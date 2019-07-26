Фелиш: «Больше всего хочу сыграть против Азара»

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Новобранец «Атлетико» назвал игрока, против которого ему будет интереснее всего сыграть в Ла Лиге.

Игрок, против которого мне хочется сыграть больше всего, - это Азар.

Также Фелиш отметил, что готов был бы пожертвовать победой в чемпионате мира ради клубных трофеев и «Золотого мяча».

Я бы скорее предпочел за один год выиграть «Золотой мяч», Лигу чемпионов и Ла Лигу, чем чемпионат мира.

Напомним, португалец получил повреждение в дебютном матче за «Атлетико».