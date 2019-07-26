Рекоба: «Для меня Месси – лучший игрок всех времён»

Экс-нападающий «Интера» и сборной Уругвая признался, что считает аргентинского форварда «Барселоны» лучшим игроком в истории футбола.

Месси находится на вершине уже 15 лет. На самой вершине! Люди могут говорить: «Но он не покидал „Барселону“». Да, так и есть, но его партнёры по команде менялись, а он всё еще там. Для меня Месси – лучший игрок всех времён. Абсолютно. Для меня.

Если бы Криштиану [Роналду] и Месси играли в разное время, это была бы другая история. Но поскольку они играют в одно и то же время, сравнивать их нормально. И если мне придётся выбирать, чью игру смотреть, я предпочту Месси.

Мне удалось повстречаться с ним. Он феномен. Он феноменален во всём и очень скромен.