ГлавнаяНовости

Агент Шюррле подтвердил переговоры со «Спартаком»

сегодня, 13:27

Агент полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле подтвердил информацию, что ведет переговоры с московским «Спартаком».

Я могу подтвердить, что сейчас мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со «Спартаком». Но сейчас нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зийех отказал «Севилье»
Сегодня, 23:37 Комментарии0
Фирпо: «Приятно, что мной интересуется „Барселона“»
Сегодня, 22:53 Комментарии2
Конте: «Вижу улучшения в игре „Интера“»
Сегодня, 20:52 Комментарии1
Индзаги: «Не исключаю, что Милинкович-Савич может покинуть „Лацио“»
Сегодня, 17:53 Комментарии0
Серхи Роберто: «Мы все должны стать лучше, чем в прошлом году»
Сегодня, 16:38 Комментарии0
Тонали: «Академия „Милана“ меня отвергла в детстве»
Сегодня, 16:25 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
   49 / 836
сегодня в 23:03
Андре смотрел игру Тамбов - Спартак?))
mortid
mortid ответил Верг
   159 / 836
сегодня в 21:56
Шюрлле давно сбитый летчик, фактически тот же маркизио, только любящий пиво и кровяную колбасу
Ему повезло, мяса в Тарасовке навалом ;)
Санчо Панса
Санчо Панса
   146 / 836
сегодня в 18:09
Зачем это нужно Андре? Он вроде бы себя уважает! Играть за Спартак это значит себя явно не уважать(
Верг
Верг
   256 / 836
сегодня в 17:54
Шюрлле давно сбитый летчик, фактически тот же маркизио, только любящий пиво и кровяную колбасу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 836
сегодня в 17:49
Интересно, смотрят ли они щас матч народных с дебютантом РПЛа...
MAUS
MAUS ответил Так Себе Аналитик
   245 / 836
сегодня в 17:04
Только в РПЛ никто и выкладываться так не будет, как в АПЛ, потому что в РПЛ игрок едет уже когда он понимает, что доигрывает, все-таки. Ты это учел? Да и в АПЛ он был в аренде из "Дортмунда"))
переход Шюррле в Спартак, для меня это пока УТКА, разве что в Локо для усиления состава под ЛЧ.
Но как игрок, в таком возрасте куда лучше Дона Маркизио!
MAUS
MAUS ответил С детства за Тун
   245 / 836
сегодня в 16:58
Любят спартачи языком молоть, перед АЕКом, ПАОКом, Легией и Санкт-Галленом тоже самое пели.
    Oliver S
    Oliver S
    сегодня в 16:20
    Думаю, он ещё не сказал свое последнее слово в футболе. Да и вообще давно пора купить нормального Напа, у которого и молодежь чему-то поучится и старики не будут расслабляться
    Ко Чегара
    Ко Чегара
       122 / 836
    сегодня в 16:02
    Будет рекордсмену трехи отгружать.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 836
    сегодня в 15:46
    Кто видел матч Спартак - Сочи понимает что любой чемпион мира даже 1974-го года будет усилением...

    Касаемо Шюррле - так вообще топ-топыч для нынешнего Спартака...

    Нельзя разучиться кататься на велосипеде и играть в футбол...
    Ну поленился 3 годика...отдохнул в Боруссиях и Фулхэмах....пора и за работу....

    Слышал жена-красавица ,Анна Шарипова тоже за переезд в Москву...
    Пусть попробует а мы посмотрим....
    Удачи !!

