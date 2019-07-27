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Агент: «Лукаку является одним из трех-четырех лучших нападающих в мире»

сегодня, 16:07

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в интервью Il Foglio Sportivo прокомментировал возможный переход игрока в итальянский чемпионат

Мы достигли вершины с Лукаку. Ромелу является одним из трех-четырех лучших нападающих в мире. 

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   209 / 836
сегодня в 19:38
Интересно, а какие надающие входят в список лучших в мире по мнение мистера агента, в число которых входит Лукаку? Понимаю, что агенту нужно распиарить своего клиента, но говорить, что он один из лучших в мире, это уже перебор. Неплохой нападающий, уровня Эвертон, так вернее.
НыряламМестоВБалете
НыряламМестоВБалете ответил lawr19730
сегодня в 19:25
В мире чего???
Фантастики конечно же!))
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил juvenale
   211 / 836
сегодня в 19:00
один из лучших сортов дерева
чёрное дерево ценится на ряду с красным и слоновой костью.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   211 / 836
сегодня в 18:59
я так понимаю,ребята дали понять,что Сериал это Вершина Карьеры лучших футболистов и им не место консервироваться в АПЛе. Конечно до Юве Лукаку ещё не дорос,видать не суждено, а вот для Интера - самое то.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   351 / 836
сегодня в 17:47
Лукаку лучший из ТридцатиЧетырёх.
zim289
zim289
   657 / 836
сегодня в 16:41
Да, лучше Балотелли вернуть. С ним хотя бы весело)
А эффективность такая же.
juvenale
juvenale
   125 / 836
сегодня в 16:17
один из лучших сортов дерева
lawr19730
lawr19730
   320 / 836
сегодня в 16:16
В мире чего???
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