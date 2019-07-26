Президент «Нефтчи»: «Матч „Арсенала“ против „Крыльев“ - торжество футбола»

Президент «Нефтчи» Кямран Гулиев прокомментировал победу своей команды над тульским «Арсеналом» (1:0) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы.

Мы играли сегодня против очень сильной команды, «Нефтчи» провел сложнейший матч. Я считаю, план на игру был выбран правильно с точки зрения тактики. Наши ребята отдали всё на поле. Но надо помнить, что мы выиграли сражение, но не битву.

Когда я смотрел игру «Арсенала» против «Крыльев Советов», мне стало очень не по себе, это было торжество футбола. Я говорю сейчас комплименты в адрес «Арсенала» не потому, что я здесь нахожусь, а потому что это сильная, грамотная команда с хорошим тренером, отличными болельщиками и прекрасным президентом.