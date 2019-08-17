«Спартак» подписал контракт с бывшим игроком ПСЖ

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17 августа 2019, 13:09

«Спартак» объявил о заключении контракта с 18-летним грузинским нападающим . Игрок побывал в московском клубе на просмотре и впечатлил руководство команды.

Кутателадзе получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской «Спарте», а затем обучался в академиях «Лилля» и ПСЖ . Кроме того, он привлекался в юношеские сборные Грузии разных возрастов.