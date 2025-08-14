«Ливерпуль» переоценивают. Слоту будет трудно защитить чемпионский титул в Английской Премьер-Лиге

1755177553

сегодня, 16:19

У замечательной команды есть проблемы.

В отличие от ПСЖ , «Реала» и «Манчестер Сити», футболисты «красных» получили отдых без Клубного чемпионата мира. Но передышки не хватило для восстановления сил. В финале Суперкубка Англии «Кристал Пэлас» дважды отыгрался и победил «Ливерпуль» в серии пенальти. Обидный результат не влияет на оценки предстоящего сезона, но немного пугает единогласие фанатов. В большинстве букмекерских контор «Ливерпуль» уверенно лидирует по коэффициенту на чемпионство. А это значит, что болельщики постоянно ставят на команду Слота. В турбулентном небе АПЛ , где многие клубы перестраиваются и рискуют отправиться в крутое пике по примеру МЮ , единодушная поддержка не всегда является хорошим знаком для команды. «Ливерпуль» не был серийным чемпионом, как «Манчестер Сити», у команды Слота остались минусы на пути к защите титула.

Много перестановок в основе

Вратарь Алиссон остался, в основе «Ливерпуля» пока не будет Мамардашвили. Защитник ван Дейк и вингер Салах продлили контракты, но появились новые латерали Фримпонг и Керкеж. Также перестроили атаку. В первом официальном матче за «Ливерпуль» самый дорогой игрок в истории клуба Вирц сыграл неплохо, немец в финале Суперкубка Англии работал в полузащите. Флориан создал первый гол для Экитике, а форварду не хватило класса и сил, чтобы добавить второй точный удар. Пока у «Ливерпуля» четыре перестановки в основе, но может быть пятая, если подпишут Исака. Тогда шведский форвард и Экитике будут откатываться на левый фланг по очереди, а Гакпо окажется на скамейке. Слот рисует, ведь взаимопонимание было козырем «Ливерпуля» в прошлом сезоне, а теперь в оптимальной основе значительные перемены.

Гравенберх балансирует игру

Эксперты говорят о другом футболисте — Салахе, ведь есть преграда на пути Мохамеда к результативному сезону в АПЛ . О ней скажем чуть позже, а пока обратим внимание на проблему с балансом в игре «Ливерпуля». Когда на поле сразу четыре нападающих, то возникает перекос. Вирц ведь не полузащитник, хотя у диспетчера широкий диапазон действий. Левому латералю Керкежу нельзя ошибаться без мяча, а его коллега по амплуа Фримпонг часто атакует по правому флангу. Добавим вылазки МакАллистера — увидим проблему. Результаты «Ливерпуля» зависят от формы Гравенберха, которого назвали лучшим молодым футболистом прошлого сезона в АПЛ . В двадцать три года голландец стал отцом. Футболисты, которые впервые живут с младенцем рядом, могут снизить уровень игры. Собослаи тоже стал отцом, у МакАллистера в семье скоро появится ребенок. Беби-бум повлияет на гормональный фон игроков «Ливерпуля», а Гравенберху и МакАллистеру надо вдвоем выдержать нагрузки на трио в центре поля, ведь Вирц чаще будет атаковать.

Салах уедет на Кубок Африки

Салах продлил контракт на два года. Во всех турнирах прошлого сезона у египтянина 57 результативных действий. В случае успеха «красных» в Лиге чемпионов Салах мог стать фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но прекрасной игры в АПЛ не хватит. Мохамеду исполнилось тридцать три года, вингер всё чаще стал работать в экономном режиме, как делал Месси в его возрасте. Напарникам надо компенсировать старение Салаха своей активностью, но это лишь часть проблемы. Самое плохое для «Ливерпуля», что Мохамед уедет на Кубок Африки. Турнир проведут с 21 декабря по 18 января. Салах пропустит около шести поединков АПЛ , включая игру против «Арсенала». Отлучение в состав сборной Египта увеличивает риск травмы, а ещё Салах обычно теряет форму, вернувшись после игр на Кубке Африки. С возрастом переключаться между турнирами становится сложнее. Слоту надо придумать, кто подменит Мохамеда в основе, если Египет задержится на Кубке Африки, и учесть фактор усталости. Салах может уехать на пике формы, а вернуться вареным.

Ван Дейк начал терять скорость

Природа запустила необратимый процесс. В 34 года мужчина весом в районе 100 килограммов бежит хуже. Ван Дейк не успевает и нарушает правила. Лидер «Ливерпуля» мастерски выбирает позицию, но Вирджил не становится сильнее как футболист. Слот не решился с ним попрощаться, убедил остаться. Легенда «Ливерпуля» наберет форму чуть позже, чем молодые напарники, но останется важным. Но какие у «красных» резервы в обороне? Фанаты «Ливерпуля» правильно пишут, что клуб слишком резко прощается с футболистами. На отдельных позициях большая глубина состава, а в центре обороны у «Ливерпуля» есть основная связка ван Дейка и Конате, а за ними был лишь универсальный Гомес. В прошлом сезоне резервисты не пригодились, но достаточно травмы одного из основных защитников — и будут проблемы. Скауты для подстраховки предложили подписать защитника «Пармы» Леони, но итальянцу всего 18 лет.

Отвлекутся на Лигу чемпионов