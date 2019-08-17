«Спартак» подписал контракт с бывшим игроком ПСЖ

«Спартак» объявил о заключении контракта с 18-летним грузинским нападающим Николозом Кутателадзе. Игрок побывал в московском клубе на просмотре и впечатлил руководство команды.
Кутателадзе получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской «Спарте», а затем обучался в академиях «Лилля» и ПСЖ. Кроме того, он привлекался в юношеские сборные Грузии разных возрастов.
Уже сегодня юный форвард примет участие в матче молодежного первенства против ЦСКА.
А вообще, если этот парень не хуже Бакаева, то отличное приобретение.
А вообще, если этот парень не хуже Бакаева, то отличное приобретение.
Интересно, если бы Грузия так же, как и хохлы, отказывались бы вызывать в сборную тех игроков, кто играет за "агрессорские" клубы, кто бы у них за сборную играл? Наверное, пришлось бы мэру Тбилиси Каладзе снимать бутсы с гвоздя)
Интересно, если бы Грузия так же, как и хохлы, отказывались бы вызывать в сборную тех игроков, кто играет за "агрессорские" клубы, кто бы у них за сборную играл? Наверное, пришлось бы мэру Тбилиси Каладзе снимать бутсы с гвоздя)