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Сёмин оценил шансы «Краснодара» пройти «Порту» в ЛЧ

24 июля 2019, 16:32
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту06.08.2019 в 03:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о шансах «Краснодара» пройти «Порту» в отборочном матче Лиги чемпионов.

«Порту» - очень сильный соперник, «Краснодару» попалась самая сильная команда в ЛЧ, которая могла выпасть на этой стадии. Но «Краснодар» сейчас очень сильно играет, команда Мусаева очень сбалансированная, при этом они хорошо укрепились. Поэтому все будет 50 на 50.

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Все комментарии
В еврокубках бессилен
В еврокубках бессилен
   120 / 808
вчера в 09:44
Скоро посмеемся над вечным европейским бестрофейником Сухинотивом.
sashasokol
sashasokol ответил В еврокубках бессилен
   265 / 808
вчера в 07:24
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       494 / 808
    вчера в 06:06
    А каковы шансы Локомотива на успешное выступление в группе ЛЧ?
    Columb
    Columb
       58 / 808
    вчера в 03:16
    Семину нужно свои шансы оценивать без сухины и судеек продажных.
    В еврокубках бессилен
    В еврокубках бессилен ответил sashasokol
       120 / 808
    вчера в 02:37
    Что за бред? Запомни, все победы Локо с Семиным более чем справедливы. Локо и Семин никогда не играли правилами Гинера, поэтому у Локо нет таких позорных антирекордов, которые установили ЦСКА и Акинфеев в ЛЧ. Поэтому лучше переживай, чтобы ЦСКА и Акинфеев в очередной раз не опозорились в еврокубках.
      sashasokol
      sashasokol ответил В еврокубках бессилен
         265 / 808
      24 июля в 23:03
      Что за бред? Запомни, все победы Локо с Семиным более чем справедливы. Локо и Семин никогда не играли правилами Гинера, поэтому у Локо нет таких позорных антирекордов, которые установили ЦСКА и Акинфеев в ЛЧ. Поэтому лучше переживай, чтобы ЦСКА и Акинфеев в очередной раз не опозорились в еврокубках.
      ZaZizu
      ZaZizu
         299 / 808
      24 июля в 20:55
      Краснодару не аовезло,нужно вообще менять систему квалификации
      makerdream
      makerdream
      24 июля в 20:19
        Locomotive Breath
        Locomotive Breath
           132 / 808
        24 июля в 19:42
        Быкам только победы по сумме двух встреч!!!
        Капитан Врунгель
        Капитан Врунгель
           32 / 808
        24 июля в 19:00
        - Фууух, либо пройдёт, либо не пройдёт...ик..., - Сказал Юрий Палыч, и, когда на этом интервью закончилось, добавил, - наливай по второй.
        cska plus
        cska plus
           13 / 808
        24 июля в 18:41
        Палычу сложно оценить ЛЧ, в этом турнире у него одни минусы а быкам удачи!
        Риелтор с берегов Невы
        Риелтор с берегов Невы
           247 / 808
        24 июля в 18:40
        Тоже мне прогноз, так и я могу.
        Не забывайте. 3 августа игра с Зенитом. Зенит сливать не будет. Если Краснодар на этой игре выложится основным составом, то 50% с Порту, я не дам. С Зенитом кстати тоже.
        Болеть буду за Краснодар в игре с Порто. А с Зенитом, выставил бы резервистов.
        И нам три очка в РПЛ. И Южанам лишний шанс в достижении их главной цели этой осени, игра в лиге чемпионов.
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
           22 / 808
        24 июля в 18:36
        Московские наверняка не прошли бы ,у быков шансы есть. Может, и не 50%, но процентов 35-40 точно. Что утешает, это то, что в еврокубках быки останутся точно...
        mihaluch
        mihaluch
           73 / 808
        24 июля в 18:09
        Да примерно 50 на 50 так как Краснодар будет на ходу, а у Порту сезон ещё не начнётся.
        Denkuz
        Denkuz
           20 / 808
        24 июля в 18:06
        Шансы будут как в Грозном.
        sergey08
        sergey08 ответил Ладожский
           436 / 808
        24 июля в 17:49
        Не нужно заниматься самоуспокоением, как это всё время делают свиньи, шансов у Краснодара никаких.
        не звезди, шанс всегда есть.
        beloff
        beloff
           219 / 808
        24 июля в 17:31
        Удачи, без нее тяжко будет пройти Быкам дальше
        ДАША Д
        ДАША Д
           114 / 808
        24 июля в 17:09
        Может и не 50 %, но шансы есть.
        Ладожский
        Ладожский
           18 / 808
        24 июля в 17:01
        Не нужно заниматься самоуспокоением, как это всё время делают свиньи, шансов у Краснодара никаких.
        В еврокубках бессилен
        В еврокубках бессилен
           120 / 808
        24 июля в 16:50
        Украл у быков прямую путевку в ЛЧ при помощи Сухины и левой пенки, теперь оценивает.
        Свои лучше оцени, зацепишь хоть очко, или рекорд свиней повторишь.
        БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
        БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
           57 / 808
        24 июля в 16:50
        Удачи Быкам. Не так страшен соперник. Зенит несколько раз бил Порту.
        Groove000
        Groove000
           163 / 808
        24 июля в 16:48
        Нам, главное, дома не пропустить
        Палыч82
        Палыч82
           188 / 808
        24 июля в 16:41
        "Краснодару" с учетом раздербаненной полузащиты непонятно на что уповать, но явно не на свою ранее сильную комбинационную игру и грозную атаку. Порту хоть и тоже не без потерь, все равно имеет под своими знаменами много топ-игроков, да и тренер очень толковый у них.
        Мусаеву вернейший шанс проверить себя. От нас удачи "быкам", будем болеть!
        Zenit_84
        Zenit_84
           76 / 808
        24 июля в 16:40
        Но удачи Краснодару!
        Байкал-38
        Байкал-38
           12 / 808
        24 июля в 16:39
        Палыч херню не скажет, Краснодару удачи!!!
        NbKA555
        NbKA555
           165 / 808
        24 июля в 16:38
        Быкам удачи！Будет очень тяжело,Семин лукавит.Но шансы есть всегда！
        Leha-ha50
        Leha-ha50
           11 / 808
        24 июля в 16:37
        Палыч знает , что говорит!!!
        Шуnя771
        Шуnя771
           49 / 808
        24 июля в 16:36
        Дипломатия от Палыча - поровну!)
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