Агент: «Лукаку является одним из трех-четырех лучших нападающих в мире»

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в интервью Il Foglio Sportivo прокомментировал возможный переход игрока в итальянский чемпионат.
Мы достигли вершины с Лукаку. Ромелу является одним из трех-четырех лучших нападающих в мире.
Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в интервью Il Foglio Sportivo прокомментировал возможный переход игрока в итальянский чемпионат.
Мы достигли вершины с Лукаку. Ромелу является одним из трех-четырех лучших нападающих в мире.
А эффективность такая же.
А эффективность такая же.