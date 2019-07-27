Годин: «„Интер“ и „Атлетико“ во многом похожи»

Защитник «Интера» Диего Годин в интервью La Gazzetta dello Sport сравнил миланский клуб с «Атлетико», за который выступал ранее.
«Интер» и «Атлетико» во многом похожи. Оба клуба пытаются прервать доминирование в гонке за чемпионство. Цель «Интера» — победить. Нам нужно усердно работать, чтобы положить конец монополии «Ювентуса».
Антонио Конте напоминает мне Диего Симеоне. Они познают футбол с одинаковой страстью, сосредоточены на деталях и получают максимум от игроков. Конте знает, чего хочет. Он переходит сразу к делу, что хорошо для любого футболиста.
Признаюсь, Симеоне много говорил со мной об «Интере». Мы обсуждали этот шаг. Диего сказал, что «Интер» — самый большой клуб, который он когда-либо знал.
Ранее Годин рассказал о причинах, почему он решил перейти именно в стан «нерадзурри».
Думаю, Диего сказал "самый судейский проект", а Годин услышал то, что он хотел услышать.
Думаю, Диего сказал "самый судейский проект", а Годин услышал то, что он хотел услышать.