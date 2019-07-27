Чалханоглу: «Этот сезон может стать моим»

Турецкий полузащитник «Милана» заявил, что счастлив в команде и не собирается никуда уходить.

Я начинаю новый сезон с новым тренером и новой тактической схемой, так что появляется и новая мотивация. Не знаю, как все сложится, но уверен, что у нас сильные и очень качественные игроки.

Я очень хочу делать больше и хочу кое-что объяснить. После переезда в Италию мне пришлось полностью изменить футбольный стиль. Здесь надо бегать гораздо больше, чем в Германии, и гораздо больше внимания уделять обороне – даже если это атакующий футболист, как я.

Адаптироваться непросто, но я привыкаю, и теперь мне даже нравится помогать в защите. Я всегда стараюсь играть для команды, такова моя натура, но я отлично знаю, что могу играть намного лучше.

Этот сезон может стать моим. Я ощущаю себя игроком «Милана» и нисколько не сомневался, что останусь, потому что здесь я счастлив. Я очень ясно сказал об этом своему агенту.