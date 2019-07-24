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Павлюченко: «Я бы на месте Бэйла ушел из „Реала“»

24 июля 2019, 13:11

Бывший футболист сборной России Роман Павлюченко прокомментировал ситуацию с полузащитником Гаретом Бэйлом, который может в ближайшее время покинуть «Реал».

Трудно сказать, что в этой ситуации, когда не знаешь всех деталей. Я видел заявления Зидана и слова агента Бэйла. Честно, если бы я был на месте Бэйла, то думал о том, чтобы уйти из «Реала». Если тренер мне сказал, что мы надеемся, что ты уйдешь, то в такой ситуации я бы ушел. Да, нужно быть сумасшедшим, чтобы уйти из мадридского «Реала», но в такой ситуации, когда ты тренеру не нужен, и он на тебя не рассчитывает, то такой футболист не должен сидеть на скамейке.

У него сложная ситуация, но мне кажется, что ему стоит сменить обстановку, тем более, что у него много предложений. Единственный вопрос, это его большая зарплата и его трансферная стоимость. Бэйлу нужно покинуть Мадрид и играть дальше, а ему еще играть и играть. Он как минимум 5 лет будет играть на высоком уровне.

Когда Зидан ему доверял, все было хорошо, он играл и забивал. Еще агент у Бэйла непонятно себя ведет, он говорит гадости, может быть, на него давят и этому агенту предлагают большие деньги, чтобы он увел его из клуба. Конечно, такие высказывания за Бэйла и за клуб не понравятся болельщикам, клубу и Зидану. Но Бэйл выиграл четыре Лиги чемпионов, это говорит о многом. Когда доверие ушло, он потерялся. Конечно, очень важно доверие тренера, это многое значит для футболиста.

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Все комментарии
KURUM
KURUM
   538 / 808
вчера в 06:11
Уходить надо и сразу в Локомотив.
рус фан
рус фан
   100 / 808
24 июля в 20:04
Бэйл смотрелся неплохо в паре с Криштиану, после ухода бремя лидерства в атаке свалилось на него и он не выдержал, к тому же частые повреждения постоянно не дают войти в игровой тонус. Пав прав наверное Гарет будет лучше свалить в другой топ клуб.
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
24 июля в 19:46
Одно дело Зидан,а что делать с инчадос на Сантьяго Бернабео??? Когда тебя болельщик не воспринимает?! Да любой нормальный человек,сквозь землю провалился бы от позора,а этому пох,главное зарплата капает.
don_surio
don_surio ответил League1
   558 / 808
24 июля в 17:39
Бэйл тоже как обычно пропустит весь сезон, изредка играя между травмами.
Ну хотя бы он есть, а как все пойдет никто не знает. Покупка равноценного игрока, вряд ли возможна.
League1
League1 ответил don_surio
   157 / 808
24 июля в 16:59
Сейчас Бэйл и как раз нужен, если Асенсио пропустит сезон.
Бэйл тоже как обычно пропустит весь сезон, изредка играя между травмами.
itujan
itujan
   66 / 808
24 июля в 16:03
На месте спартача быть никто бы не захотел.
ЮЗИК
ЮЗИК
   177 / 808
24 июля в 16:01
На его место лучше не соваться
NbKA555
NbKA555
   165 / 808
24 июля в 14:40
Асенсио выбыл,нужна замена.Если никого не подпишут,то будет играть...Пусть и не много...
don_surio
don_surio
   558 / 808
24 июля в 14:15
Сейчас Бэйл и как раз нужен, если Асенсио пропустит сезон.
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   39 / 808
24 июля в 14:11
Ты бы на месте Бейла никогда не был бы. Разные по классу.
ДСА
ДСА
   128 / 808
24 июля в 14:01
Зарплата не позволяет Бэйлу уйти.
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   5 / 808
24 июля в 13:56
Бэйл ничем не лучше Пава в его лучшие годы...
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 13:41
Бэйл: "Я бы на месте Павлюченко не ушёл из Арарата"
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 13:31
Сложно тебя представить вместо Бейла.
KaiserRM
KaiserRM
   187 / 808
24 июля в 13:15
Вообще новости про Бейла должны появляться в разделе гольфа,а не здесь.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   173 / 808
24 июля в 13:15
Ну, если такая глыба, как сам Рома Пав так говорит, Бэйлу просто бежать из Реала надо ! Рома знает, Рома в Тоттенхэме играл.
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