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Васютин выбрал игровой номер в «Зените»

24 июля 2019, 15:13

Новичок «Зенита» Александр Васютин рассказал о выборе игрового номера.

Буду выступать под номером «78», под которым играл в «Лахти» и «Сарпсборге».

Напомним, что соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
   115 / 808
24 июля в 18:28
кто это ?
Leningrad 84
Leningrad 84
   65 / 808
24 июля в 18:12
Очень патриотично!
78 - самый счастливый номер - код региона города Санкт-Петербурга!
Glodor
Glodor
   63 / 808
24 июля в 17:10
Удачи в Зените!
NbKA555
NbKA555
   165 / 808
24 июля в 16:59
Сначала подумал что как год рождения）
Palex
Palex ответил Владимир_Спартак
   153 / 808
24 июля в 16:48
Что за ахинею пишешь?. Он что не на есть доморощенный.
Tostao
Tostao
   192 / 808
24 июля в 16:29
Aчиститель
Посмотрел историю твоих постов. А больше трёх слов можешь написать в своих коментах? Прежде чем кого-то учить - надо тебе научиться составлять слова в предложения, для этого надо читать больше книг, умник, мля.
Кстати, это твой какой по счёту ник? Предыдущий - Cremen? ))))))))))))
Footbolista
Footbolista ответил БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   5 / 808
24 июля в 16:24
Смешная бабуся)...поаккуратней с веслом...
Ваня лучший
Ваня лучший
   99 / 808
24 июля в 16:18
Это реально не игровой номер, а номер на лавке
oFANATo
oFANATo
   75 / 808
24 июля в 16:16
Главное не какой номер, а в каком состоянии вратарь. И для чего его брали.
Aчиститель
Aчиститель ответил Tostao
   203 / 808
24 июля в 16:15
А вот Заболотный долго выбирал, хотел № 0, но не дали ...
А глупее можно что-то написать?
Tostao
Tostao
   192 / 808
24 июля в 16:13
А вот Заболотный долго выбирал, хотел № 0, но не дали ...
Павел Амурский
Павел Амурский
   50 / 808
24 июля в 16:10
Васютину не стать таким вратарем, как линейка вратарей свиней.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 808
24 июля в 16:10
Наконец то....
Ну почему главные новости поступают во 2-й половине дня...??
ДАША Д
ДАША Д
   114 / 808
24 июля в 16:08
Кажется без разницы под каким номером играть.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   72 / 808
24 июля в 16:04
А что у них своих доморощенных вратарей нет. А то Сарсборг, Лахти..... сарсборг, лахти, сарс..., ла.... 😁
Nikola45
Nikola45
   86 / 808
24 июля в 15:45
Хорошо что не на Арене Унитаз )
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ ответил Footbolista
   57 / 808
24 июля в 15:43
78-й болотный регион...
А у тебя Мухосранский регион? Ухахаха
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 15:43
Выступают артисты с матерными песнями, клоуны!
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
   57 / 808
24 июля в 15:42
Удачи в Зените и побольше сухарей.
berda2003
berda2003
   312 / 808
24 июля в 15:38
вот это новость...
Морозовский
Морозовский
   4 / 808
24 июля в 15:37
    FROLL 001
    FROLL 001
       2 / 808
    24 июля в 15:36
    Васютину место в команде выбрать, а уж номер всегда успеет. Гыгыгы
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 808
    24 июля в 15:26
    78-й болотный регион...
    Aчиститель
    Aчиститель
       203 / 808
    24 июля в 15:13
    Удачи!
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