Рекоба: «Для меня Месси – лучший игрок всех времён»

Экс-нападающий «Интера» и сборной Уругвая Альваро Рекоба признался, что считает аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
Месси находится на вершине уже 15 лет. На самой вершине! Люди могут говорить: «Но он не покидал „Барселону“». Да, так и есть, но его партнёры по команде менялись, а он всё еще там. Для меня Месси – лучший игрок всех времён. Абсолютно. Для меня.
Если бы Криштиану [Роналду] и Месси играли в разное время, это была бы другая история. Но поскольку они играют в одно и то же время, сравнивать их нормально. И если мне придётся выбирать, чью игру смотреть, я предпочту Месси.
Мне удалось повстречаться с ним. Он феномен. Он феноменален во всём и очень скромен.
Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что считает Месси лучшим игроком в мире.
и гормональными препаратами.Поддерживается успешно-так гормон роста могучая таблетка.Для здорового на голову человека выбор очевиден---невозможно считать лучшим спортсменом человека на костылях.
и гормональными препаратами.Поддерживается успешно-так гормон роста могучая таблетка.Для здорового на голову человека выбор очевиден---невозможно считать лучшим спортсменом человека на костылях.
Ну а то,что в сборной не везет,так это Роналду иголки в куклу вуду втыкает.
Ну а то,что в сборной не везет,так это Роналду иголки в куклу вуду втыкает.