Лопырёва получила предложение по работе от футбольного клуба

Российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва в эфире «Русского радио» призналась, что получила предложение по работе со стороны одного из футбольных клубов.

Как я могу заменить Грановскую в «Челси»? Она очень компетентный сотрудник. Я могу просто взять эту модель за пример и принять одно из имеющихся предложений работать в одном из футбольных клубов.

Мне правда предложили работу в футбольном клубе. В каком именно, не могу сказать. Должность тоже не могу назвать. Конечно же, не президент, но в руководстве. Не мячи же подавать. У них нет столько денег, чтобы я мячи подносила.