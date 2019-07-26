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Асенсио: «Когда дела идут хорошо, жизнь может ударить тебя в любой момент»

вчера, 05:25

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио, получивший разрыв крестообразной связки колена в матче Международного Кубка чемпионов с «Арсеналом», обратился к болельщикам в соцсети.

Я начал этот сезон с новой надеждой, учитывая мельчайшие детали во время подготовки к нему, чтобы этот сезон стал отличным как для болельщиков «Реала», так и для меня.

Когда дела идут хорошо, жизнь в любой момент может нанести удар и в одно мгновение всё изменить. Это новое испытание в моей жизни, и я всё ещё уверен, что сезон будет отличным.

Ваша поддержка придаёт мне ещё больше сил, чтобы справиться с этим испытанием. Благодарю вас от всего сердца.

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fekir-1111
fekir-1111
вчера в 18:59
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
       329 / 815
    вчера в 14:00
    Хесе был одним из лучших игроков Реала до травмы... А потом стал скитаться по скамейкам запасных других клубов.
    Лишь бы Асенсио не ждало то же самое.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 815
    вчера в 08:44
    Мудрые слова, здоровья
    Ми Ша
    Ми Ша
       118 / 815
    вчера в 07:34
    Мне конечно Асенсио не очень нравится, но в такой ситуации поддержать своего нужно. Здоровья тебе чувак!
    ДСА
    ДСА
       149 / 815
    вчера в 06:42
    Незапланированный отдых получился.
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
       262 / 815
    вчера в 05:32
    Жалко его. Вроде талант,а так и не смог полностью раскрыться ,постоянно что-то мешает . Здоровья Асенсио!
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