Левченко: «Гуус Тиль — футболист с огромным потенциалом»

Бывший футболист сборной Украины , который выступал за голландские клубы, оценил перспективы полузащитника в «Спартаке».

Гуус Тиль — футболист с огромным потенциалом. Как он сможет проявить себя в РПЛ , для меня пока остаётся загадкой. Голландский чемпионат серьёзно отличается по стилю игры, он больше адаптирован к быстрым атакам. Тиль может привнести новое в игру «Спартака», но всё будет зависеть от того, на какой позиции его будут использовать.

Я бы не назвал Гууса быстрым футболистом. Это футболист, который правильно и быстро мыслит, может хорошо перестраиваться в ходе игры, хорошо оснащён технически. Что касается минусов, борьба — не всегда его козырь. У Тиля есть определённое понимание игры, футбольный интеллект. Он самобытен по себе, игрок с хорошим КПД .

В последнее время Тиль стал капитаном команды, это говорит о многом. После информации о его возможном переходе в «Спартак» я отправил Гуусу сообщение, мы с ним поговорили, я задал ему пару вопросов, помог с некоторыми вещами. Не скажу, о чём был разговор.