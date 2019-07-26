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Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»

сегодня, 00:38

Новобранец «Атлетико» Жоау Фелиш назвал игрока, против которого ему будет интереснее всего сыграть в Ла Лиге.

Игрок, против которого мне хочется сыграть больше всего, - это Азар.

Также Фелиш отметил, что готов был бы пожертвовать победой в чемпионате мира ради клубных трофеев и «Золотого мяча».

Я бы скорее предпочел за один год выиграть «Золотой мяч», Лигу чемпионов и Ла Лигу, чем чемпионат мира.

Напомним, португалец получил повреждение в дебютном матче за «Атлетико».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
   44 / 808
сегодня в 03:55
Вот что значит молодой,не обстрелянный щегол. Тот же гном с Роном,скорее бы обменяли все свои золотые мячики и ЛЧ на один Кубок Мира!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   32 / 808
сегодня в 03:41
Не расстраивайся, ты спокойно в новом сезоне выиграешь «Золотой мяч», Лигу чемпионов, Ла Лигу, Кубок Короля, Кубок Кубков, поездку на двоих в Урюпинск, фритюрницу в Эльдордо и губозакаточную машинку.
Colchoneros
Colchoneros
   109 / 808
сегодня в 01:14
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       10 / 808
    сегодня в 00:48
    Выбора-то и нет, Азар и Король Осасун))

    Один "Челси" на своем горбу вытащил в ЛЧ и ушел, другому мало самого дорогого состава в мире и топ-партнеров в сборной, чтобы хотя бы что-то выиграть))
    Glodor
    Glodor
       63 / 808
    сегодня в 00:39
    Еще сыграешь.
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