Сёмин оценил шансы «Краснодара» пройти «Порту» в ЛЧ

Главный тренер «Локомотива» рассказал о шансах «Краснодара» пройти «Порту» в отборочном матче Лиги чемпионов.

«Порту» - очень сильный соперник, «Краснодару» попалась самая сильная команда в ЛЧ , которая могла выпасть на этой стадии. Но «Краснодар» сейчас очень сильно играет, команда Мусаева очень сбалансированная, при этом они хорошо укрепились. Поэтому все будет 50 на 50.