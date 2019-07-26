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Куртуа: «Думаю, сейчас очевидно, кто первый номер в воротах „Реала“»

вчера, 04:15

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа убеждён, что выиграл конкуренцию у Кейлора Наваса за место в воротах мадридского клуба.

Я думаю, что сейчас очевидно, кто является первым номером [в воротах «Реала»]. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо.

Я провёл очень хорошую предсезонку, хорошо тренировался и прекрасно себя чувствую.

В конце сезона мой процент жира в организме составлял 8,8. Сейчас он равняется 8,1. Это хороший показатель после месячного отпуска.

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Все комментарии
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
   448 / 815
вчера в 17:52
Надеюсь Зидан прочтет это вью, и поставит носатого на свое место.
Куртуа потерял 0.7% жира, а Навас выиграл с клубом 3ЛЧ подряд :)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   329 / 815
вчера в 14:06
Чилаверт всегда был жирным. Оливер Кан тоже не был худым.
Габара Кирая не беру в расчёт, он вратарь не топ-уровня.
Просто чтоб быть хорошим кипером, процентное содержание жира не самое важное. Важна реакция, уверенность, самоконтроль, выбор позиции, прыгучесть.
В прошлом сезоне Куртуа прозвали Дыркуа и оно ведь не зря..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   329 / 815
вчера в 14:03
Тибо Куртуа, состав:
8,1% - жира
31,9% - нос
30% - самоуверенности
30% - дырявости.

Годен до 2023 года.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   427 / 815
вчера в 14:01
Высокомерный поц
liverpool-today
liverpool-today
   508 / 815
вчера в 13:39
Процент жира оно конечно важнейший показатель. Особенно для девочек в спортзале. Ну если он готовится к конкурсу мини бикини то в путь. В принципе может и на поле не выходить. Так в топике на краюшке поля постоять попозировать.
Олег Гусов
Олег Гусов
   638 / 815
вчера в 13:15
Прошедший сезон отчетливо показал,- кто первый номер в воротах Реала ! И это не ты, Куртуа ! Это Кейлор Навас !
Рома Олейник
Рома Олейник
   716 / 815
вчера в 12:23
Может перес пообещал куртуе место в основе...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   6 / 815
вчера в 12:16
Может, и Зидан уже не нужен, раз ты сам определяешь, кого на поле выставлять?)
311
311
   39 / 815
вчера в 12:12
Сделай опрос и узнаешь!)
spartach091
spartach091
   111 / 815
вчера в 11:12
Куртуа, слишком много болтает.
Прояви уважение к Кейлору.
galem72
galem72
   307 / 815
вчера в 11:08
Какой же он самовлюблённый болтун.
Зидан 1972
Зидан 1972
   335 / 815
вчера в 09:15
Как умудрились купить этого 56а?
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 815
вчера в 08:46
Номера один определят оф игры
shlifen
shlifen
   86 / 815
вчера в 07:29
Готов спорить, что у Наваса процент жира во времена 3 ЛЧ был выше - но разве этот процент важен? Важнее процент отраженных ударов и кол-во сейвов... Кто-то тренируется играть в футбол, а кто-то процент жира сбавляет =))))
амурец
амурец
   128 / 815
вчера в 06:59
да нет,Куртуа до Наваса далековато
STVA 1
STVA 1
   67 / 815
вчера в 05:58
Вот это я понимаю ! Оказывается он себя уже первым номером определил !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 815
вчера в 05:45
Игры покажут у кого жир гуще!!!
рус фан
рус фан
   133 / 815
вчера в 05:15
Сезон покажет, все помнят паленый гол и вылет от Аякса.
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   622 / 815
вчера в 04:45
что он есть что нету это тоже самое что бутылку от воды поставить если в нее попадут хорошо нет значит !!!!!!!!!
Zlatan35
Zlatan35
   143 / 815
вчера в 04:34
Тот случай, когда Сам себя не похвалишь-никто не похвалит. Далеко Куртуа до Кейлора Наваса.
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