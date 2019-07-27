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Джан: «Мы постараемся отдать все силы Лиге чемпионов»

сегодня, 14:53

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан поделился своими ожиданиями от нового сезона.

У нас многое поменялось. Пришли новый тренер и новые игроки. Мы рады предоставить себя в распоряжение Маурицио Сарри и его футбольного стиля. У меня нет предпочтений между Сарри и Аллегри, я просто стараюсь изо всех сил. Я могу взять на себя много ролей в полузащите. Я помогаю команде и выполняю свою роль.

«Ювентус» должен выиграть как можно больше трофеев. Все, кто работает в клубе, знают это. Мы хотим повторить наш успех в Серии А, преуспеть в Кубке Италии и постараемся отдать все силы в Лиге чемпионов. Мы знаем, что это будет нелегко. «Интер» — очень сильный соперник, и есть другие клубы, которые могут бросить нам вызов в борьбе за скудетто.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» заинтересован в нападающем МЮ Ромелу Лукаку

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   211 / 836
сегодня в 17:50
смешной этот турок. Один раз сыграл в финале ЛЧ, потом погнался за халявой и в итоге про76 Кубок ЛЧ. Так этим ротозеям и надо. Может из-за тебя мы и не выиграли ЛЧ, потому что ты неудачник. Надо срочно сдать в аренду или Интеру или Наполи.
VIPded
VIPded
   56 / 836
сегодня в 15:16
Не каждому мешку ЛЧ под силу...
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