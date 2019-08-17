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«Спартак» подписал контракт с бывшим игроком ПСЖ

17 августа 2019, 13:09

«Спартак» объявил о заключении контракта с 18-летним грузинским нападающим Николозом Кутателадзе. Игрок побывал в московском клубе на просмотре и впечатлил руководство команды.

Кутателадзе получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской «Спарте», а затем обучался в академиях «Лилля» и ПСЖ. Кроме того, он привлекался в юношеские сборные Грузии разных возрастов. 

Уже сегодня юный форвард примет участие в матче молодежного первенства против ЦСКА.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
17 августа 2019 в 18:59
Спартак берёт молодёжь на воспитание. Со времнем из неё вырастут новые дзюбы и сулеймановы.
Сп62
Сп62 ответ Санчо Панса (раскрыть)
17 августа 2019 в 18:57
А почему не сказал: чтоб ты ногу сломал?
Санчо Панса
Санчо Панса
17 августа 2019 в 18:17
Да вы что! Ничего себе) Это о многом говорит, конечно. Неудач грузину и поражений:)
Tostao
Tostao ответ Союзник противников (комментарий удален) (раскрыть)
17 августа 2019 в 17:28, ред.
А кстати, помнишь, что например Газзаев на закате карьеры играл за "Динамо" Тбилиси, Леонид Буряк за "Торпедо" Москва. Слава Метревели тоже и за торпедовцев и за грузин. Анзор Кавазашвили - за "Спартак" и "Торпедо".
Conotop-XASAN
Conotop-XASAN
17 августа 2019 в 17:27
ОК
Tostao
Tostao ответ Союзник противников (комментарий удален) (раскрыть)
17 августа 2019 в 17:19
... Мачаидзе
Томик
Томик ответ KRIMINAL89 (комментарий удален) (раскрыть)
17 августа 2019 в 16:20
Это Ваш дом - планета земля. А по мне так каждый габуния может быть лишним.
cska59
cska59
17 августа 2019 в 15:46, ред.
Прочитал заголовок,аж перепугался ( бывший игрок ПСЖ ),сразу в голове мелькнуло,кто -Ди Мария,Кавани,Ареола и т.д.,а это всего лишь очередной грузин .Сейчас отлегло .
Правдин Семён
Правдин Семён
17 августа 2019 в 15:24
Сгодится.
Maikl322
Maikl322
17 августа 2019 в 15:23
    Юрист без диплома
    Юрист без диплома ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 августа 2019 в 15:17
    да и юрист бы пригодился
    particular
    particular
    17 августа 2019 в 14:40
    Ну, грузины, даже еуропейские, конечно, не арги )), но в Рубине Хвича и Зурико не плохо дают гари!..:)) Возможно всё..:))
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
    17 августа 2019 в 14:32
    Так рано закончил с футболом.
    igGA
    igGA
    17 августа 2019 в 14:31
    Наконец-то эта эпопея с Неймаром закончилась!
    galem72
    galem72
    17 августа 2019 в 14:23
    Блин, этот ноунейм, как с Анжи ушёл в январе 19-го, так нигде больше не играл. Сомнительная запись...
    Temarika
    Temarika
    17 августа 2019 в 14:21
    На фиг этих грузин
    Tostao
    Tostao ответ Литейный 4 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 августа 2019 в 14:11
    С таким составом, как бы и гимн не получился соответствующий:"Где же ты моя Сулико?".
    А вообще, если этот парень не хуже Бакаева, то отличное приобретение.
    Митридат
    Митридат
    17 августа 2019 в 14:10
    Всё на Запад зЫркают :)
    Tostao
    Tostao ответ mihaluch (раскрыть)
    17 августа 2019 в 14:04
    ... а также Амбарцумян, Мирзоян ...
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    17 августа 2019 в 14:03
    А как же политические принципы?У Грузии притензии к России.
    mihaluch
    mihaluch ответ mangoх12 (комментарий удален) (раскрыть)
    17 августа 2019 в 14:03
    Канделаки кстати гречанка, вот пускай её "Олимпиакос"и подписывает.
    Брулин
    Брулин
    17 августа 2019 в 14:00
    Цорн про него говорил, в выпуске КРАСАВА, типа хороший трансфер, иностранец?)
    mihaluch
    mihaluch
    17 августа 2019 в 13:55
    Татар надо подписывать. Они всегда были гордостью "Спартака". Хусаинов, Хидиятулин, Дасаев.
    Absinthe2
    Absinthe2
    17 августа 2019 в 13:51
    У грузин хорошее поколение растет.
    Интересно, если бы Грузия так же, как и хохлы, отказывались бы вызывать в сборную тех игроков, кто играет за "агрессорские" клубы, кто бы у них за сборную играл? Наверное, пришлось бы мэру Тбилиси Каладзе снимать бутсы с гвоздя)
    311
    311
    17 августа 2019 в 13:50
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      17 августа 2019 в 13:49
      Респект Цорн, обнимаю
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      17 августа 2019 в 13:44
      громкий никчемный заголовок
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      17 августа 2019 в 13:43
      На перспективу, а почему бы и нет. 🤔
      EAGinLE
      EAGinLE
      17 августа 2019 в 13:43
      Удачи.
      Tostao
      Tostao ответ mangoх12 (комментарий удален) (раскрыть)
      17 августа 2019 в 13:42, ред.
      Там без Канделаки настоящий грузинский сходняк: Жано, Джикия, Мелкадзе ...все в авторитете.)) Базары трут, стрелки забивают ...
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