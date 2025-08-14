«Ливерпуль» переоценивают. Слоту будет трудно защитить чемпионский титул в Английской Премьер-Лиге

У замечательной команды есть проблемы.
В отличие от ПСЖ, «Реала» и «Манчестер Сити», футболисты «красных» получили отдых без Клубного чемпионата мира. Но передышки не хватило для восстановления сил. В финале Суперкубка Англии «Кристал Пэлас» дважды отыгрался и победил «Ливерпуль» в серии пенальти. Обидный результат не влияет на оценки предстоящего сезона, но немного пугает единогласие фанатов. В большинстве букмекерских контор «Ливерпуль» уверенно лидирует по коэффициенту на чемпионство. А это значит, что болельщики постоянно ставят на команду Слота. В турбулентном небе АПЛ, где многие клубы перестраиваются и рискуют отправиться в крутое пике по примеру МЮ, единодушная поддержка не всегда является хорошим знаком для команды. «Ливерпуль» не был серийным чемпионом, как «Манчестер Сити», у команды Слота остались минусы на пути к защите титула.
Много перестановок в основе
Вратарь Алиссон остался, в основе «Ливерпуля» пока не будет Мамардашвили. Защитник ван Дейк и вингер Салах продлили контракты, но появились новые латерали Фримпонг и Керкеж. Также перестроили атаку. В первом официальном матче за «Ливерпуль» самый дорогой игрок в истории клуба Вирц сыграл неплохо, немец в финале Суперкубка Англии работал в полузащите. Флориан создал первый гол для Экитике, а форварду не хватило класса и сил, чтобы добавить второй точный удар. Пока у «Ливерпуля» четыре перестановки в основе, но может быть пятая, если подпишут Исака. Тогда шведский форвард и Экитике будут откатываться на левый фланг по очереди, а Гакпо окажется на скамейке. Слот рисует, ведь взаимопонимание было козырем «Ливерпуля» в прошлом сезоне, а теперь в оптимальной основе значительные перемены.
Гравенберх балансирует игру
Эксперты говорят о другом футболисте — Салахе, ведь есть преграда на пути Мохамеда к результативному сезону в АПЛ. О ней скажем чуть позже, а пока обратим внимание на проблему с балансом в игре «Ливерпуля». Когда на поле сразу четыре нападающих, то возникает перекос. Вирц ведь не полузащитник, хотя у диспетчера широкий диапазон действий. Левому латералю Керкежу нельзя ошибаться без мяча, а его коллега по амплуа Фримпонг часто атакует по правому флангу. Добавим вылазки МакАллистера — увидим проблему. Результаты «Ливерпуля» зависят от формы Гравенберха, которого назвали лучшим молодым футболистом прошлого сезона в АПЛ. В двадцать три года голландец стал отцом. Футболисты, которые впервые живут с младенцем рядом, могут снизить уровень игры. Собослаи тоже стал отцом, у МакАллистера в семье скоро появится ребенок. Беби-бум повлияет на гормональный фон игроков «Ливерпуля», а Гравенберху и МакАллистеру надо вдвоем выдержать нагрузки на трио в центре поля, ведь Вирц чаще будет атаковать.
Салах уедет на Кубок Африки
Салах продлил контракт на два года. Во всех турнирах прошлого сезона у египтянина 57 результативных действий. В случае успеха «красных» в Лиге чемпионов Салах мог стать фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», но прекрасной игры в АПЛ не хватит. Мохамеду исполнилось тридцать три года, вингер всё чаще стал работать в экономном режиме, как делал Месси в его возрасте. Напарникам надо компенсировать старение Салаха своей активностью, но это лишь часть проблемы. Самое плохое для «Ливерпуля», что Мохамед уедет на Кубок Африки. Турнир проведут с 21 декабря по 18 января. Салах пропустит около шести поединков АПЛ, включая игру против «Арсенала». Отлучение в состав сборной Египта увеличивает риск травмы, а ещё Салах обычно теряет форму, вернувшись после игр на Кубке Африки. С возрастом переключаться между турнирами становится сложнее. Слоту надо придумать, кто подменит Мохамеда в основе, если Египет задержится на Кубке Африки, и учесть фактор усталости. Салах может уехать на пике формы, а вернуться вареным.
Ван Дейк начал терять скорость
Природа запустила необратимый процесс. В 34 года мужчина весом в районе 100 килограммов бежит хуже. Ван Дейк не успевает и нарушает правила. Лидер «Ливерпуля» мастерски выбирает позицию, но Вирджил не становится сильнее как футболист. Слот не решился с ним попрощаться, убедил остаться. Легенда «Ливерпуля» наберет форму чуть позже, чем молодые напарники, но останется важным. Но какие у «красных» резервы в обороне? Фанаты «Ливерпуля» правильно пишут, что клуб слишком резко прощается с футболистами. На отдельных позициях большая глубина состава, а в центре обороны у «Ливерпуля» есть основная связка ван Дейка и Конате, а за ними был лишь универсальный Гомес. В прошлом сезоне резервисты не пригодились, но достаточно травмы одного из основных защитников — и будут проблемы. Скауты для подстраховки предложили подписать защитника «Пармы» Леони, но итальянцу всего 18 лет.
Отвлекутся на Лигу чемпионов
Победа в АПЛ принесла деньги, но ранний вылет от ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов ударил по бюджету «Ливерпуля». Слот «отскочил» в Париже, когда заслужил разгромное поражение, но Алиссон отразил много ударов, а Эллиотт забил победный мяч. Французы отыгрались в гостях и были лучше в серии пенальти. Весной 2026 года боссам «Ливерпуля» нужен минимум полуфинал Лиги чемпионов, где стало больше серьезных матчей на групповом этапе. Слоту и самым опытным футболистам «Ливерпуля» важно начать новый сезон с признания, что в прошлом мир под них подстроился. У Гвардиолы был первый в жизни тренерский кризис. Артета задержался в Лиге чемпионов на непривычно долгий срок — «Арсеналу» не хватило сил на чемпионство в АПЛ. «Челси» Марески не был готов забрать у «Ливерпуля» золотые медали. Теперь перестраиваются разные богатые команды с «Ливерпулем» во главе. В теории банда Слота — явный фаворит, но предстоит проверить догадки на практике. Симуляции ставят «Ливерпуль» на первое место в АПЛ, но «Арсенал» близко, а «Манчестер Сити» может улучшить процент после стартовых туров. «Ливерпулю» важно, чтобы все новички мгновенно заиграли, а переговоры с Исаком принесли успех. А пока фиксируем переоценку команды Слота. У Арне замечательная команда, но в августе рано раздавать трофеи, особенно в лиге с такой дикой конкуренцией и ресурсами.
Многие говорят, что это будет очень интересный и сложный сезон для всех команд АПЛ. И это правильно. Ведь многие команды усилились и готовы бороться за титул.
Многие говорят, что это будет очень интересный и сложный сезон для всех команд АПЛ. И это правильно. Ведь многие команды усилились и готовы бороться за титул.
Все причины правильно перечислены, плюс еще психология. АПЛ покорен, теперь будет акцент на Лигу Чемпионов. Если к весне будут там хорошие расклады, АПЛ может уйти на второй план, в четверку только попадать надо. Конечно, никто в этом в клубе не признается, но мне кажется. расклад именно такой
