Куртуа: «Думаю, сейчас очевидно, кто первый номер в воротах „Реала“»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа убеждён, что выиграл конкуренцию у Кейлора Наваса за место в воротах мадридского клуба.
Я думаю, что сейчас очевидно, кто является первым номером [в воротах «Реала»]. Я чувствую себя сильнее, чем когда-либо.
Я провёл очень хорошую предсезонку, хорошо тренировался и прекрасно себя чувствую.
В конце сезона мой процент жира в организме составлял 8,8. Сейчас он равняется 8,1. Это хороший показатель после месячного отпуска.
Куртуа потерял 0.7% жира, а Навас выиграл с клубом 3ЛЧ подряд :)
Куртуа потерял 0.7% жира, а Навас выиграл с клубом 3ЛЧ подряд :)
Габара Кирая не беру в расчёт, он вратарь не топ-уровня.
Просто чтоб быть хорошим кипером, процентное содержание жира не самое важное. Важна реакция, уверенность, самоконтроль, выбор позиции, прыгучесть.
В прошлом сезоне Куртуа прозвали Дыркуа и оно ведь не зря..
Габара Кирая не беру в расчёт, он вратарь не топ-уровня.
Просто чтоб быть хорошим кипером, процентное содержание жира не самое важное. Важна реакция, уверенность, самоконтроль, выбор позиции, прыгучесть.
В прошлом сезоне Куртуа прозвали Дыркуа и оно ведь не зря..
8,1% - жира
31,9% - нос
30% - самоуверенности
30% - дырявости.
Годен до 2023 года.
8,1% - жира
31,9% - нос
30% - самоуверенности
30% - дырявости.
Годен до 2023 года.
Прояви уважение к Кейлору.
Прояви уважение к Кейлору.