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Годин: «„Интер“ и „Атлетико“ во многом похожи»

сегодня, 12:58

Защитник «Интера» Диего Годин в интервью La Gazzetta dello Sport сравнил миланский клуб с «Атлетико», за который выступал ранее.

«Интер» и «Атлетико» во многом похожи. Оба клуба пытаются прервать доминирование в гонке за чемпионство. Цель «Интера» — победить. Нам нужно усердно работать, чтобы положить конец монополии «Ювентуса».

Антонио Конте напоминает мне Диего Симеоне. Они познают футбол с одинаковой страстью, сосредоточены на деталях и получают максимум от игроков. Конте знает, чего хочет. Он переходит сразу к делу, что хорошо для любого футболиста.

Признаюсь, Симеоне много говорил со мной об «Интере». Мы обсуждали этот шаг. Диего сказал, что «Интер» — самый большой клуб, который он когда-либо знал.

Ранее Годин рассказал о причинах, почему он решил перейти именно в стан «нерадзурри».

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   211 / 836
сегодня в 18:00
два безтрофейника - сапог сапогу пара. йоперная обувная фабрика
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 836
сегодня в 13:19
"Диего сказал, что «Интер» — самый большой клуб, который он когда-либо знал."

Думаю, Диего сказал "самый судейский проект", а Годин услышал то, что он хотел услышать.
VIPded
VIPded
   56 / 836
сегодня в 13:12
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