Пиоли: «Нужно было успокоить игру, когда повели 2:0»

«Динамо» Махачкала — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (8.11.2025) В 15 туре РПЛ «Динамо» Махачкала на своем стадионе принимает ЦСКА. Предлагаем

«Комо» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (8.11.2025) Интересную встречу подарит нам матч 11 тура Серии А, где «Комо» ждет в гости

«Парма» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (8.11.2025) 11 тур Серии А подарит нам интересную встречу, где «Парма» принимает дома «Милан

«Марсель» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (8.11.2025) В 12 туре чемпионата Франции «Марсель» принимает дома «Брест». Предлагаем обзор