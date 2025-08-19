 
«Амкал» из Медиалиги обыграл «Калугу» и вышел в 1/64 финала Кубка России

вчера, 18:55
КалугаЛоготип футбольный клуб Калуга0 : 1Логотип футбольный клуб Амкал (Москва)АмкалМатч завершен

В матче 1/128 Кубка России «Калуга» уступила «Амкалу» с результатом 0:1.

Единственный гол забил на 41-й минуте Давид Папикян.

«Амкал», выступающий в Медиалиге, установил в этой игре два рекорда: бывший баскетболист Павел Подкользин стал самым высоким игроком в истории футбола, а 14-летний Василий Гончаров стал самым юным футболистом, сыгравшим в Кубке России.

Кстати, Подкользин и Гончаров были заменены на 18-й минуте.

В 1/64 финала (или же в третьем раунде Пути регионов) «Амкал» в сентябре сыграет против белгородского «Салюта».

Варвар7
Варвар7
вчера в 18:56
1 гол - зато 2 рекорда...)
Гость
