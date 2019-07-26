Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»

Новобранец «Атлетико» Жоау Фелиш назвал игрока, против которого ему будет интереснее всего сыграть в Ла Лиге.
Игрок, против которого мне хочется сыграть больше всего, - это Азар.
Также Фелиш отметил, что готов был бы пожертвовать победой в чемпионате мира ради клубных трофеев и «Золотого мяча».
Я бы скорее предпочел за один год выиграть «Золотой мяч», Лигу чемпионов и Ла Лигу, чем чемпионат мира.
Напомним, португалец получил повреждение в дебютном матче за «Атлетико».
Один "Челси" на своем горбу вытащил в ЛЧ и ушел, другому мало самого дорогого состава в мире и топ-партнеров в сборной, чтобы хотя бы что-то выиграть))
Один "Челси" на своем горбу вытащил в ЛЧ и ушел, другому мало самого дорогого состава в мире и топ-партнеров в сборной, чтобы хотя бы что-то выиграть))