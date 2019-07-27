Джан: «Мы постараемся отдать все силы Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» поделился своими ожиданиями от нового сезона.

У нас многое поменялось. Пришли новый тренер и новые игроки. Мы рады предоставить себя в распоряжение Маурицио Сарри и его футбольного стиля. У меня нет предпочтений между Сарри и Аллегри, я просто стараюсь изо всех сил. Я могу взять на себя много ролей в полузащите. Я помогаю команде и выполняю свою роль.

«Ювентус» должен выиграть как можно больше трофеев. Все, кто работает в клубе, знают это. Мы хотим повторить наш успех в Серии А, преуспеть в Кубке Италии и постараемся отдать все силы в Лиге чемпионов. Мы знаем, что это будет нелегко. «Интер» — очень сильный соперник, и есть другие клубы, которые могут бросить нам вызов в борьбе за скудетто.