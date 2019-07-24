Васютин выбрал игровой номер в «Зените»

Новичок «Зенита» Александр Васютин рассказал о выборе игрового номера.
Буду выступать под номером «78», под которым играл в «Лахти» и «Сарпсборге».
Напомним, что соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.
Новичок «Зенита» Александр Васютин рассказал о выборе игрового номера.
Буду выступать под номером «78», под которым играл в «Лахти» и «Сарпсборге».
Напомним, что соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2022/23.
78 - самый счастливый номер - код региона города Санкт-Петербурга!
78 - самый счастливый номер - код региона города Санкт-Петербурга!
Посмотрел историю твоих постов. А больше трёх слов можешь написать в своих коментах? Прежде чем кого-то учить - надо тебе научиться составлять слова в предложения, для этого надо читать больше книг, умник, мля.
Кстати, это твой какой по счёту ник? Предыдущий - Cremen? ))))))))))))
Посмотрел историю твоих постов. А больше трёх слов можешь написать в своих коментах? Прежде чем кого-то учить - надо тебе научиться составлять слова в предложения, для этого надо читать больше книг, умник, мля.
Кстати, это твой какой по счёту ник? Предыдущий - Cremen? ))))))))))))
Ну почему главные новости поступают во 2-й половине дня...??
Ну почему главные новости поступают во 2-й половине дня...??