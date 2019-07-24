Переа: «Знаю, что в России сильный чемпионат»

Колумбийский форвард , который сегодня прибыл в расположение «Крыльев Советов», рассказал о своих впечатлениях.

Я испытываю очень приятные чувства. Знаю, что в России сильный чемпионат. Клуб был во мне заинтересован, и я очень рад стать его частью. РПЛ находится среди самых сильных европейских чемпионатов. Знаю российские клубы «Зенит» и «Локомотив», а теперь и «Крылья Советов». Знаю, что Россия — очень красивая страна. Здесь очень любят футбол. Слышал, что в Самаре изумительный стадион. Мои ориентиры в футболе — Луис Суарес и Эдинсон Кавани.