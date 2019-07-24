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Переа: «Знаю, что в России сильный чемпионат»

24 июля 2019, 16:15

Колумбийский форвард Хуан Хосе Переа, который сегодня прибыл в расположение «Крыльев Советов», рассказал о своих впечатлениях.

Я испытываю очень приятные чувства. Знаю, что в России сильный чемпионат. Клуб был во мне заинтересован, и я очень рад стать его частью. РПЛ находится среди самых сильных европейских чемпионатов. Знаю российские клубы «Зенит» и «Локомотив», а теперь и «Крылья Советов». Знаю, что Россия — очень красивая страна. Здесь очень любят футбол. Слышал, что в Самаре изумительный стадион. Мои ориентиры в футболе — Луис Суарес и Эдинсон Кавани.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
   150 / 808
вчера в 05:47
Особенно сильны здесь судьи и люди Мутка.
FESCO
FESCO
   290 / 808
вчера в 03:26
Некоторые члены чемпионата из тарасовки его позорят.
wingback
wingback
   254 / 808
24 июля в 23:25
Мои ориентиры в футболе — спартачок в пердиве...
makerdream
makerdream
24 июля в 20:22
даа сильный... выгребать от ноунеймов эти камандачки умеют как никто
Sergei 063KC
Sergei 063KC
24 июля в 19:53
очередной колумб. не приживаются они у нас.
mihaluch
mihaluch
   73 / 808
24 июля в 19:17
А есть ещё супер клуб "Спартак".Супер клуб местного значения.
cska plus
cska plus
   13 / 808
24 июля в 18:46
Про ориентир верю а про сильный чемпионат явно лукавит.
itujan
itujan
   66 / 808
24 июля в 17:06
Приличный чемпионат, но есть элементы нечестной борьбы и юбилейные чемпионства.
drug01
drug01
   89 / 808
24 июля в 16:21
Да это точно.... Очень сильный!!!!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   110 / 808
24 июля в 16:20
Но есть слабые команды с сильными клубными судьями.
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