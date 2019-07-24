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Президент «Оренбурга» уверен, что все игры клуб проведет на своем поле

24 июля 2019, 14:16

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев на 100% уверен в том, что команда проведет все домашние игры РПЛ в сезоне-2019/20 на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

Со стороны Премьер-Лиги есть ряд замечаний, которые мы должны устранить. Одно из самых главных - освещение на любой точке поля должно быть 1400 люкс. Сейчас мы работаем над этим вопросом, устраняем замечания. Думаю, после этого получим разрешение от РПЛ на проведение домашних матчей на стадионе «Газовик».

На 100% уверены в том, что все закончим, сейчас выполнено более 50% работ. Была небольшая задержка по поступлению светильников. Как только они поступают, мы с колес монтируем. Так что, думаю, все успеем.

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Все комментарии
Swinsi
Swinsi
   323 / 808
24 июля в 16:18
Нормальный стадион в Оренбурге, если на нем спартак унизили и вытащили ЦСКА.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
24 июля в 15:58
Спартак делает всё, чтобы лишить Оренбург своего стадиона, от которого у них позорные воспоминания.
Atist
Atist
   37 / 808
24 июля в 15:03
Свиньи любят играть в Оренбурге.
EAGinLE
EAGinLE
   25 / 808
24 июля в 14:48
Будет видно .
Zenit_84
Zenit_84
   76 / 808
24 июля в 14:36
В потёмках будут играть
Питер Ман
Питер Ман
   30 / 808
24 июля в 14:29
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