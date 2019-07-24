Сёмин оценил шансы «Краснодара» пройти «Порту» в ЛЧ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о шансах «Краснодара» пройти «Порту» в отборочном матче Лиги чемпионов.
«Порту» - очень сильный соперник, «Краснодару» попалась самая сильная команда в ЛЧ, которая могла выпасть на этой стадии. Но «Краснодар» сейчас очень сильно играет, команда Мусаева очень сбалансированная, при этом они хорошо укрепились. Поэтому все будет 50 на 50.
Не забывайте. 3 августа игра с Зенитом. Зенит сливать не будет. Если Краснодар на этой игре выложится основным составом, то 50% с Порту, я не дам. С Зенитом кстати тоже.
Болеть буду за Краснодар в игре с Порто. А с Зенитом, выставил бы резервистов.
И нам три очка в РПЛ. И Южанам лишний шанс в достижении их главной цели этой осени, игра в лиге чемпионов.
Не забывайте. 3 августа игра с Зенитом. Зенит сливать не будет. Если Краснодар на этой игре выложится основным составом, то 50% с Порту, я не дам. С Зенитом кстати тоже.
Болеть буду за Краснодар в игре с Порто. А с Зенитом, выставил бы резервистов.
И нам три очка в РПЛ. И Южанам лишний шанс в достижении их главной цели этой осени, игра в лиге чемпионов.
Свои лучше оцени, зацепишь хоть очко, или рекорд свиней повторишь.
Свои лучше оцени, зацепишь хоть очко, или рекорд свиней повторишь.
Мусаеву вернейший шанс проверить себя. От нас удачи "быкам", будем болеть!
Мусаеву вернейший шанс проверить себя. От нас удачи "быкам", будем болеть!