион – похож на кинотеатр.

Матч действительно выдался невероятно напряжённым. В первом тайме игрок нашей команды получил красную карточку, и команде стало ещё тяжелее. Играть в меньшинстве всегда гораздо сложнее. Фактически каждому нужно отдаваться на поле не только за себя, но и за того, кто был удалён. Тем не менее команде удалось добиться первой победы в сезоне, и мы этому очень рады.

Как я уже сказал, играть в меньшинстве непросто. Но, с другой стороны, это и мотивировало нас играть лучше. Понимали, что надо бегать и выкладываться в два раза больше, чем обычно. А когда в конце матча нам удалось ещё и гол забить, мы испытали невероятные эмоции. Наверное, сложно было бы придумать победу ярче в плане эмоций.

Очень рад, что мне удалось забить победный гол в этом матче. Когда ты приходишь в новую команду, очень непросто сразу проявить себя и показать, на что ты способен. Поэтому здорово, что удалось забить уже в самом начале сезона.

Возможно, именно из-за того, что никто не ждал от нас высоких результатов, нам и удаётся выглядеть неплохо. Когда от тебя ждут меньше, проще превзойти эти ожидания. Считаю, что в «Рубине» собрался великолепный коллектив. В команде очень много молодых игроков, у нас много сил и желания побеждать. Мы стараемся выкладываться в каждой игре, и у нас пока получается давать результат.