Президент «Оренбурга» уверен, что все игры клуб проведет на своем поле

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев на 100% уверен в том, что команда проведет все домашние игры РПЛ в сезоне-2019/20 на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Со стороны Премьер-Лиги есть ряд замечаний, которые мы должны устранить. Одно из самых главных - освещение на любой точке поля должно быть 1400 люкс. Сейчас мы работаем над этим вопросом, устраняем замечания. Думаю, после этого получим разрешение от РПЛ на проведение домашних матчей на стадионе «Газовик».

На 100% уверены в том, что все закончим, сейчас выполнено более 50% работ. Была небольшая задержка по поступлению светильников. Как только они поступают, мы с колес монтируем. Так что, думаю, все успеем.