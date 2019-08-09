«Динамо», а ты не лопнешь? +Нойштедтер и Филипп

вчера, 16:00

То, что начиналось, как любопытное перестроение команды, постепенно превращается в фарс. «Соккер.ру» видит, что деньги ждут карманы «Динамо», но приведет ли это к успеху?

Опыт былых лет подсказывает, что подобные истории обычно плохо заканчиваются. Причем это опыт не каких-то там других клубов, в истории самого «Динамо» уже было несколько таких страничек. Еще в середине нулевых основывали португальскую колонию на деньги Федорычева и тогда чуть не вылетели, несколько лет назад в клуб заходил Ротенберг, команду тренировал Черчесов, а по полю бегал Матье Вальбуэна. Тогда дело закончилось еврокубковым баном, пресловутой сменой курса развития, повлекшей за собой отток сильных игроков и первым в истории вылетом из высшего света отечественного футбола.

Не кажется ли вам, что сейчас «Динамо» снова наступает на знакомые грабли? Переехав в этом году на свой стадион и вернувшись в лоно банка ВТБ, «бело-голубые», привыкшие жить по средствам, вдруг «получили наследство». И не похоже, чтобы они четко понимали, как грамотно распоряжаться свалившимся на голову богатством. Формирование команды доверили Роману Орещуку, который уже потратил больше 30 миллионов евро. Начиналось все вроде бы аккуратно и грамотно, но по мере приобретения новых игроков и с учетом матчей «Динамо» в дебюте сезона вопросы копятся. У меня возникли, как минимум, такие:

1. Целесообразен ли был «обмен» Алексея Козлова на Сергея Паршивлюка?

«Динамо» подписало экс-игрока «Ростова» Паршивлюка на правах свободного агента, в то время как Козлов, с которым соглашение продлено не было, оказался в «Ростове». Сергей на пару лет младше, но его подверженность травмам может сыграть злую шутку, а в качестве игры существенный скачок вперед на позиции правого защитника «Динамо» точно не осуществило. Стоило ли огород городить?

2. Левых защитников будут засаливать на зиму?

Сезон в основном составе начал Заурбек Плиев (перешел из «Ахмата» за 1.2 млн евро), сыграл пару матчей, не впечатлил и присел в запас. Против «Урала» и «Спартака» играл уже Рауш, который вроде бы хотел вернуться в Германию. Григорий Морозов подменил Рауша в дерби, а ведь еще Игорь Калинин, купленный у «Рубина» за 0.6 миллиона евро. Имея в составе двух левых защитников, динамовцы купили еще парочку, причем играют пока старожилы. Объясните, в чем логика?

3. Шесть центральных защитников точно хватит?

У «Динамо» явный перебор исполнителей в обороне, с приходом Нойштедтера в заявке будет 10 защитников. Допустим, Морозов может играть на обоих флангах и составит конкуренцию Паршивлюку, слева остаются Рауш, Калинин и универсал Плиев, который может сыграть и в центре. Может, но вряд ли сыграет, ведь он шестой в очереди. Впереди стоят Шунич, Рыков, Евгеньев, Ордец, а теперь и Нойштедтер, пусть он и универсал. В последних матчах играли Шунич и Рыков, а с приходом Нойштедтера молодого Евгеньева и вовсе «зачехлят»? И уж совсем теряется логика подписания Ивана Ордеца. Новыми покупками «Динамо» обесценивает совершенные раннее этим же летом трансферы.

Роман Нойштедтер. А он точно нужен?

Интересно, что Роман Нойштедтер, к 31 году совершивший уже четыре перехода, всегда менял клуб в статусе свободного агента. За него никто и никогда не платил, и «Динамо» эту традицию не стало нарушать. Предыдущим клубом россиянина был «Фенербахче», где Роман в последнее время крепко сидел на скамейке. Футболист явно на спаде, о чем говорят и последние выступления, и вся карьера Нойштедтера, которая в последние годы проделала путь по маршруту: Германия — Турция — Россия. Последняя остановка стала возможной во многом благодаря российскому паспорту.

Да, мы услышали Дмитрия Хохлова, который подчеркнул: «На Нойштедтера рассчитываем в первую очередь как на опорного полузащитника». И да, Роман действительно может сыграть в центре поля, вот только за последние пять лет он провел в опорной зоне не больше 5% матчей от общего количества, да и эти случаи становились следствием форс-мажорных кадровых обстоятельств. Нойштедтер перестроился на игру в центре обороны в сезоне 2014/15, с тех пор все тренеры, в том числе Станислав Черчесов видели в нем именно игрока обороны.

И на то есть причины: Роман не самый быстрый и подвижный игрок, необходимый объем работы в центре поля он не выдавал, а это позиция для «собаки», а не для «академика». В защите Нойштедтер свои плюсы демонстрировал, но позиционные ошибки в последних сезонах участились, мы видели их и в матчах за сборную России. Кроме того, есть тенденция, что с возрастом игроки из полузащиты отходят в оборону (Роману уже 31 год, напомним), но в «Динамо» верят, что реки поворачиваются вспять. Что ж, посмотрим.

Максимилиан Филипп стоит 20 миллионов евро?

«Боруссия» два года назад тоже заплатила за Филиппа 20 миллионов евро, но сейчас «шмели» рады компенсировать те затраты из кармана «Динамо». Во всяком случае, после сезона 2018/19, в котором Милли забил два гола за «Боруссию» во всех турнирах, хотя начинал в основном составе на позиции центрфорварда. Филипп может играть на острие или в оттяжке — на этой позиции у «Динамо» в последних матчах играли Панченко и Шимански. По типажу Максимилиан скорее организатор, чем завершитель, к 25 годам у него не было сезона, где бы он забил больше 9 голов, да и такое случалось лишь дважды.