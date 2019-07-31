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Левченко: «Гуус Тиль — футболист с огромным потенциалом»

сегодня, 16:50

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко, который выступал за голландские клубы, оценил перспективы полузащитника Гууса Тиля в «Спартаке».

Гуус Тиль — футболист с огромным потенциалом. Как он сможет проявить себя в РПЛ, для меня пока остаётся загадкой. Голландский чемпионат серьёзно отличается по стилю игры, он больше адаптирован к быстрым атакам. Тиль может привнести новое в игру «Спартака», но всё будет зависеть от того, на какой позиции его будут использовать. 

Я бы не назвал Гууса быстрым футболистом. Это футболист, который правильно и быстро мыслит, может хорошо перестраиваться в ходе игры, хорошо оснащён технически. Что касается минусов, борьба — не всегда его козырь. У Тиля есть определённое понимание игры, футбольный интеллект. Он самобытен по себе, игрок с хорошим КПД

В последнее время Тиль стал капитаном команды, это говорит о многом. После информации о его возможном переходе в «Спартак» я отправил Гуусу сообщение, мы с ним поговорили, я задал ему пару вопросов, помог с некоторыми вещами. Не скажу, о чём был разговор.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   43 / 832
сегодня в 17:35
Потенциал в пустоте не нужен.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   65 / 832
сегодня в 17:35
    Ладожский
    Ладожский
       22 / 832
    сегодня в 17:27
    Огромный потенциал в пердиве особо и не нужен.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       12 / 832
    сегодня в 17:19
    Хороший молодой талантливый игрок.....

    Рад буду за Спартак - если перейдёт.....
    Рад буду за игрока - если не перейдёт.....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       8 / 832
    сегодня в 17:17
    А не получится как доном Педро???

    Тили - тили, трали - вали
    Федуна мы на....ли !?!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       8 / 832
    сегодня в 17:13
    Не скажу, о чём был разговор.
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Ясно о чем , о вечно кипящем, бурлящем, бунтующем Спартаке!!!
    cska plus
    cska plus
       9 / 832
    сегодня в 17:08
    Все таланты в спартаке превращаются в балласт.
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       56 / 832
    сегодня в 17:03
    По крайней мере не лавочник зулус за которого бомжи могут 50 млн заплатить(
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 832
    сегодня в 16:58
    Сгодится в Спартак...если подпишут...
    Don trambon
    Don trambon
       71 / 832
    сегодня в 16:57
    Как и педро?
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
    БАБУСЯ С ВЕСЛОМ
       46 / 832
    сегодня в 16:52
    Для Спартака сейчас любой футболист с огромным потенциалом. )))))
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