    Единственное не понятно что ему наговорил его напарник по чемпионской сборной Хеведес ......что Шуррле отказал Локо..??.))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       71 / 836
    сегодня в 15:18
    Все расставит по местам его игра. Если конечно он окажется в Спартаке. Время.... 🤔
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
       36 / 836
    сегодня в 15:12
    Ведут позитивные переговоры? Смешные переговоры. )))
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 836
    сегодня в 14:53
    Первым делом, что сделает немец в "Спартаке" - это упадёт в обморок от бардака.
    Jake Sully
    Jake Sully
       98 / 836
    сегодня в 14:49
    Шюррле заканчивает с карьерой?
    sobaka_kusaka
    sobaka_kusaka ответил Так Себе Аналитик
       578 / 836
    сегодня в 14:37
    До аренды в Фулхэм из Дортмунта Анреа играл неплохо за Челси. Так что в АПЛ он был не только в аренде.
    Армейская душа
    Армейская душа
       55 / 836
    сегодня в 14:33
    Свиной вариант Маркизио
    spartach091
    spartach091
       109 / 836
    сегодня в 14:32
    Надеюсь не будет валять дурака. В Фулхэме был не очень. Но уровень апл и рпл сами понимаете
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил MAUS
       1 / 836
    сегодня в 14:30
    нулёвые в АПЛ не играют! каждый второй игрок основного состава АПЛ это мастодонт для ЧР!
    Только в РПЛ никто и выкладываться так не будет, как в АПЛ, потому что в РПЛ игрок едет уже когда он понимает, что доигрывает, все-таки. Ты это учел? Да и в АПЛ он был в аренде из "Дортмунда"))
    MAUS
    MAUS ответил Так Себе Аналитик
       245 / 836
    сегодня в 14:11
    Ты просто не смотрел последние сезоны Шюррле, если считаешь, что он усиление, он нулевой.
    нулёвые в АПЛ не играют!
    каждый второй игрок основного состава АПЛ это мастодонт для ЧР!
    Константин Белых
    Константин Белых ответил Спартач-болельщик
       108 / 836
    сегодня в 14:09
    ...забомбило....
    Конечно. Бомжи то считают Дзюбу напорядок лучше игрока который в Челси и Боруссии поиграл.Плюс Кококо со шконки вернется-тандем будет у лазурных убийственный!
    С детства за Тун
    С детства за Тун ответил MAUS
       6 / 836
    сегодня в 14:08
    после того как Тун слетит Спартаку по сумме двух матчей! поменяй аватарку на покорителей ФК Газ-труба)))))
    Любят спартачи языком молоть, перед АЕКом, ПАОКом, Легией и Санкт-Галленом тоже самое пели.
    ermak6848
    ermak6848
       192 / 836
    сегодня в 14:07
    время покажет что получится...
    MAUS
    MAUS ответил С детства за Тун
       245 / 836
    сегодня в 14:06
    Решил клоуном стать Шюррле, ну вперед.
    после того как Тун слетит Спартаку по сумме двух матчей!
    поменяй аватарку на покорителей ФК Газ-труба)))))
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
       181 / 836
    сегодня в 14:06
    ...забомбило....
    Константин Белых
    Константин Белых ответил чемпионство с душком
       108 / 836
    сегодня в 13:59
    Какой-то Ларссон очень много забивает. Статистика 2 мяча за 3 игры. Он молод. У Шуррле карьера уже идёт к закату. Но я за то чтобы купили и Шуррле, и Ларссона, и Тиля.
    К Закату или нет но он как нап очень хорош. Три напа будут до конца сезона(Шурле Адриано Понсе). Мелкадзе за напа не считаю. Адриано играет последний сезон это однозначно. А вот на следующий можно выкупить Шурле если будет хорош и посмотреть кого по моложе и интереснее. ИМХО..
    real-fk
    real-fk ответил Так Себе Аналитик
       311 / 836
    сегодня в 13:58
    Ты просто не смотрел последние сезоны Шюррле, если считаешь, что он усиление, он нулевой.
    Для немецкого чемпионата, может и не усиление, а для российского это усиление.
    real-fk
    real-fk
       311 / 836
    сегодня в 13:56
    это будет усилением для Спартака. Удачи Красным.
    Faustello
    Faustello
       3 / 836
    сегодня в 13:55
    Жалко Швайнштайгера не берут, было бы забавно комменты почитать )))
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       65 / 836
    сегодня в 13:54
    Кб шарфопад похоже не за горами.
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком ответил Константин Белых
       298 / 836
    сегодня в 13:54
    Какой-то Ларссон очень много забивает. Статистика 2 мяча за 3 игры. Он молод. У Шуррле карьера уже идёт к закату. Но я за то чтобы купили и Шуррле, и Ларссона, и Тиля.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100