Пиоли: «Нужно было успокоить игру, когда повели 2:0»

Наставник «Лацио» Стефано Пиоли прокомментировал ничью с «Интером» в 16-м туре Серии А. Римляне вели 2:0, но удержать победу не смогли.
«При счете 2:0 мы не выключились, просто „Интер“ стал на нас сильнее давить. Жаль, что так вышло, нам нужно было больше держать мяч. Но делать это было сложно, учитывая очень агрессивную игру соперника.
Фантастический гол Ковачича добавил „Интеру“ сил, поэтому мы прижались к воротам еще сильнее. Мы сражались весь матч, но должны были в какой-то момент успокоить игру и начать контролировать мяч», — сказал Пиоли в эфире Sky.
