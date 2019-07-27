Агент Шюррле подтвердил переговоры со «Спартаком»

Агент полузащитника дортмундской «Боруссии» подтвердил информацию, что ведет переговоры с московским «Спартаком».

Я могу подтвердить, что сейчас мы ведём позитивные и продвинутые переговоры со «Спартаком». Но сейчас нам ещё осталось уладить некоторые детали контракта.