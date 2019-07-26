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Рекоба: «Для меня Месси – лучший игрок всех времён»

вчера, 06:00

Экс-нападающий «Интера» и сборной Уругвая Альваро Рекоба признался, что считает аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.

Месси находится на вершине уже 15 лет. На самой вершине! Люди могут говорить: «Но он не покидал „Барселону“». Да, так и есть, но его партнёры по команде менялись, а он всё еще там. Для меня Месси – лучший игрок всех времён. Абсолютно. Для меня.

Если бы Криштиану [Роналду] и Месси играли в разное время, это была бы другая история. Но поскольку они играют в одно и то же время, сравнивать их нормально. И если мне придётся выбирать, чью игру смотреть, я предпочту Месси.

Мне удалось повстречаться с ним. Он феномен. Он феноменален во всём и очень скромен.

Ранее главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне признался, что считает Месси лучшим игроком в мире.

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Все комментарии
Valerii
Valerii
   605 / 815
вчера в 14:16
И этот тоже замаскированный аргентинец и барселонец. Сколько уже их, подобных шпиенов.
kolpankolpan
kolpankolpan
   615 / 815
вчера в 13:17
Буду сравнивать.Года 4 назад игра Месси в Барселоне была чудесной.Давно уже не так.Сравнивая лучших не стоит забывать что Роналду чистый спортсмен, великолепно мотивированный и гениально одаренный физически футболист.А Месси-- талантливый, волевой технарь физически поддерживается тренингом
и гормональными препаратами.Поддерживается успешно-так гормон роста могучая таблетка.Для здорового на голову человека выбор очевиден---невозможно считать лучшим спортсменом человека на костылях.
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 815
вчера в 11:46
Для меня-" Феномен" Роналдо и что?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 815
вчера в 11:26
Пуке - Рекобе: "Вот твой конверт, приятно работать с такими людьми. И помни, что за каждую рекомендацию человека, который сделает Месси римминг, ты получишь еще половину этого. Сейчас стартует новая компания ЗМ, и Босс (я думаю, не надо говорить, о ком я) уже перечислил на офшоры пять миллионов на свою компанию."
Ко Чегара
Ко Чегара
   120 / 815
вчера в 11:14
Месси инопланетянин,стоит на вершине мира.
Ну а то,что в сборной не везет,так это Роналду иголки в куклу вуду втыкает.
Физручини
Физручини
   689 / 815
вчера в 10:43
Я устал блевать от таких "новостей"
ColdSun1995
ColdSun1995
   317 / 815
вчера в 10:06
как по мне Месси круче КР, но это субъективно)
Ikarus74
Ikarus74
вчера в 10:01
Очень плохо что в футболе гол+пас не является тем же что и в хоккее, тогда бы месси был бы недосягаем
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   70 / 815
вчера в 08:58
ну сколько можно трепаться? надоело уже... Оба великие, по ЗМ счет 5-5, рекордов на двоих столько что Мбапе надо 10 лет фигачить и не лениться чтоб половину повторить хотябы, а нонеймаров и 1/10-й не добьется, он только рекорд катания по полю может установить и бабки на счете, которые жадный папка выкалачивает, считать. А Рон и Месси? Хватит их сравнивать уже
Denkuz
Denkuz
   24 / 815
вчера в 08:12
Кто кому нравится.
Artuom
Artuom
   336 / 815
вчера в 07:53
Про 15 лет приукрасил, среди лучших он около 12 лет(с 2008 года)
ДАША Д
ДАША Д
   107 / 815
вчера в 07:41
Лучший для своей эпохи.
BDA8181
BDA8181
   256 / 815
вчера в 07:38
Бред ! Таких как он в своё время приди в любой двор и увидишь . Просто тем ребятам было либо не пробиться или интересы(приоритеты) в жизни другие .
NGYRZ
NGYRZ
   30 / 815
вчера в 06:30
После игр за сборную с одним левым пенальти за весь турнир, выражение "лучший всех времен" выглядит смешно и нелепо!
Colchoneros
Colchoneros
   110 / 815
вчера в 06:21
MALOVAR: Кутепов лучший защитник всех времён!
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