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Лопырёва получила предложение по работе от футбольного клуба

24 июля 2019, 10:47

Российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва в эфире «Русского радио» призналась, что получила предложение по работе со стороны одного из футбольных клубов.

Как я могу заменить Грановскую в «Челси»? Она очень компетентный сотрудник. Я могу просто взять эту модель за пример и принять одно из имеющихся предложений работать в одном из футбольных клубов.

Мне правда предложили работу в футбольном клубе. В каком именно, не могу сказать. Должность тоже не могу назвать. Конечно же, не президент, но в руководстве. Не мячи же подавать. У них нет столько денег, чтобы я мячи подносила.

Ранее Лопырёва выступила против идеи уравнять заработные платы мужчин и женщин в футболе.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   203 / 808
вчера в 03:18
В спартаке будет заведовать продажностью.
beefs
beefs
   74 / 808
24 июля в 12:52
Поднимает дух... перед игрой и нянчит после игрв..
yrasikos22
yrasikos22
24 июля в 12:37
Девушкой для снятия стресса после игры.
Faustello
Faustello ответил Palex
   1 / 808
24 июля в 12:15
За щеку брать.
Боллсгёрл, но не футбольные мячи и не руками ))
Faustello
Faustello
   1 / 808
24 июля в 12:12
Боже какой апломб ))) Не Президентом, но в руководстве!!! не мячи же подносить )))
Я парни думаю что это ФК Енисей ))
13 RUS
13 RUS
   118 / 808
24 июля в 12:04
О боже...
С детства за Тун
С детства за Тун
   17 / 808
24 июля в 11:40
Бузову в тарасовку.
112910415
112910415
   81 / 808
24 июля в 11:34
какие-то околоклубные ребята подшутили над бедной девушкой...нехорошо !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   197 / 808
24 июля в 11:32
Действительно ,и чего этой кошёлке делать в футболе , сиськи мять ? ))))
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   39 / 808
24 июля в 11:29
Поближе к Феде?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
24 июля в 11:19
Подавание мячей Викторией во время матча увеличило бы посещаемость процентов на 30-40...

Но если это не её....то должность пресс-атташе или директор по связям с общественностю...вполне...

Умна,красива,хорошо говорит и верно думает...
Дровосеки
Дровосеки
   379 / 808
24 июля в 11:18
Лопырёва получила предложение поработать одним местом
Palex
Palex
   153 / 808
24 июля в 11:16
За щеку брать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил VIPded
   10 / 808
24 июля в 11:13
Не в Спартак точно. Там по другим делам-полам...)))
Как раз именно в "Спартак", это же там водителей берут на работу спортивными директорами, а китайские доктора лечат уринотерапией))

Лопыревой быстро должность найдут, там не обязательно уметь что-нибудь делать))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   336 / 808
24 июля в 11:10
эскорт работница
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 11:06
В "Локо", проводницей.
VIPded
VIPded
   41 / 808
24 июля в 10:55
Не в Спартак точно. Там по другим делам-полам...)))
CSKA2012
CSKA2012
   142 / 808
24 июля в 10:50
Не мячи подавать , а х....й сосать))
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