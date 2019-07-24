Лопырёва получила предложение по работе от футбольного клуба

Российская телеведущая и фотомодель Виктория Лопырёва в эфире «Русского радио» призналась, что получила предложение по работе со стороны одного из футбольных клубов.
Как я могу заменить Грановскую в «Челси»? Она очень компетентный сотрудник. Я могу просто взять эту модель за пример и принять одно из имеющихся предложений работать в одном из футбольных клубов.
Мне правда предложили работу в футбольном клубе. В каком именно, не могу сказать. Должность тоже не могу назвать. Конечно же, не президент, но в руководстве. Не мячи же подавать. У них нет столько денег, чтобы я мячи подносила.
Ранее Лопырёва выступила против идеи уравнять заработные платы мужчин и женщин в футболе.
Я парни думаю что это ФК Енисей ))
Я парни думаю что это ФК Енисей ))
Но если это не её....то должность пресс-атташе или директор по связям с общественностю...вполне...
Умна,красива,хорошо говорит и верно думает...
Но если это не её....то должность пресс-атташе или директор по связям с общественностю...вполне...
Умна,красива,хорошо говорит и верно думает...
Лопыревой быстро должность найдут, там не обязательно уметь что-нибудь делать))
Лопыревой быстро должность найдут, там не обязательно уметь что-нибудь делать))