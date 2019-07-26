Асенсио: «Когда дела идут хорошо, жизнь может ударить тебя в любой момент»

Полузащитник «Реала» , получивший разрыв крестообразной связки колена в матче Международного Кубка чемпионов с «Арсеналом», обратился к болельщикам в соцсети.

Я начал этот сезон с новой надеждой, учитывая мельчайшие детали во время подготовки к нему, чтобы этот сезон стал отличным как для болельщиков «Реала», так и для меня.

Когда дела идут хорошо, жизнь в любой момент может нанести удар и в одно мгновение всё изменить. Это новое испытание в моей жизни, и я всё ещё уверен, что сезон будет отличным.

Ваша поддержка придаёт мне ещё больше сил, чтобы справиться с этим испытанием. Благодарю вас от всего сердца.