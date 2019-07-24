Павлюченко: «Я бы на месте Бэйла ушел из „Реала“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал ситуацию с полузащитником , который может в ближайшее время покинуть «Реал».

Трудно сказать, что в этой ситуации, когда не знаешь всех деталей. Я видел заявления Зидана и слова агента Бэйла. Честно, если бы я был на месте Бэйла, то думал о том, чтобы уйти из «Реала». Если тренер мне сказал, что мы надеемся, что ты уйдешь, то в такой ситуации я бы ушел. Да, нужно быть сумасшедшим, чтобы уйти из мадридского «Реала», но в такой ситуации, когда ты тренеру не нужен, и он на тебя не рассчитывает, то такой футболист не должен сидеть на скамейке.

У него сложная ситуация, но мне кажется, что ему стоит сменить обстановку, тем более, что у него много предложений. Единственный вопрос, это его большая зарплата и его трансферная стоимость. Бэйлу нужно покинуть Мадрид и играть дальше, а ему еще играть и играть. Он как минимум 5 лет будет играть на высоком уровне.

Когда Зидан ему доверял, все было хорошо, он играл и забивал. Еще агент у Бэйла непонятно себя ведет, он говорит гадости, может быть, на него давят и этому агенту предлагают большие деньги, чтобы он увел его из клуба. Конечно, такие высказывания за Бэйла и за клуб не понравятся болельщикам, клубу и Зидану. Но Бэйл выиграл четыре Лиги чемпионов, это говорит о многом. Когда доверие ушло, он потерялся. Конечно, очень важно доверие тренера, это многое значит для футболиста.