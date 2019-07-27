Агент Шюррле подтвердил переговоры со «Спартаком»

Агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле подтвердил информацию, что ведет переговоры с московским «Спартаком».
Я могу подтвердить, что сейчас мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со «Спартаком». Но сейчас нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта.
Но как игрок, в таком возрасте куда лучше Дона Маркизио!
Но как игрок, в таком возрасте куда лучше Дона Маркизио!
главное чтобы у болотных —ежегодная мечта о финале ЛЧ не улетела через крышу)))
главное чтобы у болотных —ежегодная мечта о финале ЛЧ не улетела через крышу)))
Касаемо Шюррле - так вообще топ-топыч для нынешнего Спартака...
Нельзя разучиться кататься на велосипеде и играть в футбол...
Ну поленился 3 годика...отдохнул в Боруссиях и Фулхэмах....пора и за работу....
Слышал жена-красавица ,Анна Шарипова тоже за переезд в Москву...
Пусть попробует а мы посмотрим....
Удачи !!
Единственное не понятно что ему наговорил его напарник по чемпионской сборной Хеведес ......что Шуррле отказал Локо..??.))
Касаемо Шюррле - так вообще топ-топыч для нынешнего Спартака...
Нельзя разучиться кататься на велосипеде и играть в футбол...
Ну поленился 3 годика...отдохнул в Боруссиях и Фулхэмах....пора и за работу....
Слышал жена-красавица ,Анна Шарипова тоже за переезд в Москву...
Пусть попробует а мы посмотрим....
Удачи !!
Единственное не понятно что ему наговорил его напарник по чемпионской сборной Хеведес ......что Шуррле отказал Локо..??.))
каждый второй игрок основного состава АПЛ это мастодонт для ЧР!
каждый второй игрок основного состава АПЛ это мастодонт для ЧР!
поменяй аватарку на покорителей ФК Газ-труба)))))
поменяй аватарку на покорителей ФК Газ-труба)))))