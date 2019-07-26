Куртуа: «Думаю, сейчас очевидно, кто первый номер в воротах „Реала“»

Голкипер «Реала» убеждён, что выиграл конкуренцию у за место в воротах мадридского клуба.

Я думаю, что сейчас очевидно, кто является первым номером [в воротах «Реала»]. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо.

Я провёл очень хорошую предсезонку, хорошо тренировался и прекрасно себя чувствую.

В конце сезона мой процент жира в организме составлял 8,8. Сейчас он равняется 8,1. Это хороший показатель после месячного отпуска.